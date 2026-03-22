"في قلب الصمت".. 60 عاماً من رسومات إيتيل عدنان على الورق

- تستضيف غاليري ليلونغ في باريس معرض "في قلب الصمت" لأعمال إيتيل عدنان، يضم مختارات من أعمالها على الورق بين 1960 و2021، ويشمل رسوماً وأعمالاً بالحبر والباستيل والألوان المائية، بالإضافة إلى عملين نسيجيين. - بدأت عدنان الرسم في كاليفورنيا عام 1959، مستخدمة مواد متنوعة مثل الحبر الصيني والألوان المائية، وتناولت موضوعات متعددة من الطبيعة إلى التجريد. - عُرفت عدنان بكتاباتها الشعرية والروائية، وتوجد أعمالها في متاحف عالمية مثل متحف الفن الحديث في نيويورك ومتحف "تيت" في لندن.

بعد سلسلة معارض أُقيمت في أميركا، خلال العامين الماضيين، في سياق الاحتفاء بتجربة الشاعرة والفنانة اللبنانية إيتيل عدنان، بمناسبة مئوية ولادتها، تستضيف غاليري ليلونغ في باريس، معرضاً لأعمالها على الورق يحمل عنوان "في قلب الصمت"، يتواصل حتى 7 مايو/أيار المقبل.

يجمع المعرض مختارات من أعمال أنجزتها عدنان على امتداد ستة عقود، بين عامي 1960 و2021، ويضمّ رسوماً وأعمالاً بالحبر والباستيل والألوان المائية، إلى جانب دفاتر وأوراق ملوّنة تعكس تنوّع أسلوبها في الرسم. كما يتضمّن المعرض عملين نسيجيين أُنجزا انطلاقاً من تصاميم الفنانة على الورق، في تركيب فنيّ يربط بين إنتاجها كرسّامة، واشتغالاتها الأخرى في مجال النسيج، ويضمّ المعرض أعمالاً تُعرض للمرة الأولى في باريس.

وضمن أعمال عدنان في حقل الفنّ، تعود بدايات الرسم على الورق إلى خريف عام 1959 في كاليفورنيا، حيث كانت تقيم، وقد بدأت الرسم على قصاصات ورق صغيرة مستخدمة بقايا الباستيل وأقلام التلوين. ومنذ ذلك الوقت، واصلت العمل على الورق باستخدام مواد مختلفة، منها: الحبر الصيني والألوان المائية وأقلام الرصاص، مع تنوّع في الموضوعات التي شملت الجبال بعناصرها المتنوعة من رسم التلال والأشجار والقوارب والبيوت الريفية والآفاق، إضافة إلى أعمال الطبيعة الصامتة والزهور، فضلاً عن أعمال تجريدية وكولاجات هندسية.

ويأتي معرض باريس بعد أن نظّمت غاليري ليلونغ في نيويورك، في فبراير/شباط 2025، معرضاً بعنوان "على الورق 1960–2021"، قُدّم بوصفه أول معرض شامل في الولايات المتحدة لأعمال عدنان على الورق، وقد أُقيم في سياق إحياء مئويتها.

وإلى جانب عملها التشكيلي، عُرفت إيتيل عدنان بكتاباتها الشعرية والروائية والصحافية باللغتين الفرنسية والإنكليزية، وتوجد أعمالها في عدد من المجموعات الفنية، من بينها المتحف الوطني للفن الحديث في باريس، ومتحف الفن العربي الحديث في الدوحة، ومتحف الفن الحديث في نيويورك، ومتحف "تيت" في لندن، ومتحف غوغنهايم في نيويورك، إلى جانب مجموعات اقتناء خاصة. وقد ولدت عدنان في بيروت عام 1925 لأب تركي وأم يونانية، ودرست الفلسفة في باريس والولايات المتحدة، وعملت لاحقاً في تدريس علم الجمال في كاليفورنيا، وتوفيت في باريس عام 2021.