فنانون مشاركون في بينالي فينيسيا يخوضون إضراباً ضد "جناح الإبادة"

ينفّذ عدد من العاملين في المجال الثقافي والفني في مدينة فينيسيا، شمال شرقي إيطالي، إضراباً واسعاً غداً الجمعة، احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في الدورة الحادية والستين من "بينالي فينيسيا"، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها داخل هذا الحدث الفني العالمي. ويأتي الإضراب، الذي دعت إليه مجموعة "تحالف الفن لا الإبادة الجماعية" (ANGA)، بالتزامن مع افتتاح العروض التمهيدية للبينالي، وقبل يوم واحد من الافتتاح الرسمي، بمشاركة نقابات عمالية ومنظمات ثقافية وفنانين مستقلين، من بينهم تحالفات محلية ومساحات فنية ونقابات إيطالية بارزة.

ووفق المنظمين، فإن التحرك يهدف إلى رفض ما يعتبرونه "تطبيعاً للعنف" عبر المؤسسات الثقافية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. وتدعو المجموعة إلى إغلاق الأجنحة والمساحات الفنية في يوم الإضراب، وتنظيم تجمع احتجاجي في أحد الشوارع القريبة من موقع المعرض، مع رفع شعارات تطالب بمقاطعة الجناح الإسرائيلي. كما وصفت في بياناتها الجناح الإسرائيلي بأنه "جناح الإبادة"، في إشارة إلى الحرب الجارية في القطاع، والتي تقول إنها أسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية المدنية والثقافية.

ويشارك في الإضراب عدد من النقابات العمالية الإيطالية، إلى جانب حركات ثقافية مستقلة، في وقت تشير فيه المجموعة إلى أن أكثر من 200 فنان وقيّم فني وقعوا رسائل سابقة تطالب بإلغاء مشاركة إسرائيل في الحدث. وتؤكد هذه الرسائل أن استمرار المشاركة يمثل، بحسب تعبيرهم، تجاهلاً لمعاناة الفلسطينيين. ويأتي هذا التصعيد في ظل جدل متزايد داخل الأوساط الفنية الدولية حول مشاركة دول في البينالي، إذ شهدت الدورة الحالية أيضاً توتراً بشأن مشاركة روسيا، إلى جانب انتقادات تتعلق بما يوصف بازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات السياسية.

موقف بينالي فينيسيا وأميركا وإسرائيل

من جهتها، لم تصدر إدارة بينالي فينيسيا أي تعليق مفصّل على الدعوات للإضراب، لكنها أكدت سابقاً أن الحدث يلتزم بمبدأ مشاركة الدول ضمن تمثيلها الفني الرسمي. ويُتوقع أن يشهد يوم الثامن من الشهر الجاري حضوراً جماهيرياً لافتاً داخل مدينة فينيسيا، مع احتمالية تأثير الإضراب على عدد من الفعاليات الفنية المرافقة للحدث، في ظل تصاعد التوتر بين النشاط الثقافي والمواقف السياسية داخل واحد من أبرز المعارض الفنية في العالم.