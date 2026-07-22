في عيادة تشيخوف السردية.. لا دواء للهشاشة الإنسانية

- تشيخوف كطبيب أدبي: استخدم أنطون تشيخوف الأدب لتشريح أوجاع الإنسان، مشخصاً الأمراض بدقة دون وصف العلاج، محولاً قصصه إلى عيادة سردية تكشف عن ضعفنا وخيباتنا، كما في قصة "المغفلة". - سجون نختارها بأنفسنا: في أعمال مثل "الرجل المعلب"، يكشف تشيخوف عن رهابنا من الحياة وكيف نعيش في سجون نصنعها بأنفسنا، مسلطاً الضوء على أهمية التحرر من القيود النفسية والاجتماعية. - اللامبالاة والحاجة إلى الإصغاء: في "كرب"، يشخص تشيخوف مرض اللامبالاة الاجتماعي، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحة للإصغاء إلى الآخرين، مما يظل معاصراً في عالمنا الرقمي.

في ذكرى رحيل أنطون تشيخوف التي مرّت منذ أيام، يراودنا الشعور بأنّنا في أمس الحاجة إلى التداوي بنبرته القريبة وصدقه الصادم؛ ذلك الصوت العذري الذي يتسلل على أطراف أصابعه ليوقظنا من سباتنا العميق، ويواجهنا بحقيقتنا المؤسفة مع ابتسامة تعاطف واسعة.

وليس غريباً على رجلٍ خبر البؤس والبرد قسراً منذ طفولته في دكان والده، وتطوع مبكراً لإنقاذ عائلته من الإفلاس، أن يحوّل القلم إلى مبضع لتشريح أوجاع الإنسان. وهو ما لخصه في مقولته الشهيرة: "مهمة الكاتب هي تشخيص المرض بدقة، لا وصف العلاج". من هنا تأسّست أصدق عيادة سردية في تاريخ الأدب؛ عيادة لا تبيع الأوهام، بل تكتفي بتعرية تشوهاتنا المزمنة: ضعفنا المخجل، القواقع التي ننكفئ داخلها خوفاً من الحياة، والخيبات التي نبتلعها في صمت مع آخر رشفة شاي.



العلاج بالصدمة

لا شك أن تشيخوف حمل أدواته الطبية معه إلى حقل الأدب، مبلوراً هذه العلاقة الثنائية بقوله "الطب زوجتي الشرعية، والأدب عشيقتي"، فكما كان يصغي إلى شكوى المريض قبل تشخيص الداء، حرص تشيخوف على الإصغاء إلى هواجس الإنسان قبل تحويلها إلى قصة أو مسرحية، لهذا يبدو مشروعه الفني أشبه بعيادة سردية، حولت الإصغاء إلى فعل جمالي، والكوميديا إلى بنج موضعي.

يكشف في نصوصه أن "التكيّف مع القهر" هو خطيئتنا الأصلية

في قصة "المغفلة"، يستدعي ربُّ المنزل مربيةَ أولاده يوليا لتسوية حسابها؛ وبدلاً من إيفائها حقها، يبدأ في استفزازها بخصومات جائرة: أيام الآحاد والأعياد، ثمن فنجان مكسور، ومعطف ابنه الممزق. وبينما يكاد القارئ أن ينفجر غيظاً من صفاقة السيد، يواصل تشيخوف إعمال مشرطه في وعي المربية البليد؛ فيستجيب جسدها بـ"أعراض سريرية" تتصاعد تدريجياً: تحمرّ وجنتاها خجلاً، تعبث بأهداب فستانها، تغرق عيناها بالدموع، يرتعش ذقنها، وتسعل بعصبية، لكنها لا تنبس بكلمة. عبر هذه الابتزازات المتتالية، يقيس تشيخوف مستوى تجلط الإرادة لدى يوليا ليستكشف مدى استفحال الداء في الجنس البشري. وعندما ينقدها في النهاية أحد عشر روبلاً فقط من أصل ثمانين، تأخذها بيد مرتعشة وتهمس: شكراً.

