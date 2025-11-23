فنانون يرتحلون "عبر المرافئ"

- معرض "عبر المرافئ" يضم أعمال أربعة فنانين عرب يستلهمون من تجاربهم في الموانئ، مثل نادية كعبي-لينكي ومحمد عبد الكريم وليلى حيدا وسيسكا، حيث تتنوع الأعمال بين التركيبات الصوتية والفوتوغرافيا والأفلام. - معرض "على وشك" يشارك فيه 24 فناناً شاباً، مع أعمال تتنوع بين التصوير الفوتوغرافي والفن التركيبي، مثل إيلي مهنّى وصلاح الميسي وتمارا كالو، مما يعكس قضايا بيئية واجتماعية. - "التجارب الشابة والأسئلة الجديدة" يفتح نقاشات حول مفاهيم الصورة والمدينة والذاكرة، مع أعمال لفنانين مثل عبد الرحمن أبو ليلة وأفرام شمعون، مما يشكل معجماً بصرياً لجيل جديد.

عودةٌ إلى عنصرَي الماء والنار عبر بوابة الفن المعاصر وأدواته المتعدّدة؛ بهذه المقاربة يستقبل مركز بيروت للفن زوّاره من خلال معرضين افتُتحا مؤخراً. الأوّل، "عبر المرافئ"، يجمع أعمال أربعة فنانين من أربع مدن عربية مختلفة. أمّا الثاني، "على وشك"، فيقدّم تجارب أربعٍ وعشرين فنّانة وفنّاناً عربياً من الجيل الشاب (تحت الخامسة والثلاثين). وتتنوّع مقاربات المشاركين محمّلة بتأويلات واسعة تتقاطع مع قضايا اجتماعية أعمق، مثل البيئة، وأثر الاستعمار في العمران، والاختلال في توزيع الثروة والسلطة، ومن ثم ليس المعرضان عن الماء والنار في ذاتهما، كما توضّح قيّمة المعرض الثاني دانيال مخول.

الفنانة التونسية نادية كعبي-لينكي، هي إحدى المشاركات في المعرض الأول الذي يأتي نتاجاً لإقامة بحثية في ليفربول، حيث تفاعل الفنانون الأربعة مع فكرة الموانئ وبنيتها التحتية، ليعود كلّ منهم إلى مدينته الساحلية ويبدأ بتنفيذ مشروعه. عادت كعبي-لينكي إلى تونس، وهناك أنجزت عملها "أُنس"، الذي يحمل اسم مواطنتها لاعبة التنس أُنس جابر، حيث وقفت الفنانة على مسبح مهجور لفندق مغارة، محوّلة إياه إلى ملعب تنس مائل، إذ يُجبَر لاعبٌ على ضرب الكرة صعوداً بينما يكتفي الآخر بضربها نزولاً. صورة الفندق المهجور، والأعشاب التي تبتلع أرضية المسبح المائلة، كلّها إشارات إلى حداثة معطّلة وعمران متشظٍّ تعيشه مدننا العربية.

"أُنس" لـ نادية كعبي لينكي (العربي الجديد)

كذلك عاد الفنان المصري محمد عبد الكريم إلى الإسكندرية، لينجز عمله "لم يتذكّر أَحدٌ الفُلك، قال البحر"، وهو عبارة عن تركيب صوتي ومنسوجات مطبوعة وقناتين سمعيّتين. تلعب الحكاية دوراً محورياً في العمل الذي يُمثّل في منسوجاته مفهوم الهشاشة وموقع المهمّشين في عالم البحر، من وقائع الاستعباد والحروب البحرية قديماً إلى استنزاف البيئة راهناً. وإلى مراكش عادت المغربية ليلى حيدا مُنجزةً عملها الفوتوغرافي النحتي "المنظر المعكوس"، الذي يستلهم "بيت النخيل" وهو دفيئة زجاجية من القرن التاسع عشر تمثّل علم النبات الاستعماري، في حين أنجز سيسكا مشروعه "المياه الراكدة عميقة" (فيلم 16 ملم مع تركيب يتضمن لفافة ورق معلّقة وأختاماً)، في محاولة لكشف ما يختبئ تحت المظاهر الهادئة للموانئ من تواريخ عنيفة.

إشارات إلى حداثة معطّلة وعمران متشظٍّ يُحكمان على حيواتنا

يستدعي الدخول إلى هذه الأعمال توسيع أدوات القراءة، خصوصاً حين نتوقّف عند الطريقة التي يُستحضر بها عنصر الماء. هنا يقترب الماء ممّا وصفه غاستون باشلار في "الماء والأحلام" حين اعتبر أنّ الماء ليس عنصراً يُشاهَد بل يُستَغرق فيه، وسطٌ يحرّك أحلام الانغماس والذوبان، ويتيح التحوّل من المادّة الملموسة إلى حالة نفسية، ويفتح باباً لقراءة البحر فنّياً.

