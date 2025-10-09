فوز الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب 2025

09 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 14:25 (توقيت القدس)
الكاتب الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي في مدريد، 30 أكتوبرتشرين الأول 2018 (Getty)
الكاتب الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي
- فاز الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب لعام 2025، تقديرًا لعمله الآسر والرؤيوي الذي يعيد تأكيد قوة الفن وسط الرعب الأبوكاليبسي.
- وُصف كراسناهوركاي بأنه كاتب ملحمي عظيم ينتمي إلى التقاليد الأدبية لمركز أوروبا، من كافكا إلى توماس برنهارد، ويتميز بالعبثية والمبالغة الغروتسكية.
- يتميز كراسناهوركاي بأدوات فنية متنوعة، حيث يتبنى نبرة تأملية ورهافة مستلهمة من الشرق، مما يضفي عمقًا على أعماله الأدبية.

أعلنت "الأكاديمية السويدية" في ستوكهولم، قبل قليل، فوز الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي بـ"جائزة نوبل للآداب" لعام 2025، ومُنحت الجائزة "عن عمله الآسر والرؤيوي الذي، وسط الرعب الأبوكاليبسي، يؤكد من جديد قوة الفن".

وجاء في بيان لجنة نوبل أن كراسنهوركاي "كاتب ملحمي عظيم ينتمي إلى التقاليد الأدبية لمركز أوروبا، الممتدة من كافكا إلى توماس برنهارد، وتتميز بالعبثية والمبالغة الغروتسكية". وأضافت اللجنة: "لكن لديه أدوات فنية أوسع، فهو ينظر أيضًا نحو الشرق متبنّيًا نبرة أكثر تأملًا ورهافة".

 