هنا ينقلب الموقف؛ يستشيط السيد غضباً ويصرخ مستنكراً خنوعها: "لماذا تشكرينني؟ لقد نهبتكِ وسرقتكِ! لمَ تصمتين؟". لكن يوليا تفاجئنا بتشخيص دائها المستعصي حين تجيب بانكسار: "في أماكن أخرى لم يكونوا يعطونني شيئاً". إنها اللحظة التي يكشف فيها تشيخوف أن "التكيّف مع القهر" هو خطيئتنا الأصلية، قبل أن يختم القصة بعبارته التي تعري الجبناء من أي ميزة: "ما أسهل أن تكون قوياً في هذه الدنيا!".



سجون نختار أن نعيش فيها

يتوغل مشرط تشيخوف، الذي رحل في 15 يوليوز/تموز 1904، عن 44 عاماً، عميقاً في نوفيلا "الرجل المعلب" ليفحص رهابنا من الحياة؛ بادئاً بـ مافرا (زوجة العمدة) كنموذج أول للقوقعة: "امرأة قوية وغير غبية، لم تذهب طوال حياتها إلى أي مكان أبعد من قريتها... وظلت جالسة خلف الفرن ولا تخرج إلى الشارع إلا ليلاً". يمهد هذا لظهور بطل الرواية، معلم اليونانية بيليكوف، الذي لم يُعلّب مقتنياته فحسب، بل "كان يسعى إلى إخفاء أفكاره أيضاً في علبة"، وفي تشخيص سيكولوجي، يرينا كيف يتحول المنع إلى ملاذ آمن: "فلم تكن واضحة له سوى المنشورات الدورية ومقالات الصحف التي تمنع شيئاً ما... أما السماح والإباحة فكانا ينطويان بالنسبة له على عنصر مشكوك فيه دائماً"، ليردد بهلعه المعتاد: "طبعاً هذا، يعني، عظيم، ولكن أخشى أن يحدث خطب ما"، يكتب تشيخوف.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف يجسد تشيخوف مفهوم "التكيّف مع القهر" في شخصية يوليا؟ ما هي أبرز الأعراض التي يكشفها تشيخوف لـ"رهاب الحياة" في شخصية بيليكوف؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ينبهنا أنّ الكرب لا يتطلب حلولاً طبية، بل يحتاج فقط إلى أذن صاغية

يكشف تشيخوف كيف يتحول خوف رجل واحد إلى وباء يجتاح مجتمعاً بأكمله؛ فبفعل بلادة بيليكوف ورعبه، أصبح أهالي المدينة طوال خمسة عشر عاماً يخشون كل شيء: التحدث بصوت عالٍ، إرسال الرسائل، التعارف، وقراءة الكتب، وبمعنى أوضح، توقفت الحياة. ولأنّ تشيخوف طبيب يداوي بالكي، يأتي علاجه عبر "مصل السخرية"؛ إذ تُجرده ضحكة أنثوية رنانة ومكتنزة بالحياة من هيبته وقوقعته، بعد أن يقع متدحرجاً من السلم، وحين يعجز عن تحمل الإهانة، ينكفئ ويموت، ليوضع في تابوته بوجه "مسرور"، كونه نال أخيراً علبته المثالية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف يجسد تشيخوف مفهوم "التكيّف مع القهر" في شخصية يوليا؟ ما هي أبرز الأعراض التي يكشفها تشيخوف لـ"رهاب الحياة" في شخصية بيليكوف؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يرصد تشيخوف بهجة التحرر المؤقتة لدى مشيّعي الجنازة الذين شعروا بالراحة: "دفنُ أناس مثل بيليكوف هو متعة كبيرة... فعندما عدنا من المقبرة كانت وجوهنا متواضعة، ومحايدة... آه، الحرية! مجرد التلميح باحتمال تحقّقها يخلق للروح جناحين".