"كم من طير قتلت بسهام شمسي" لـ إيلي مهنى (العربي الجديد)

وإذا كانت كتابات باشلار مدخلاً ممكناً لقراءة أعمال "عبر المرافئ"، فإن كتاب "الغرفة المضيئة" لرولان بارت، يمكن أن يُعدّ مفتاحاً لتأمّل المعرض الثاني "على وشك"، وصحيح أن أعمال هذا المعرض لا تقتصر على التصوير الفوتوغرافي، لكننا نشعر من خلال بعضها (في الطابق العلوي خاصة) بما وصّفه بارت في "الغرفة المضيئة"، بتلك الحادثة الزمنية التي تتمثّل في الـ punctum (الملمح الجزئي أو التفصيل الذي "يجرح" المتلقّي، لأنه يوقظ في داخله شيئاً شخصياً لا يمكن شرحه)، ذلك "الوخز" الذي يقطع المشهد ويربطنا بما فات، أو بما هو "ماثل" ولكن لا يمكن استعادته.

أول ما يطالعنا في المعرض الثاني عملٌ لإيلي مهنّى بعنوان "كم من طير قتلت بسهام شمسي"، ومن الانطباع الأول نتحقق تماماً من تنبيه دانيال مخول الذي أشرنا إليه أعلاه، أن المعرض يستلهم النار ولكنه ليس عنها. العمل المكوّن من ورق ألمنيوم (14 مكم) وكرتون معاد تدويره وضوء بأبعاد متعددة، يُحيل على محطات الطاقة الشمسية التي بناها الاحتلال الإسرائيلي في صحراء النقب، بوصفها ماكينات استعمارية تدمّر البيئة وتقتل طيورها.

عمل بلا عنوان لـ صلاح الميسي (العربي الجديد)

عملٌ آخر يلفت الانتباه لصلاح الميسي (باستيل على ورق، 250×60 سم)، حيث يقدّم مشهداً تختلط فيه الطبيعة بالتهديد. تظهر شجرة سرو يتصاعد حولها دخان كثيف، يحجب ملامحها بطبقة من السواد، كأنها تتلاشى أمام أعيننا، في مشهد يصف الاحتراق بأثره البطيء والثقيل. هل يُمكن القول إننا أمام فنّ بيئي؟ لمَ لا؟ لكن الأهم في العمل هو الأسلوب الذي يمزج فيه صاحبه ممارساته بين الرسم والطباعة، موظّفاً الباستيل على نحو يُبرز الخشونة، حتى يأخذ الدخان (ليس بعيداً لو قلنا إنه رمز لسلطة خانقة) حضوره المادي.

أمّا تمارا كالو فتأخذنا في عملها إلى مساحة حِدَاد حميمة عبر عملٍ يعتمد على النحاس والقطن وورق جيلاتين الفضة وعدسة، وتسمّيه بـ"المدى الوحيد القادر على تجاوز حزن عالمنا". في هذا العمل، تصبح صورة فوتوغرافية التُقطت داخل مبنى مهجور على كورنيش صيدا نقطة التقاء رمزية بين البحر والشمس.

"المدى الوحيد القادر على تجاوز حُزن عالمنا" لـ تمارا كالو (العربي الجديد)

يحمل العمل طابعاً ذاتياً واضحاً، ويمكن النظر إليه من زاوية ما كتبته الناقدة والمخرجة الأميركية سوزان سونتاغ عن البُعد السريالي في التصوير الفوتوغرافي، حيث تتحول الصورة إلى ندبة بصرية تحفظ أثر الحزن. التفاصيل الدقيقة، كالعدسة المعلّقة فوق "ما نظنّه سريراً"، والأشكال الممحوة التي تتراءى لنا من تحتها على القطن وورق جيلاتين الفضة، والغرفة التي يغمرها الضوء، كلّها عناصر تُضفي حساسية عالية على التجربة، وتدلّ على مسار آخذ في التعمّق والتماسك في لغة الفنانة البصرية، مسار تُضيئه أيضاً مشاركاتها المتنامية في مناسبات دولية، من بينها بينالي الدرعية للفنون الإسلامية 2025.

وفي مساحةٍ أوسع مما تسعه هذه القراءة، يضمّ المعرض أيضاً طيفاً واسعاً من التجارب الشابّة التي تفتح بدورها أسئلة جديدة حول مفاهيم الصورة، والمدينة، والذاكرة. تتجاور هنا أعمال عبد الرحمن أبو ليلة، وأفرام شمعون، وأماندا البيطار، وأسمى الحجل، وميا بركة وإبراهيم كمبرجي، وآية عبد الله، وآية نادرة زنتوت، وباتينا أبي حبيب، وكبريلا الشويفاتي، وغيدا عانوتي، وهاجر الرفاعي، وخوان م. تشافز، و"كبريت"، وكاتيا جحى، وميسا الخوري، ونادين كرباج، ونسرين سالم، وثريا سلوان حمود، وتالا أسمر، ويونس بن سليمان. هذه الأعمال، المتباينة في لغتها ووسائطها، يستحق كلّ منها وقفة أطول ممّا يتيحه المجال، إذ تشكّل معاً معجماً بصرياً خاصاً لجيل جديد.