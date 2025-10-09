فوز الكاتب الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب 2025

- فاز الكاتب الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب لعام 2025، تقديرًا لعمله الآسر والرؤيوي الذي يعيد تأكيد قوة الفن وسط الرعب الأبوكاليبسي، ويجمع بين التقاليد الأدبية لمركز أوروبا والنظرة الشرقية التأملية. - وُلد كراسنهوركاي في هنغاريا ودرس القانون قبل أن يتخصص في الأدب، وعمل في الصحافة والنقد الأدبي، متنقلاً بين عدة دول، مما أثرى كتاباته التي تعكس تجارب الحياة تحت الحكم الشيوعي والانهيار اللاحق. - يتميز أسلوبه بجمل طويلة ومعقدة، ونصوصه متاهات رمزية وسياسية واجتماعية، تتطلب صبراً وتركيزاً، وتمنح تجربة عميقة في فهم النفس البشرية ومواجهة الخراب.

أعلنت "الأكاديمية السويدية" في ستوكهولم، قبل قليل، فوز الكاتب الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي بـ"جائزة نوبل للآداب" لعام 2025، ومُنحت الجائزة "عن عمله الآسر والرؤيوي الذي، وسط الرعب الأبوكاليبسي، يؤكد من جديد قوة الفن".

وجاء في بيان لجنة نوبل أن كراسنهوركاي "كاتب ملحمي عظيم ينتمي إلى التقاليد الأدبية لمركز أوروبا، الممتدة من كافكا إلى توماس برنهارد، وتتميز بالعبثية والمبالغة الغروتسكية". وأضافت اللجنة: "لكن لديه أدوات فنية أوسع، فهو ينظر أيضًا نحو الشرق متبنّيًا نبرة أكثر تأملًا ورهافة".

وُلد كراسنهوركاي في 5 يناير/ كانون الثاني 1954 بمدينة غيولا بهنغاريا، ونشأ في أسرة متوسطة، ودرس القانون أولاً قبل أن يتخصص في الأدب المجرّي. عمل في الصحافة والنقد الأدبي، ثم تفرغ للكتابة، متنقلاً بين برلين، منغوليا، الصين، اليابان، أميركا، اليونان، وإسبانيا، قبل أن يستقر في بلاده. تجارب الحياة في ظل الحكم الشيوعي، والانهيار الذي أعقب ذلك، انعكست بعمق في كتاباته، إذ صارت نصوصه معابر بين الواقع والرمز وبين الخراب والتأمل

انطلقت شهرته مع روايته الأولى "تانغو الخراب"، التي تحوّلت إلى فيلم طويل من إخراج مواطنه بيلا تار، وتبعها "كآبة المقاومة" و"الحرب والحرب" و"البارون وينكهايم يعود إلى الوطن"، وصولاً إلى "سيوبو هناك في الأسفل"، التي تعكس انفتاحه على الثقافة والفلسفة الشرقية.

أسلوب كراسنهوركاي فريد؛ جمل طويلة بلا فواصل تقليدية، متدفقة كما لو كانت حمما سردية، بحسب تعبير احد النقاد، ومعقدة بما يكفي لتجعل القراءة تحدياً ممتعاً. نصوصه متاهات رمزية، سياسية، اجتماعية ونفسية، تتطلب من القارئ صبراً وتركيزاً، لكنها تمنح في المقابل تجربة عميقة للغوص في النفس البشرية ومواجهة الخراب والعدم.

وفي سبتمبر/ أيلول 2024، تُوج كراسنهوركاي بجائزة "فورمنتور" العالمية للأدب في مراكش، ضمن فعاليات "حوارات فورمنتور الأدبية"، تقديراً لقدرة نصوصه على سرد الواقع المعقد وكشف التحولات الإنسانية بلغة غنية وبناء جمالي يغرق القارئ في متاهات الخيال. اعتبرت لجنة الجائزة أن أعماله توقظ شغف المطالعة العميقة وتجدد تقاليد الأدب الأوروبي المعاصر.