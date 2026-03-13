في مختبر الإبداع: كيف يُصنع الفنان؟

- في "مهنتي هي الرواية" لهاروكي موراكامي، يُبرز الانضباط اليومي كعنصر أساسي في الإبداع، حيث يعتبر الكتابة ممارسة تتطلب الصبر والإرادة، مشبهاً إياها بطقس ديني، مما يجعل الإبداع نتاج جهد متراكم. - "عشتُ لأروي" لغابرييل غارسيا ماركيز يوضح كيف تتحول الذاكرة إلى مادة أولى للخيال، حيث يستخدم ذكريات طفولته كلبنات لبناء عوالمه الروائية، مما يجعل الطفولة مادة خام أبدية للإبداع. - في "عرق الضفدع" لأكيرا كوروساوا، يُظهر أن القلق والتجربة هما شرطان للإبداع، حيث يولد الفن من الشك والصراعات الداخلية، مما يجعل القلق المستمر محفزاً للإبداع الحقيقي.

تخيّل اللحظة: كاتب يجلس أمام صفحة بيضاء في الفجر، أو مخرج يقف وحيداً في غرفة التحرير بعد منتصف الليل، أو رسام يمزق لوحة ليبدأ من جديد. ما الذي يدفعهم إلى الاستمرار؟ ما السر الذي يحوّل الإنسان العادي إلى صانع عوالم؟

بينما نعيش في عالم يمجّد النجاح السريع والإلهام اللحظي، تبرز أمامنا كتب تعيد إلينا سيرة الدأب والعمل الكبير في كواليس الكاتب الذي وصل إلى العالمية؛ كتب لا تروي قصة الشهرة، بل تكشف الطريق الطويل والمتعرج الذي يُصنع فيه الفنان نفسه: رحلة داخلية مليئة بالشك والعرق والاكتشافات الصغيرة، حيث تتحول الذات إلى ورشة عمل حية، والأيام الرتيبة إلى مواد خام للإبداع، والألم إلى نار تشكّل الرؤية.

للحديث عن هذا النوع من الكتابة، الذي يمكن تسميته "سيرة التكوّن الإبداعي"، يمكننا التوقف عند ثلاثة أعمال من ثقافات متباعدة، تتقاطع جميعها عند السؤال الأبدي نفسه: كيف يتكوّن الفنان حقاً؟ "مهنتي هي الرواية" لهاروكي موراكامي، و"عشتُ لأروي" لغابرييل غارسيا ماركيز، و"عرق الضفدع" لأكيرا كوروساوا. رغم اختلاف العصور والأماكن؛ اليابان الهادئة لموراكامي، وكولومبيا الساحرة لماركيز، واليابان الممزقة بالحرب لكوروساوا، تتفق كلها على حقيقة واحدة: الإبداع ليس هدية سماوية مفاجئة، بل عملية بطيئة، يومية، مؤلمة أحياناً، يتشابك فيها الشخصي بالتاريخي، واليومي بالوجودي، ليخرج في النهاية صوت فريد يعبر الزمن.

الانضباط وبناء الذات

في "مهنتي هي الرواية"، يقدّم موراكامي الكتابة بوصفها ممارسة يومية صارمة تشبه الطقس الديني أكثر مما تشبه لحظة الإلهام العابرة. يروي كيف يستيقظ باكراً، يركض عشرات الكيلومترات، ثم يجلس أمام الآلة الكاتبة ساعات طويلة متواصلة، كأن الرواية لا تُكتب بالكلمات وحدها، بل بالعرق والإيقاع والصبر. هنا يتداخل الجسد بالعقل، والعادة بالإرادة، فتصبح الكتابة امتداداً للتنفس نفسه.

الإبداع ليس هدية سماوية، بل عملية بطيئة، مؤلمة أحياناً

لا يُقدَّم الإبداع في هذا الكتاب بوصفه ومضة عبقرية تأتي فجأة، بل نتيجة جهد متراكم وتكرار يومي لا يرحم. يفكّك موراكامي صورة "الكاتب المنتظر للوحي" التي غذّتها الرومانسية، ويستبدلها بصورة "الصانع" الذي يبني عالمه حجراً حجراً، مثل بنّاء ياباني يرصّ الحجارة بلا صوت. الفن هنا ليس انفجاراً عاطفياً، بل بنية معمارية تُشاد بالصبر والانضباط والإيمان الأعمى بأن الغد سيكون أفضل صفحة.

بهذه الطريقة يحوّل موراكامي السيرة الذاتية إلى دليل عملي لكل من يريد أن يصنع نفسه فناناً: الإبداع ليس ما نملكه، بل ما نصنعه كل صباح حين نجلس أمام الصفحة البيضاء، رغم التعب ورغم الشك.

