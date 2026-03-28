فوز أرونداتي روي وهان كانغ بجوائز نقّاد الكتب الوطنية الأميركية

- فازت أرونداتي روي بجائزة "دائرة نقّاد الكتب الوطنية الأميركية" عن سيرتها الذاتية "الأم ماري تعالي إليّ"، التي تستعرض علاقتها بوالدتها ومسيرتها الأدبية منذ فوزها بجائزة "البوكر" عام 1997. - حصلت هان كانغ على جائزة الرواية عن "نحن لا نفترق"، التي تتناول آثار العنف التاريخي في كوريا الجنوبية، مستندة إلى مجزرة جزيرة جيجو، وتستكشف الصدمة والخسارة. - تضمنت الجوائز الأخرى فوز كارين هاو بجائزة الكتاب غير الروائي، وأليكس غرين بجائزة السيرة، وكوين سلوبوديان بجائزة النقد، مع تكريم فرانسيس فيتزجيرالد بجائزة الإنجاز مدى الحياة.

عن مذكّراتها، أُعلن أول أمس في نيويورك فوز الكاتبة الهندية أرونداتي روي بجائزة "دائرة نقّاد الكتب الوطنية الأميركية" لفئة السيرة الذاتية، عن كتابها "الأم ماري تعالي إليّ"، فيما نالت الجائزة عن فئة الرواية الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ (نوبل للآداب 2024)، عن عملها "نحن لا نفترق".

ويتناول كتاب روي علاقتها بوالدتها، في سيرة مزدوجة تجمع سيرة الكاتبة وسيرة الأم، وهي ناشطة نسوية كان لها دور في تثبيت حقوق النساء في الإرث في كيرالا، إذ نشأت روي، التي تقدّم في مذكّراتها عرضاً لحياتها؛ بدءاً من النشأة في كيرالا، إلى الشباب في دلهي في السبعينيات، كما تضيء على مسيرتها الأدبية منذ فوزها بجائزة "البوكر" عن روايتها "إله الأشياء الصغيرة" عام 1997، وصولاً إلى كتاباتها السياسية. وقد بدأت كتابة المذكرات بعد وفاة والدتها عام 2022، ويأتي هذا التتويج الأميركي بعد أيام من وصول الكتاب أيضاً إلى القائمة القصيرة لجائزة المرأة للكتابة غير الروائية في بريطانيا.

أما رواية هان كانغ، فتتناول عبر سرد يتقاطع فيه الشخصي مع الجماعي، آثار العنف التاريخي في كوريا الجنوبية، مستندة إلى مجزرة جزيرة جيجو في أواخر أربعينيّات القرن الماضي. وتتبع كانغ رحلة امرأة من سيول إلى جزيرة جيجو لإنقاذ طائر يعود لصديقتها، قبل أن تنفتح الحكاية على أرشيف عائلي وجماعي من الفقد والعنف، وقد أشادت لجنة الجائزة بالرواية بوصفها عملاً ينطوي على كآبة شفافة، وتأمّل في موضوعات الصدمة والخسارة.

وجاء في بقية النتائج فوز كارين هاو بجائزة الكتاب غير الروائي عن كتابها "إمبراطورية الذكاء الاصطناعي"، فيما ذهبت جائزة السيرة إلى أليكس غرين عن كتاب "اضطراب مثالي"، ونال كوين سلوبوديان جائزة النقد عن "أبناء هايك غير الشرعيين"، بينما حصد كيفن يونغ جائزة الشعر عن "نوبة حراسة ليلية"، كما مُنحت جائزة جون ليونارد للعمل الأول إلى نيكولاس بوغز عن كتاب "قصة حب"، في حين ذهبت جائزة الترجمة "غريغ باريوس" إلى المترجمة ناتاشا ليهرر عن كتاب "النمر الحزين" للكاتبة نيج سينو.

وعلى مستوى الجوائز التكريمية، حصلت فرانسيس فيتزجيرالد على جائزة الإنجاز مدى الحياة، وذهبت جائزة توني موريسون إلى مؤسّستي البث العام والإذاعة الوطنية، لدورهما في دعم الثقافة والأدب وإتاحة المحتوى الثقافي للجمهور. وتُعدّ جوائز دائرة نقّاد الكتب الوطنية الأميركية، التي تأسست عام 1974، من أبرز الجوائز الأدبية في الولايات المتحدة، إذ تمنحها هيئة من النقّاد والمحرّرين المتخصصين في متابعة الإصدارات الأدبية وتقييمها.