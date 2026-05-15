فوز التيار الثقافي الديمقراطي بانتخابات رابطة الكتاب الأردنيين

- فاز التيار الثقافي الديمقراطي بأغلبية مقاعد الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين في الدورة السادسة والأربعين، حيث حصل على سبعة من أصل أحد عشر مقعداً، مما يعكس تأثيره القوي في الساحة الثقافية الأردنية. - تأجلت الانتخابات بسبب عدم تحقق النصاب القانوني في الشهر الماضي، وشاركت قائمتان رئيسيتان هما التيار الثقافي الديمقراطي وقائمة "توافق"، مع دعم تياري "القدس" و"القومي" للأخيرة بعد تراجعهم عن المقاطعة. - أثارت حوادث منع الفعاليات الثقافية جدلاً واسعاً، حيث لم يقدم المرشحون أو المقاطعون آلية واضحة للاحتجاج ضد فرض الإبلاغ عن أنشطة الرابطة على منصة "تكامل".

فاز التيار الثقافي الديمقراطي بأغلبية مقاعد الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين في انتخابات الدورة السادسة والأربعين التي نُظّمت اليوم الجمعة في عمّان، وأسفرت عن انتخاب هيئة إدارية جديدة بأغلبية سبعة مقاعد من أصل أحد عشر مقعداً لصالح التيار الثقافي الديمقراطي، وضمّت كلّاً من: سامية العطعوط، ومحمد المشايخ، ورياض ياسين، وأكرم الزعبي، وعلي الشوابكة، ومخلد بركات، وعمر ربيحات، ومحمد العامري، وإسلام علقم، وحسن المجالي، وعطا الله الحجايا.

ولم تجر الانتخابات الحالية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لعدم تحقق النصاب بحضور نصف الأعضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية، ما دفع إلى تأجيلها إلى اليوم الجمعة. وخاضتها قائمتان؛ الأولى تمثّل التيار الثقافي الديمقراطي، والثانية باسم "توافق" ممثلة بمجموعة من الأعضاء المستقلين كما أشارت في بيان تشكّلها، إلى جانب ثلاثة مرشحين مستقلين.

ورغم إعلان تياري "القدس" و"القومي" مقاطعتهما الانتخابات، إلا إنهما عدلا عن موقفهما في بيانين منفصلين صدرا الأسبوع الماضي، وأعلن كل تيار دعمه قائمة "توافق". وأصرّ على المقاطعة نحو 11 عضواً قدّموا بياناً منذ أيام احتجوا فيه على عدم اتخاذ أيّ من المرشحين موقفاً واضحاً حول قضايا عدة، في مقدمتها منع إقامة عدد من الندوات والفعاليات، دون أن تسمي جهة المنع وهي وزارة الداخلية الأردنية.

وأثارت حوادث المنع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة جدلاً في إطار التنافس الانتخابي، لكن أياً من المرشحين أو "المقاطعين" لم يقدّم آلية واضحة للاحتجاج ضدّ فرض الإبلاغ عن أنشطة الرابطة كافة على منصة "تكامل" التي أطلقتها الحكومة، أسوة ببقية الجمعيات التعاونية في البلاد.

وبلغ عدد المسدّدين اشتراكاتهم السنوية نحو 460 عضواً من أصل 1100 عضو مسجلين في الهيئة العامة لرابطة الكتاب التي تأسست عام 1974 على يد عدد من الكتّاب من أبرزهم: محمود السمرة، وعبد الرحيم عمر، وخليل السواحري، وسالم النحاس، وجمال أبو حمدان، وروكس بن زائد العزيزي. وتعاقب على رئاسة هيئتها الإدارية كل من: عبد الرحيم عمر ومحمود العابدي وروكس العزيزي ومحمد أديب العامري وعبد الرحمن ياغي ومحمود السمرة وهاشم ياغي وخليل السواحري وخالد الكركي وفخري قعوار ومؤنس الرزاز وإبراهيم العبسي وجمال ناجي وأحمد ماضي وسعود قبيلات وموفق محادين وزياد أبو لبن ومحمود الضمور وسعد الدين شاهين وأكرم الزعبي.