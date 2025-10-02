فيرجينيا وولف.. اكتشاف قصص مبكرة تُنشر للمرة الأولى

- أعلنت مطبعة جامعة برينستون عن إصدار كتاب جديد لفيرجينيا وولف بعنوان "حياة فيوليت"، يضم ثلاث قصص مبكرة تكشف ملامح صوتها الأدبي وتضيء جانباً غير معروف من تجربتها، حيث تتناول سيرة هزلية لصديقتها ماري فيوليت ديكنسون. - اكتشفت الباحثة أورميلا سيشاجيري النسخة المنقحة من القصص في أرشيف "لونغليت هاوس"، وتظهر التعديلات الأسلوبية الدقيقة التي أجرتها وولف، مما يبرز جديتها في التعامل مع هذه النصوص كمجال للتجريب الفني. - تتنوع القصص بين مغامرات أرستقراطية وقصص خيالية، وتحتوي على إشارات لأفكار ستتبلور في أعمال وولف الكبرى، مما يبرز خيالها الخصب وسخريتها الاجتماعية وبذور فكرها النسوي.

أعلنت مطبعة جامعة برينستون أنها ستصدر الشهر المقبل كتاباً جديداً للكاتبة البريطانية فيرجينيا وولف بعنوان "حياة فيوليت"، يضم ثلاث قصص مبكرة اكتشفت مؤخراً؛ وهي نصوص سبقت روايتها الأولى بنحو ثماني سنوات، تكشف ملامح صوتها الأدبي المبكر وتضيء جانباً غير معروف من تجربتها.

القصص، التي وُصفت بأنها ساخرة وفانتازية، وسريالية أحياناً، تشكّل سيرة هزلية لصديقتها المقربة ماري فيوليت ديكنسون؛ المرأة التي رافقت وولف في بداياتها الأدبية، وقرأت مخطوطاتها الأولى، وعرّفتها على محررين ودوائر ثقافية وأرستقراطية، كما تولت رعايتها بعد انهيارها العصبي عام 1904.

غير أن القيمة الأدبية لهذه المخطوطات تتجاوز طابعها الساخر. فالباحثة وأستاذة الأدب بجامعة تينيسي أورميلا سيشاجيري هي التي عثرت على نسخة منقحة من القصص داخل أرشيف منزل "لونغليت هاوس" في إنكلترا، بعد أن ظلّت مخفية أكثر من ثمانين عاماً. وتُظهر النسخة، التي أعادت وولف صياغتها عام 1908، مئات التعديلات الأسلوبية الدقيقة، ما يبرهن أنّ الكاتبة تعاملت معها بجدية، واعتبرتها مساحة للتجريب الفني في بدايات مسيرتها.

تتنوع أحداث النصوص بين مغامرات أرستقراطية داخل قصر جاكوبي في هيرتفوردشاير، وقصص خيالية عن إلهتين تصلان إلى اليابان على ظهر حوت. ومن اللافت أن هذه المخطوطات احتوت على إشارات مبكرة لأفكار ستتبلور لاحقاً في أعمال وولف الكبرى؛ ففي قصة بعنوان "الحديقة السحرية"، يظهر لأول مرة التعبير الذي سيصبح أساساً لمقالها النسوي الشهير "غرفة تخص المرء وحده" (1929)، حيث تقول البطلة فيوليت: "أليس من الجميل أن يكون للمرء كوخ خاص به؟".

هذه النصوص لم تحظَ باهتمام يُذكر طوال عقود. ففي عام 1955، عرضت عائلة ديكنسون النسخة الأولى غير المنقحة على ليونارد وولف، زوج الكاتبة وناشر أعمالها، لكنه رفض شراءها معتبراً إياها "مجرد نكتة خاصة وغير جديرة بالنشر". لتجد طريقها لاحقاً إلى متجر كتب قديم في لندن حيث اشتراها الناشر توم ماشلر بثمن زهيد، قبل أن يكتشف أنها بقلم "فرجينيا ستيفن" التي أصبحت لاحقاً فيرجينيا وولف.

ويرى النقاد أن هذه المخطوطات تكشف ملامح الكاتبة التي ستبهر العالم لاحقاً بأعمال مثل "أورلاندو" و"السيدة دالاوي". فهي تقدم خيالاً خصباً، وسخرية اجتماعية، وبذور فكر نسوي سيشكّل لاحقاً إحدى ركائز مشروعها الأدبي. كما أن نشرها اليوم يسلط الضوء على كيفية تشكّل صوت وولف الأدبي المبكر، وكيف تحولت المسودات والهوامش إلى مادة أساسية في قراءة تطور أحد أهم أقلام الحداثة الأدبية في القرن العشرين.