فيليب فيغرو يفوز بالجائزة الكبرى لجمعية الكُتّاب الفرنسيين

- فاز فيليب فيغرو بـ"الجائزة الكبرى لجمعية الكُتّاب ووزارة الثقافة" لعام 2025، تقديراً لمساهماته في نقل الأدب العربي إلى الفرنسية، بما في ذلك ترجماته لأعمال نجيب محفوظ وطه حسين وغيرهم. - وُلد فيغرو في فرنسا ودرس علم الموسيقى قبل أن يحصل على دكتوراه في الآداب، وعمل باحثاً في القاهرة، حيث أجرى أبحاثاً حول تاريخ الموسيقى المصرية وأشرف على برنامج لدعم البحث العلمي. - حصل فيغرو على عدة جوائز، منها جائزة الكلمة الذهبية للترجمة ووسام ضابط في الفنون والآداب، مما يعكس تأثيره الكبير في إثراء الأدب الفرنسي.

عن مجمل أعماله في حقل الترجمة، أعلنت جمعية الكتّاب الفرنسيين (SGDL) ووزارة الثقافة الفرنسية فوز المترجم فيليب فيغرو بـ"الجائزة الكبرى لجمعية الكُتّاب ووزارة الثقافة عن مجمل أعمال الترجمة" لعام 2025، وهي إحدى أهم الجوائز الفرنسية التي تحتفي بالمترجمين ودورهم في نقل الأدب العالمي إلى الفرنسية، وتُمنح سنوياً لمترجم عن مساهماته الأدبية عبر مسيرته.

وقد ساهم فيغرو في نقل الأدب العربي الحديث والكلاسيكي إلى القارئ الفرنكوفوني، وعرفه القرّاء الفرنسيون مترجماً للرواية العربية، ومن أهم ترجماته: "ثلاثية القاهرة" لنجيب محفوظ، إلى جانب ترجمة أعمال لطه حسين، ويحيى حقي، وإبراهيم الكوني، وهدى بركات، وسنان أنطون، ونجوى بركات، وعالية ممدوح، ويوسف رخا، ومنصورة عزّ الدين، ويوسف فاضل. كما أنجز مختارات من الشعر العربي، مثل ترجمته للشاعر المملوكي محمد بن الحسن النواجي، ولابن شهيد الأندلسي، إضافة إلى ترجمته "المقامات" لبديع الزمان الهمذاني، التي نال عنها جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عام 2017.

وُلد فيليب فيغرو في فرنسا، ودرس علم الموسيقى قبل أن يحصل على دكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية، ثم عمل بين عامي 1989 و1992 باحثاً في مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، التابع للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في القاهرة، حيث أنجز أبحاثاً حول تاريخ الموسيقى المصرية الحديثة، وأشرف على برنامج "سوق الكتاب العربي" لدعم البحث والتوثيق العلمي.

نال فيغرو خلال مسيرته عدة جوائز، منها جائزة الكلمة الذهبية للترجمة من المنظمة الدولية للفرنكوفونية (2010)، وجائزة كامليون من جامعة ليون (2022)، ويحمل وساماً من رتبة ضابط في الفنون والآداب منذ 2019.

تُمنح الجائزة الكبرى لجمعية الكتّاب الفرنسيين ووزارة الثقافة منذ عام 2019، وتعد تتويجاً لمسيرة مترجم يثري الأدب الفرنسي بترجمات من لغات وثقافات مختلفة. ومن بين الفائزين في دوراتها السابقة: تيريه سيندينغ، وأندريه لوك غاي، وصوفي بينيش، وجان-بيير ريشار. وكانت آن كولان دو تيراي أولى الحاصلين عليها عام 2019.