فينوس المدجّنة بعين الفنان نافع بن كريش

- يستخدم نافع بن كريش رمزية الدجاجة في أعماله الفنية لكشف هشاشة المسلّمات الفكرية وزيف الخطابات التي تدّعي الارتقاء بالإنسان، مستلهماً من تجربته في تربية الدواجن. - في معرضه الحالي، يستكشف بن كريش رمزية الطائر المدجّن لمساءلة الوضع البشري، مقدماً رؤية ساخرة لمقاييس الجمال وتقاطعات الترويض والسيطرة في لوحاته مثل "فينوس" و"المأساة اليومية". - توظف أعماله الطائر تشكيلياً لكشف زيف عالم مليء بالعنف، مما يفتح الباب أمام أسئلة حول قدرة الفن على فضح العنف والنفاق، محولاً الدجاجة إلى رمز نقدي.

يُروى أنه حين وصف أفلاطون الإنسان بأنه "حيوان ذو رجلين بلا ريش"، قرّر الفيلسوف ديوجين الكلبي أن يسخر من هذا التعريف. ذهب إلى الأكاديمية حاملاً دجاجة ريشُها منزوعٌ بالكامل، وقال لطلابه، كاشفاً سخافة بعض الأفكار الجاهزة: "هذا هو إنسان أفلاطون!". في أعمال الفنان نافع بن كريش، أحد أبرز الفنانين الشباب في المشهد التشكيلي المعاصر في المغرب، تعود صورة الدجاجة، لكن لا لإعادة تعريف الإنسان، بل لكشف ما آل إليه: كائن مستغَلّ، مخدوع، ومُدجَّن. تكشف أعماله هشاشة عدد كبير من المسلّمات الفكرية التي تُستخدم لتشكيل وعي الأفراد وضبط سلوكهم، وتفضح زيف الخطابات التي تدّعي الارتقاء بالإنسان وتكريمه، بينما تسعى في الواقع إلى تحجيمه وترويضه.

منذ مشروع تخرّجه من المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، وصولاً إلى مشاركته في المعرض الجماعي المقام حالياً في رواق متحف بنك المغرب تحت عنوان "جيل تطوان: رؤى جديدة، نظرات متعددة"، الذي يحتفي بإبداعات خريجي المعهد بين عامَي 2015 و2025، يحضر الطائر الداجن بقوة في التجارب المتعدّدة لنافع بن كريش، على اختلاف وسائطها وانتماءاتها التشكيلية. يستند اختيار الفنان للدجاجة موضوعاً بصرياً شبه حصري، ممتداً عبر مسيرته، إلى خلفية بيوغرافية ضاربة في عمق الطفولة. فقد كان في سنواته الأولى، ثم في بدايات مراهقته، معاوناً لوالده في محلّه لتربية الدواجن وبيعها. تلك الألفة اليومية مع الطائر، محبوساً في أقفاص ضيقة، مسمَّناً ثم مذبوحاً، منزوع الريش، مقطّع الأطراف ومعلّقاً للبيع، تركت أثراً عميقاً في ذاكرة الفنان ونظرته للعالم.

في أعماله الجديدة المعروضة في رواق متحف بنك المغرب، يواصل الفنان استثمار رمزية الطائر المدجّن وما يتمتع به جسده من قابلية للتشكّل والتأويل، لمساءلة الوضع البشري الراهن. تأتي مقاربته الجمالية أكثر جرأة، مستحضرةً التشابهات المجازية بين وضع الإنسان المعاصر وحيوان المزرعة المخصَّص للذبح والاستهلاك، ومبرزةً، عبر تراكيب إيحائية، تقاطعات منطق الترويض والسيطرة، إذ يتحوّل الجسد إلى مادة للاستغلال داخل نظم سياسية واقتصادية واجتماعية تُعيد إنتاج الهيمنة في صيغ حديثة مُموّهة.

في لوحته "فينوس"، يعرض الفنان دجاجة سمينة منزوعَة الريش، بلا رأس ولا أرجل، يطفو جسدها عمودياً في الفراغ، مستدعياً ملامح منحوتة "فينوس ويليندورف" من العصر الحجري. تحاكي خلفية اللوحة بلاط السيراميك الأبيض المستعمل في محلات الجزارة. يقدم الفنان رؤية ساخرة لمقاييس الجمال، ويسلط الضوء على الانحدار من التقديس إلى التسليع.

"المأساة اليومية" هو عنوان العمل الثاني المعروض لنافع بن كريش، وهو تجميع بصري يعيد تشكيل العناصر التي تؤثّث عادة واجهات محلات بيع الدواجن واللحوم، في سينوغرافيا تكشف المظهر الخارجي للمجزرة، لا بوصفها فضاء للبيع فحسب، بل مساحة تتحول فيها الأجساد الحية إلى مادة معروضة، إذ يتقاطع الوجود والعدم في مشهد يجعل من مسرحة موت الحيوان مناسبة للتأمل في قيمة الحياة الإنسانية. يتكوّن العمل من ستارة حمراء معلّقة على قضيبها، ومنحوتات معدنية لدجاج مذبوح تشير إلى "الإنتاج الفُرجوي للموت" حين يُجرَّد من هالته ليغدو مشهداً رتيباً. ويضيف عنقود البصل المعلّق إلى هذا التجميع طابعاً ساخراً، يوحي بدموع زائفة لا تستثيرها المأساة إلا شكلياً. الستارة مفتوحة على لوحة تشكيلية تمثل سحابة تمطر بيضاً، في تركيب سريالي يكسر واقعية المجزرة ويفضح البعد العبثي لحياة منذورة، منذ بدايتها، للمعاناة وللموت.

توظيف الطائر تشكيلياً من أجل كشف زيف عالم يطفح بالعنف

إلى جانب هذه اللوحة، علّق الفنان أخرى مركبة من ريش دجاج؛ ما تبقى من وجود فَقَد كل شيء ليتحول إلى مادة للمتعة البصرية. وفي آخر التجميع، ألصق الفنان لوح تقطيع بلاستيكياً أبيض طُبع على سطحه، باللون الأحمر، شعار القناة الإخبارية "الجزيرة"، مضيفاً بعداً رمزياً يحيل إلى الفضاء الإعلامي وإلى الطرق التي يُستغلّ بها الألم الإنساني داخل منصات موجّهة للاستهلاك.

يفتح هذا التوظيف الباب أمام أسئلة حول قدرة بعض الوسائط على كشف زيف عالم منافق يطفح بالعنف، تماماً كما تكشف ستارة المجزرة، عند إزاحتها، مشاهد الذبح في محالّ بيع الدواجن، فاصلة بين الواجهة المزينة والمشاهد الدموية الكامنة خلفها. إن أعمال نافع بن كريش، وهي تمزج بين التجربة الشخصية والمعيش الإنساني، بين الواقعي والرمزي، وبين الجمالي والسياسي، تحوّل صورة الدجاجة إلى مساحة بصرية ملغومة بالمعنى؛ لا تُقدّم الطائر عنصراً زخرفياً عابراً، بل رمزٌ كثيف الدلالات يفتح الفن على فضاء نقدي واسع لأسئلة سياسية ووجودية، في زمن يقترب فيه مصير الإنسان من مصير الدجاج.