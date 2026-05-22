فوز زينو سوودر بجائزة كتاب العام في أستراليا

- فاز كتاب "ذات يوم كنتُ عملاقا" للكاتب زينو سوودر بجائزة "كتاب العام" و"كتاب الصور للأطفال" في جوائز صناعة الكتاب الأسترالية لعام 2026، حيث يروي قصة رمزية عن شجرة تتحول إلى قلم رصاص، ويتميز برسوم تأملية تجمع بين الذاكرة والتحول. - حصدت رواية "ماد مابل" للكاتبة سالي هبورث جائزتي "الرواية العامة" و"الكتاب الصوتي"، بينما نالت "أيام الذكرى" لجيرالدين بروكس جائزة "أفضل سيرة ذاتية". وفاز "أشرطة الفطر" بجائزة "أفضل عمل غير روائي". - تم اختيار دار "بينغوين راندوم هاوس أستراليا" كأفضل ناشر للعام، وفازت "ماغابالا بوكس" بجائزتي أفضل ناشر مستقل وأفضل ناشر لكتب الأطفال، بينما نال متجر "غليبوكس دولويتش هيل" جائزة أفضل مكتبة.

فاز كتاب "ذات يوم كنتُ عملاقا" (Once I Was a Giant) للكاتب والرسام الأسترالي زينو سوودر بجائزة "كتاب العام" ضمن جوائز صناعة الكتاب الأسترالية (ABIA) لعام 2026، خلال حفل أقيم في سيدني مساء أمس الخميس، في دورةٍ حملت رقم السادس والعشرين، وكشفت عن مجموعة واسعة من الفائزين في فئات أدبية ومهنية متنوعة تخص قطاع النشر في أستراليا.

ويعد الكتاب الفائز عملاً مصوراً موجهاً للأطفال من الفئة العمرية التي لا تتعدى ست سنوات، ويقدّم حكاية رمزية عن شجرة تمر بتحولاتٍ وجوديةٍ متتابعة قبل أن تتحول إلى قلم رصاصٍ يواصل كتابة قصتها بنفسه. ويعتمد العمل على بناءٍ بصري مكثف ورسوم ذات طابع تأملي، تتقاطع فيها مفاهيم الذاكرة والتحول والعلاقة بين الكائن والعالم المحيط به، ضمن تجربةٍ سردية تمزج بين الحس الشعري واللغة البصرية.

كما فاز كتاب "ذات يوم كنت عملاقاً" أيضاً بجائزة "كتاب الصور للأطفال" للفئة العمرية التي لا يتعدى عمرها ست سنوات، في إجماع للجنة التحكيم على قيمته الفنية والبصرية داخل هذا التصنيف، وعلى قدرته على تقديم سرد بصري متماسك ومؤثر.

وفي بقية الفئات الأدبية، فازت رواية الإثارة "ماد مابل" (Mad Mabel) للكاتبة سالي هبورث بجائزتي "الرواية العامة" و"الكتاب الصوتي"، فيما نالت المذكرات "أيام الذكرى" (Memorial Days) للكاتبة جيرالدين بروكس جائزة "أفضل سيرة ذاتية".

جائزة أفضل عمل غير روائي ذهبت إلى كتاب "أشرطة الفطر"، عمل مشترك بين هيلين غارنر وهوبر وكراسنستين

أما جائزة "أفضل عمل غير روائي" فذهبت إلى كتاب "أشرطة الفطر" (The Mushroom Tapes)، وهو عمل مشترك بين هيلين غارنر وكلوي هوبر وسارة كراسنستين، وجاء نتيجة تعاون يجمع بين ثلاث تجارب كتابية في معالجة موضوعات تحقيقية وسرد غير روائي.

وفي فئة الرواية الأدبية، فازت رواية "الشاطئ الداكن البري" (Wild Dark Shore) للكاتبة شارلوت ماكوناغي، فيما حصل كتاب "البرية التائهة" (Wandering Wild) للكاتبة لينيت نوني على جائزة أفضل كتاب للأطفال الأكبر سناً. كما مُنحت جائزة "الأثر الاجتماعي" لكتاب "قطعة من القماش الأحمر" (A Piece of Red Cloth)، وهو عمل جماعي شارك في تأليفه ليوني نورينغتون ومركياوي غانامبار-ستبس ودجاوا بوراروانغا ودجاونديل مايمورو، ويتناول موضوعات مرتبطة بحماية طفلة داخل سياق اجتماعي وتاريخي حساس.

وعلى مستوى قطاع النشر، جرى اختيار دار "بينغوين راندوم هاوس أستراليا" بوصفها أفضل ناشر للعام للمرة الثالثة على التوالي، فيما فازت دار "ماغابالا بوكس" بجائزتي أفضل ناشر مستقل وأفضل ناشر لكتب الأطفال. ونال متجر "غليبوكس دولويتش هيل" جائزة أفضل مكتبة، وفازت سلسلة المتاجر "بيغ دبليو" بجائزة أفضل موزع متعدد الفئات.

ويأتي تتويج زينو سوودر في أدب الأطفال الأسترالي، ليعزز مساره بعد صدور أعمال سابقة له، بينها كتاب "والداي اللذان يتقلصان بشكل غريب" الصادر عام 2023، والذي حاز جائزة رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأدبية، وكتاب "هذه النقطة الزرقاء الصغيرة" الصادر عام 2021، الذي نال جائزة أفضل رسامٍ جديد ضمن جوائز مجلس كتب الأطفال الأسترالي.

وتُعد جوائز ABIA واحدة من أبرز الجوائز المهنية في قطاع النشر الأسترالي، إذ تعتمد على لجان تحكيم تضم ناشرين وكتّاباً وصحافيين أدبيين وبائعي كتب وأمناء مكتبات، وتمنح سنوياً تقديراً للإنتاج الأدبي وصناعة الكتاب في مختلف مستوياتها، من الإبداع النصي إلى البنية المؤسسية لسوق النشر.