في أحشائها الدر

علاقتي مع اللغة تطورت في السنوات الأربعين الأخيرة، أو تباينت واختلفت، من النظر إلى اللغة بوصفها أداة، عليها أن تؤدي مهمة التوصيل، إلى اعتبارها رفيقاً موازياً لكل ما تحتاجه الرواية. بل إن هذه العلاقة تغيرت بتغير النظرة إلى الرواية، هل الرواية حدث؟ هل هي شخصيات؟ هل الرواية فكرة أو مجموعة من الأفكار التي يريد الكاتب أن تصل إلى القراء. أم أن الرواية مستودع يمكن أن يمتلئ بهذه الكتلة اللغوية التي تقول شيئاً ما عن قيم الشرف والحب والصداقة والشك وغيرها؟

في البداية كان الهم الأول هو استخدام اللغة، تسخيرها للقيام بمهام إيصال المعنى، أو إيصال محتوى القيمة التي أرغب في توصيلها للقارئ، أعتقد أن السياسة كانت تقود الكتابة الأدبية، وكانت تقول إن القيمة هي التي يجب أن نفكر فيها، ولهذا لا يحتاج الكاتب إلا لقاموس متواضع من المفردات والتراكيب والجمل. تنشأ لغة ميتة، تدعي أنها تريد أن تحمل قيماً كبرى. النضال والمقاومة والدفاع عن المقهورين ومقارعة القمع، لغة مباشرة تحاول أن تبتعد عن البلاغة، كانت الاستعارة ملعونة تقريباً، لأنها تخفي الحقيقة، كانت التورية جبناً، التشبيه محاولة للالتفاف على الموضوع. الكناية بدورها مجرد لعب على المفردات يخفي تردداً أو عجزاً عن قول ما تريد قوله. يجب أن تكون مباشراً، ذاهباً نحو الهدف، دون أي مراوغة.

أحد الأصدقاء شرح لي ذات يوم أسباب خلافه مع متعهد تركيب شبكة الكهرباء في بيته، كان مضمون الخلاف يتركز على مفهوم الجودة، ومعنى التوصيل، فكرة تعتمد على العلم وحده، ولكنها تحمل رمزية قوية حين نقارنها بأي حقل آخر، فالمعلم اشترى أكبالاً غالية الثمن، بينما صاحب المنزل أراد أكبالاً أخرى أرخص وأقل كلفة، قال: كلها أكبال للتوصيل. قال المعلم إن التيار سوف يصل أكثر قوة ونضارة واكتمالاً، وإن الضوء نفسه سيكون مختلفاً، وكذلك عمر المصابيح.



ليست اللغة إذاً مجرد موصل، وحتى إذا قبلنا بذلك فإن المصابيح سوف تختلف من نص إلى آخر بحسب طبيعة اللغة التي نكتبها، ولا نكتب بها، إذ إننا جميعنا نكتب بالعربية، وقلة فقط هم من يكتبونها، أي من يرون أنها ليست عنصراً محايداً، أو حصان ركوب.

وإذا كانت مسألة قدرة اللغة على استيعاب المصطلحات العلمية والنفسية والاجتماعية والسياسية منوطة بعلماء اللغة، فإن اللغة الأدبية تمضي في مسار آخر، ففي الرواية والقصة والشعر والمسرح لا يحتاج الكاتب لقاموس عصري، بل لمعرفة عميقة باللغة نفسها وإمكاناتها التعبيرية. ولغة الأدب خاصة، بل هي لا تتشابه، وهذه ليست ميزة لكل كاتب على حدة وحسب، كما هو حال من يمتلك صوتاً خاصاً، إنها البحث عن الأحشاء كما كتب حافظ إبراهيم ذات يوم، إضافة إلى أنها ميزة من ميزات كل لغة، ومن بينها لغتنا العربية.

قوة المتنبي ومحمود درويش ونزار قباني وسعيد عقل ليست في أفكارهم فقط، بل في طريقة بنائهم لتلك الأفكار عبر اللغة، ولهذا يمكن لمتذوقي الشعر أن يعرفوا قصيدة أي واحد من هؤلاء الشعراء دون أن يكون اسمه موجوداً.



* روائي من سورية