"فلسطين من الأعلى".. من الصور الجوية إلى تكنولوجيا السيطرة المعاصرة

- ينطلق معرض "فلسطين من الأعلى" في أنقرة من 11 فبراير إلى 11 إبريل 2026، مستعرضاً تطور صورة فلسطين من العهد العثماني إلى الاستعمار المعاصر، مع التركيز على استخدام التقنيات الجوية كأدوات للهيمنة والمراقبة. - يضم المعرض مواد أرشيفية وأعمال فنية تعكس التداخل بين التاريخ والذاكرة والسياسة، ويستعرض العلاقة بين التقنيات ونظرة الأعلى وتجربة العيش والمقاومة على الأرض، مع إبراز الطبيعة المجزأة للمجتمع الفلسطيني. - يشارك في المعرض فنانون بارزون مثل ضياء العزة وعامر الشوملي، ويشمل أعمالاً لمجموعة فورنزيك أركيتكشر وآخرين، بإشراف خمسة قيمين يقدمون رؤى فنية وجمالية متنوعة.

يرتقب أن ينطلق في العاصمة التركية أنقرة معرض "فلسطين من الأعلى"، يوم 11 فبراير/شباط، ليستمر إلى 11 إبريل/نيسان 2026، في مركز أبحاث أنقرة للدراسات (VEKAM) التابع لجامعة كوتش، ضمن الجولة الدولية لهذا المعرض، التي بدأت في رام الله عام 2022 وعبرت إسطنبول العام الماضي، قبل أن تصل أنقرة.

يمثل المعرض امتداداً لمشروع بصري بحثي أطلقته مؤسسة عبد المحسن القطان، ويهدف إلى كشف كيفية تشكّل صورة فلسطين من الأعلى، منذ العهد العثماني مروراً بالانتداب البريطاني، وصولاً إلى الممارسات الاستعمارية المعاصرة. يوضح المعرض كيف استُخدمت الصور الجوية والخرائط وتقنيات الاستشعار عن بعد أدواتٍ للهيمنة والمراقبة والسيطرة على الأرض والسكان، قبل أن تتحول هذه الأدوات في الزمن المعاصر إلى تكنولوجيا أمنية متقدمة تعتمد على تحليل البيانات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

تتيح النسخة الحالية، في أنقرة، مقارنات بين أعمال مستشرقين قدموا فلسطين أرضاً فارغة، وأعمال فنية معاصرة تعكس الواقع الأرضي وحضور الإنسان الفلسطيني. ويضم المعرض مواد أرشيفية مثل مذكرات خليل السكاكيني، إضافة إلى صور وأفلام ووثائق فنية، ما يعكس التقاطع بين التاريخ والذاكرة والسياسة.

يستعرض العلاقة بين التقنيات ونظرة الأعلى، وتجربة العيش والمقاومة على الأرض

المعرض ينظم في ستة فصول تستعرض العلاقة بين التقنيات ونظرة الأعلى، والتجربة المعيشية على الأرض، والمقاومة على الأرض، مع إبراز الطبيعة المجزأة والمتنازع عليها والمتعددة الطبقات للمجتمع والجغرافيا الفلسطينية. وتستعرض هذه التظاهرة الثقافية مراحل التاريخ الفلسطيني من الحكم العثماني المتأخر، وفترة الانتداب البريطاني، وصولاً إلى التوسع الاستعماري الإسرائيلي المستمر، موضحاً اعتماد القوى المختلفة على التقنيات الجوية لأغراضها الأيديولوجية وإعادة تشكيل البيئة والسكان.

ويشارك في "فلسطين من الأعلى" الفنانون ضياء العزة، ممثلاً الجيل الجديد من الفنانين الفلسطينيين، ويشتغل على التركيب التفاعلي والفن المتعدد الوسائط. والفنان الفلسطيني عامر الشوملي، متعدد الوسائط، المعروف بإخراجه فيلم the wanted 18، إلى جانب الفنان فارس الشوملي. ويضم المعرض أيضاً أعمالاً لمجموعة فورنزيك أركيتكشر، جيان سبينا، جاك برسكيان، محمود الحاج، مهند يعقوبي، نداء سنقرط، رائد الحلو، مركز رواق للحفاظ على المعمار، صوفي حلبي، وزينة زعرور، فضلاً عن أعمال للأخوين لوميير.

القيمون على هذا المعرض خمسة أعضاء وهم: يزيد عناني، زينب أزرباديجان، زينب شيليك، سليم تماري، بمساعدة القيّمة أسماء المزيّن. ويوضح يزيد عناني المنظور الجوي لفلسطين وأبعاده الفنية والجمالية، وتقدم زينب أزرباديجان خلفية بحثية دقيقة، بينما تركز زينب شيليك على التمثيل البصري لفلسطين، وتفسير جغرافيتها، والوظائف السياسية للفضاء عبر سياقاتها التاريخية.

هذا وسيشهد المعرض، في ثاني أيامه، جولة إرشادية تقودها القيّمة زينب شيليك يوم 12 فبراير/شباط 2026 في VEKAM، باللغتين الإنجليزية والتركية، توفر فرصة لفهم الرؤية النقدية والفنية للمعرض وربط التاريخ بالمقاومة الفلسطينية المعاصرة.