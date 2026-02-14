"فوتوفوغ".. ميلانو وجهة للفوتوغرافيا النسائية

- تستضيف ميلانو مهرجان فوتوفوغ للفوتوغرافيا في المكتبة الوطنية برايدينزي، حيث يركز المعرض الرئيسي "Women by Women" على تمثيل المرأة في الفنون والثقافة. - يضم المهرجان معارض وجلسات نقاشية وورش عمل، بمشاركة خبراء وفنانين لمناقشة دور المرأة في الفنون والموضة وإعادة صياغة السرد البصري. - يشارك في المعرض 150 فنانة من 149 دولة، ويشمل البرنامج معارض جانبية ومشاريع مثل "نساء في حوار"، مع تسليط الضوء على مواهب شابة.

تستضيف مدينة ميلانو الإيطالية، ابتداءً من مطلع الشهر المقبل وحتى الرابع منه، النسخة العاشرة من مهرجان فوتوفوغ للفوتوغرافيا في المكتبة الوطنية برايدينزي. يقيم الحدث معرضه المركزي بعنوان "Women by Women" في موقع يُعدّ من أبرز مؤسسات المعرفة والتاريخ الثقافي.

ويتكوّن برنامج المهرجان من معرض رئيسي وجلسات نقاشية وعروض رقمية وورش عمل، إضافةً إلى عروض تقديمية تهدف إلى مساءلة طرق إنتاج المعنى البصري للمشهد النسائي، ودوره في إعادة قراءة الهويات الثقافية والاجتماعية. ويشارك في جلسات الحوار خبراء وفنانون لمناقشة تاريخ تمثيل المرأة وأدوارها في الفنون والمؤسسات، فضلاً عن نقاشات حول الموضة ودورها في إعادة صياغة السرد البصري.

المعرض الرئيسي، الذي يقام في فضاء المكتبة الوطنية، هو ثمرة دعوة مفتوحة عالمية لعام 2025 تلقّت نحو 100 ألف مشاركة من أكثر من 9 آلاف و500 فنانة من 149 دولة، اختيرت منها 150 فنانة لعرض أعمالهنّ التي تجمع بين التصوير الوثائقي والسرد الشخصي والفن المفاهيمي، وتتطرق إلى موضوعات تشمل الهوية والحرية والرغبة والرعاية. ويُعرض المشروع بصرياً على شكل كتاب مفتوح.

تشمل قائمة المشاركات أسماء بارزة عالمياً مثل أليس بويزر من المملكة المتحدة، وبيتينا بيتالوغا من فرنسا/أوروغواي، وكلارا بيلفيل من فرنسا، وإلسا هامارين من السويد. كما تبرز ضمن المجموعة فنانات من خلفيات عربية ومشرقية مثل مريم بولس من لبنان، ورهف الدليل من مصر، وفروغ علائي من إيران. إلى جانب المعرض الرئيسي، يضم برنامج المهرجان معارض جانبية مثل "بانوراما شرق وجنوب شرق آسيا" و"المتعة والعصيان"، ومشاريع مثل "نساء في حوار"، بالإضافة إلى عروض CondéFuture التي تبرز مواهب شابة اكتشفتها برامج تعليمية متخصصة.