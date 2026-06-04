في سوق الفن: أرقام قياسية لرواد التشكيل المغربي

- حققت لوحة "علامات في السماء" للفنان أحمد الشرقاوي رقماً قياسياً بأكثر من 868 ألف يورو في مزاد بباريس، مما يعكس تزايد الاهتمام بالفن المغربي الحديث وإعادة تقييم مكانة رواده. - تنتمي اللوحة إلى مرحلة النضج الفني للشرقاوي في الستينيات، حيث تمزج بين الحس اللوني والبنية الرمزية، وعُرضت لأول مرة عام 1964 قبل أن تعود للظهور في المزادات. - يشهد الفن المغربي الحديث اهتماماً متزايداً، حيث حققت أعمال فنانين مثل محمد المليحي وعباس الصلادي وفريد بلكاهية أرقاماً قياسية في المزادات الدولية.

سجّلت لوحة "علامات في السماء" للفنان التشكيلي المغربي أحمد الشرقاوي رقماً قياسياً جديداً، بعدما بيعت في مزاد "أدر هاوس" بباريس أواخر الشهر الماضي بأكثر من 868 ألف يورو. ويأتي هذا الرقم بوصفه أعلى قيمة تحققها إحدى لوحات الشرقاوي، ويعكس تنامي حضور الفن المغربي الحديث داخل السوق الفنية الدولية، وما يرافق ذلك من إعادة تقييم لمكانة رواده في تاريخ الفن الحديث.

تنتمي اللوحة إلى مرحلة النضج الفني في تجربة الفنان خلال ستينيات القرن الماضي، حيث تتكثف العلامة والكتابة البصرية داخل بناء تجريدي يمزج بين الحس اللوني والبنية الرمزية، وهو ما جعلها تُصنّفُ ضمن أعماله الأكثر تمثيلاً لمساره الفني. وقد عُرضت اللوحة أول مرة سنة 1964، قبل أن تغادر التداول العلني وتظل بعيدة عن الأنظار لسنوات طويلة، ما جعلها شبه غائبة، إلى أن عادت مجدداً إلى الظهور في مزاد هذا العام.

ويعد أحمد الشرقاوي (1934- 1967) أحد أبرز الفنانين الذين ساهموا في صياغة ملامح الحداثة الفنية بالمغرب خلال السنوات الأولى للاستقلال. وارتبط مشروعه التشكيلي بالبحث عن لغة بصرية جديدة تستمد عناصرها من الرموز والعلامات والكتابة المتجذرة في الثقافة المغربية، بعيداً عن التبعية للنماذج الأكاديمية الأوروبية، وهو ما دفع المفكر عبد الكبير الخطيبي إلى وصفه في إحدى دراساته بـ"الجذور السامقة".

تنتمي لوحة الشرقاوي إلى مرحلة النضج الفني في تجربته



يأتي الرقم القياسي الذي حققته لوحة "علامات في السماء" ضمن مسار شهد خلال السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بأعمال رواد التشكيل المغربي. ففي عام 2020 حققت لوحة تجريدية هندسية بعنوان "السود" للفنان محمد المليحي (1936-2020) رقماً قياسياً في مزاد "سوذبيز" بلندن، بعدما بيعت مقابل 399 ألف جنيه إسترليني، متجاوزة بأضعاف تقديراتها الأولية، في سياق يعكس اهتماماً متزايداً بأعمال جيل الستينيات.

ويعدّ عباس الصلادي من أبرز الأسماء المغربية، وقد عُرضت له عشرات اللوحات في أكثر من مزاد فني، وفاقَ سعر لوحته "الهدية" نصف مليون دولار، التي تظهر فيها كائنات خرافية ضمن مشاهد طقسية كان يرسمها مستمدة من المعتقدات والميثولوجيا في الحضارات القديمة بالمغرب، وتتداخل مع حكايات ألف ليلة وليلة مع شخصيات إنسية وجنيّة. إلى جانب لوحات أخرى مثل "تكوين سوريالي" و"وداعاً مراكش".

كذلك سجلت أعمال الفنان الراحل فريد بلكاهية حضوراً لافتاً في المزادات الدولية، مستفيدة من الاهتمام المتزايد بتجربته الفنية القائمة على توظيف مواد غير تقليدية مثل الجلد والنحاس والأصباغ الطبيعية. وينطبق الأمر نفسه على أسماء أخرى من قبيل الشعيبية طلال، التي حققت بعض أعمالها نتائج مهمة داخل السوق الفنية العالمية، وإن ظلت هذه النتائج مرتبطة بأعمال محددة وظروف بيع خاصة. لأن أسعار الأعمال الفنية في المزادات الدولية تخضع لعوامل تتجاوز القيمة الجمالية المباشرة، إذ تلعب مكانة الفنان داخل تاريخ الفن وسيرته، إضافة إلى مسار تداول أعماله دوراً مهماً في تحديد قيمتها السوقية.