الذاكرة مادة أولى للخيال

أما في "عشتُ لأروي"، فتتحول السيرة إلى بحث أثري في جذور الخيال نفسه. يعود ماركيز إلى طفولته في أراكاتاكا، إلى رائحة الياسمين والغبار، إلى حكايات الجد عن الأشباح والحروب، إلى الجدة التي تتحدث مع الطيور. كل شيء هنا، القرية الصغيرة، العلاقات العائلية المعقدة، التحولات السياسية العنيفة، يصبح لبنة أولى في بناء عالم "مائة عام من العزلة" لاحقاً.

لا ينشغل النص بشرح تقنيات الكتابة بقدر ما يكشف عن منابعها الخفية والعميقة. الذاكرة ليست مجرد استعادة لماضٍ منتهٍ، بل طاقة حية تتنفس وتتحرك وتعيد تشكيل العالم سردياً كلما استُدعيت. هكذا لا تصبح الطفولة مرحلة زمنية فحسب، بل مادة خام أبدية يستمد منها الكاتب سحره وواقعيته في آن.

القلق والتجربة شرطاً للإبداع

في "عرق الضفدع"، يأخذ كوروساوا السيرة إلى منحى مختلف تماماً، أكثر قتامة وصدقاً. بدلاً من الاحتفاء بالإنجازات السينمائية الخالدة، يركّز على الصراع الداخلي المستمر، على الإخفاقات المتكررة، على سنوات الجوع والرفض، وعلى التحولات التاريخية العنيفة التي عاشها (الحرب، الهزيمة، الاحتلال).

القلق ليس عائقاً أمام الإبداع، بل هو الشرط الأول لوجوده

الإبداع هنا يولد من الشك المزمن والاحتكاك القاسي بالواقع. يصف كوروساوا كيف كان ينام في غرف صغيرة باردة، وكيف كاد يترك السينما مرات عديدة، وكيف كان كل فيلم جديد معركة وجودية. الفنان لا يتكوّن رغم الأزمات، بل عبرها، وعبر "عرق الضفدع" الذي يخرج من تحت جلده عند الخطر.

هكذا يصبح الكتاب شاهداً على أن القلق ليس عائقاً أمام الإبداع، بل هو الشرط الأول لوجوده. بدون هذا القلق، لا يوجد فن يستحق أن يُسمّى فنّاً.

في أفق أوسع لسيرة التكوّن

لا تقف هذه التجارب الثلاث عند حدودها الخاصة، بل تنتمي إلى تقليد أدبي عالمي عريق يبحث في صناعة الفنان. ففي "يوميات الخارج" لآني إرنو، تتحول الذات إلى مرآة باردة وشفافة للمجتمع؛ يُبنى الوعي الأدبي عبر مراقبة التفاصيل اليومية في السوبر ماركت والشارع والقطار، حيث يتشكّل الداخل من خلال الخارج بشكل مؤلم ودقيق. وفي "خارج المكان" لإدوارد سعيد، تتقاطع الذاكرة مع المنفى الدائم، وتصبح الهوية نتاج إحساس مستمر بعدم الانتماء الكامل إلى أي مكان. أما فلاديمير نابوكوف في "تكلّم، أيتها الذاكرة"، فيقدّم سيرة تُرينا كيف يعيد تشكيل الزمن بأسلوب يشبه الفراشات التي يجمعها، فتصبح الذاكرة وثيقة تاريخية تساعدنا على فهم خلق العمل الفني.

وفي سياق الذاكرة لا يمكن نسيان الرواية المدهشة لمارسيل بروست "البحث عن الزمن المفقود"، وهي رواية سيرية بامتياز، وإن لم تكن كتاباً مباشراً عن السيرة مثل النماذج السابقة، إلا أنها المثال الأكبر عن دور الذاكرة الشخصية في تكوّن المبدع.

الكتابة بوصفها صناعة معنى

كشفت كل هذه الأعمال، على اختلاف سياقاتها الثقافية والزمنية، أن سيرة الفنان ليست مجرد سرد لما عاشه، بل محاولة جادة ومؤثرة لفهم كيف أصبح ما هو عليه اليوم. إنها كتابة تبحث في شروط التكوّن الأساسية: الذاكرة الجريحة، والمنفى المستمر، والمكان الذي يشكّلنا، والانضباط اليومي، والحرية المكتسبة، والقلق الذي لا ينتهي.

من خلال هذا البحث الطويل والصادق، تتحول التجربة الفردية إلى سؤال إنساني أوسع وأعمق: كيف نصنع المعنى من فوضى الحياة؟ كيف نحوّل اليومي إلى أبدي، والألم إلى جمال، والمصادفة إلى قدر؟

هنا تتجاوز سيرة التكوّن الإبداعي حدود الاعتراف الشخصي لتصبح تأملاً فلسفياً وفنياً في آلية تشكّل الرؤية ذاتها. تصبح الكتابة، في النهاية، ليست مهنة أو هواية، بل طريقة للعيش، وطريقة لصناعة معنى يستطيع أن يعبر الزمن والثقافات واللغات.