لا يتركنا تشيخوف ننعم طويلاً بحريتنا؛ ففي نهاية الحوار بين الرجلين اللذين تناوبا سيرة الانطوائيين، يوجه إلينا إصبع الاتهام على لسان أحدهم: "وهل معيشتنا في المدينة، في الجو الخانق والزحام، وكتابتنا لأوراق لا حاجة إليها... أليس هذا علبة؟ وهل قضاؤنا لعمرنا كله بين الكسالى، وتحدثنا وسماعنا لشتى ألوان الهراء... أليس هذا علبة؟".



أذن صاغية

في رائعته "كرب" المعروفة بـ"أسى"، يشخّص تشيخوف واحداً من أبخس الأمراض الاجتماعية المعاصرة: "اللامبالاة". يُطالعنا في القصة الحوذي البائس "يونا" المفجوع لفقدِ ابنه الوحيد. وفي ليل الشتاء الروسي القارس، يحاول البوح بما فاض عن قلبه للركاب الذين يهرعون لقضاء مصالحهم. غير أن محاولاته المستميتة لفتح "قناة اتصال" بوسعها أن تُزيح جبال الهموم عن صدره، ترتطم دائماً بجدار من التجاهل والانشغال. فهو بالنسبة للجميع مجرد دور وليس مطلوباً من الدور سوى أن يُؤدى بصمت. وحين تضيق به الدنيا، يعود أدراجه إلى الإسطبل، يبوح بفائض حزنه لفرسه الصغيرة الذي ينصت إليه وهو يمضغ العشب.

ينبهنا تشيخوف أن الكرب لا يتطلب حلولاً طبية، بل يحتاج فقط إلى أذن صاغية. وهو ما يفسر تصاعد أرقام المنتحرين في عالمنا الرقمي اليوم؛ فرسائلهم الأخيرة تشي بحاجتهم الملحّة لمن ينصت ولكنهم مثل "يونا"، محاطون بحشود من الركاب المنشغلين بهواتفهم ومصالحهم، والذين لا يملكون ترف الانتباه لمن ينزف بصمت. وهو ما يستدعي مشهداً معاصراً من فيلم "عن الأبدية" (2019) للمخرج روي أندرسون؛ إذ يستنكر ركاب حافلة بكاء رجل غلبه البوح، ويسألونه بجفاء: "لماذا لا تنتظر لتبكي في بيتك؟".

كل ما سبق ليس سوى حالات عابرة من دفتر تشيخوف؛ ذلك الدفتر الذي يتسع لأعراض ضعفنا الإنساني ولا يستثني أحداً؛ بدءاً من غطرسة السادة وزهو النخبة، وصولاً إلى المسحوقين الذين استمرأوا سوط جلاديهم وتقوقعوا في خنوعهم طوعاً، لينتهي الأمر بالطبيب وهو يوجه المشرط إلى نفسه وأفكاره المثالية.

لكن اللافت حقاً في "العيادة التشيخوفية" أنها لا تكتفي بتعرية العِلل في مضامين القصص، بل تصمّم أسلوبها الفني برعاية فائقة؛ فقد تخلى تشيخوف عن "الحبكات الفاجعة" والأحداث الخارقة ليكسر هوسنا بالتصاعد الدرامي والنهايات المحسومة؛ المأساة عنده ليست في وقوع الكوارث، بل في عدم وقوع أي شيء وبقاء الحال على ما هو عليه. من هنا، تأتي قصصه، كما وصفتها فرجينيا وولف، أشبه بـ"لحن انقطع فجأة"؛ لتظل الحكاية عالقة في دائرة القلق.

وما يجعل الأمر محتملاً، هو تلك الجرعات المتتالية من الفكاهة التي تخصه وحده؛ فالكوميديا التشيخوفية هي في الأساس تراجيكوميديا، تشكلت من رفضه التصالح مع الأدران والتشوهات الاجتماعية، وعدم رغبته في استئصالها عنوة مهما سالت الدماء؛ لذا ابتكر هذا اللون من السخرية كمخدر موضعي يساعد المريض/القارئ على تحمل ألم التشخيص، إيماناً بمبدئه الطبي الصادق: "إن الإنسان سيصبح أفضل، فقط عندما تُرونه كيف هو على حقيقته".

