في وداع حسن نصر الكاتب التونسي المهموم بالإنسان وواقعه السياسي

- تميزت أعمال حسن نصر بحضور قوي للقضايا الاجتماعية والسياسية، حيث ركز على تحولات المجتمع التونسي بعد الاستقلال، وساهم في تأسيس منابر ثقافية دعمت ظهور أصوات جديدة. - لم يكن نصر كاتباً أيديولوجياً، بل ركز على الإنسان والحياة، حيث تناولت أعماله مثل "ليالي المطر" و"دهاليز الليل" قضايا الهوية والانقسام المجتمعي. - أسس نادي القصة في 1964 مع أدباء آخرين، مما أدى إلى جدالات حول التراث والحداثة، وأسهم في تجديد القصة القصيرة في تونس.

لم يخل أغلب أعمال القاص والروائي التونسي حسن نصر الذي رحل الجمعة الماضي من حضور كثيف للقضايا الاجتماعية والسياسية التي عاصرها، إذ انشغل منذ نصوصه الأولى التي نشرها بعد استقلال تونس في رصد تحوّلات المجتمع، والسعي إلى تأسيس منابر وهيئات ثقافية ساهمت في ظهور أصوات جديدة من أجيال لاحقة.

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وتصنّف مجموعته القصصية "ليالي المطر" (1968) من كتابات ما بعد نكسة يونيو/ حزيران التي تعجّ بالتأملات حول سؤال الهوية والوحدة والتقدّم، كما يحضر الهم السياسي الوطني في رواية "دهاليز الليل" (1977) التي عالجت الانقسام المجتمعي إبّان فشل الخطط التنموية والاقتصادية في بدايات عهد الحبي بورقيبة. وفي خصوص هذا الالتزام، الذي سمّاه بعض النقاد أدباً مقاوماً، يقول الروائي الحبيب السالمي لـ"العربي الجديد": أرى أن حسن نصر لم يلتزم سوى بالإنسان، إذ لم يكن أبداً كاتباً أيديولوجياً أو سياسياً بالمعنى الشائع للكلمة، فالحياة بالنسبة إليه كانت الأهم".

لم يكن حسن نصر كاتباً إيديولوجياً أو سياسياً بالمعنى الشائع للكلمة

حسن نصر المولود في الحي الشعبي الحلفاوين بتونس العاصمة سنة 1937، تلقى تعليمه الأول بالمدرسة القرآنية، قبل أن يواصل دراسته بجامع الزيتونة الذي كان يُعتبر أهم مؤسسة تحصيل للعلوم الدينية والدنيوية، حيث نال شهادة التحصيل في العلوم سنة 1958، أي بعد الاستقلال بعامين. والتحق بعد ذلك بكلية الآداب في بغداد لمواصلة دراسته الجامعية العليا، قبل أن يتركها عائداً إلى تونس للعمل مدرساً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القضايا الاجتماعية والسياسية التي تناولها حسن نصر في أعماله؟ كيف ساهم حسن نصر في تأسيس منابر وهيئات ثقافية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كانت بداية نصر في الأدب مع الشعر، حيث نشر مبكّراً نصوصاً في جريدة "العلم" التونسية، لكنه تحول سريعاً إلى السرد، إذ نشرت له مجلّة "الفكر" عام 1959 قصّة "دمعة كهل" التي تناولت أحداث الثورة الجزائرية وما تعلّق بها من ممارسات التعذيب والإبادة التي ارتكبها المستعمر الفرنسي، ليواظب على نشر قصصه في ذات المجلّة لثماني سنوات لاحقة. ثم أصدر أُولى مجموعاته القصصية بعد عودته إلى الوطن، لتتوالى إصداراته لاحقاً على مدى عقود، من بينها "السّهر والجرح" (1989) و"خيول الفجر" (1997) في القصّة القصيرة، ودهاليز الليل (1977) و"دار الباشا" (1994) و"سجلات رأس الديك" (2001) و"كائنات مجنحة" (2010) و"ما أجمل البحر" (2015) في الرواية، ومؤلفات أخرى غيرها حازت على عدد من جوائز الدولة التشجيعية، كما أدرج اتحاد الكتاب العرب "دار الباشا" ضمن قائمة أفضل مئة رواية عربية في القرن العشرين.

مدفوعين بمشروع طموح لتجديد القصّة القصيرة في تونس ما بعد الاستقلال، أسس حسن نصر برفقة أدباء شبّان من جيله، ومنهم عز الدين المدني ومحمد صالح الجابري والعروسي المطوي، نادي القصّة في أكتوبر/ تشرين الأول 1964. تميّز هذا النادي بجدالات داخلية عديدة وصلت إلى حد الخلافات، في علاقة بمسائل التراث والتجديد والحداثة والاستلهام من الأدب الأوروبي. ومع انبثاق مجلة "قَصَصْ" عن النادي سنة 1966، زاد الخلاف حول تسميتها المستلهمة من التراث الديني وحول الرؤية العامة لمضامينها، وهو ما دفع عز الدين المدني وآخرين من مزدوجي الثقافة إلى الانشقاق عنها وتأسيس حركة "الطّليعة".