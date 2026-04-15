فلاديمير شاروف في "العودة إلى مصر": ثلاث محاولات لإنقاذ روسيا

- في "الأنفس الميتة" لنيقولاي غوغول، يسعى تشيتشيكوف لشراء أرواح الموتى للحصول على قرض، مما يعكس الركود الروحي والمادي في روسيا القيصرية. كان غوغول يطمح لتحويل الرواية إلى "كوميديا إلهية" روسية، لكن محاولته فشلت. - في "العودة إلى مصر" لفلاديمير شاروف، يحاول كوليا، حفيد غوغول، إكمال الرواية لإنقاذ روسيا من مآسيها التاريخية، حيث تصبح الكتابة فعلًا علاجيًا، لكن التاريخ الروسي لا يتوقف للتأمل. - تصل الرواية إلى ذروتها في مشهد السفينة، حيث يعيش كوليا وسونيا في منزل يشبه سفينة، رمزًا للنجاة من واقع لا يُحتمل، مما يثير تساؤلات حول دور الأدب في إنقاذ الأمم.

سار رجل غامض يُدعى تشيتشيكوف عبر الأقاليم الروسية في عام 1842، يشتري أرواحاً فارقت أجسادها لكنها لم تغادر السجلات الرسمية. هكذا يفاجئنا نيقولاي غوغول في روايته "الأنفس الميتة"، حين يكتب ساخراً عن محتال يطارد أشباحاً ليجني قرضاً بنكياً، ويضع بهذه الحكاية مرآة فاضحة أمام وجه روسيا القيصرية. وما إن قرأ بوشكين الفصول الأولى من الرواية، حتى غصّ بدمعه دون أن يضحك وتمتم: "يا إلهي. ما أشدّ حزن روسيا!" أدرك بوشكين أنها حكاية عن ركود روحي ومادي مخيف، وتشريحٌ لمجتمع يمتلئ بالحالمين التافهين، والماديين الفجين، والبخلاء الذين يموتون جوعاً فوق تلال ذهبهم.

في رواية فلاديمير شاروف "العودة إلى مصر" (دار مصر العربية/ ترجمة أحمد صلاح الدين، 2026)، يُطرح تساؤل فلسفي وتاريخي مدهش؛ هل يمكن لعمل أدبي منقوص أن يتحول إلى لعنة تاريخية تُغرق أمة كاملة في جحيم لا ينتهي؟ وعبر صفحاتها يشيّد الكاتب معماراً سردياً قائماً على فكرة الزمن الدائري، حيث يدور حول خطيئته الأولى، وتبدو روسيا كياناً مذنباً يبحث عن تطهير مستحيل.



غوغول وحلم "الكوميديا الإلهية" الروسية

سكن نيقولاي غوغول طموحٌ بالخلاص. لم يرد لـ"الأنفس الميتة" أن تنتهي عند حدود السخرية السوداء وفضح الفساد، وأراد لها أن تكون "كوميديا إلهية" على غرار ملحمة دانتي، مقسمة إلى ثلاثة أطوار: الجحيم، والمطهر، والفردوس، وكان الجزء الأول بمثابة الجحيم الذي مثل الواقع الروسي الرث المعروف في هذه المرحلة، أما الجزء الثاني فكان من المفترض أن يظهر طريق الخلاص لروسيا وبطله تشيتشيكوف، ليرتقي بهما نحو الفردوس المأمول كتابته في الجزء الثالث.

لكن المحاولة الأولى للإنقاذ فشلت، وسقط غوغول في أعوامه الأخيرة في هوة سحيقة من الأزمات الروحية والنفسية، وشعر بوطأة العجز بعد تصوير الشر والخواء الروحي؛ إذ وجد نفسه قاصراً عن تصوير الخير بالقوة ذاتها، وقبل وفاته بأيام، أحرق مخطوط الجزء الثاني من عمله الملمحي.

تجاوز حريق الحكاية حدود إتلاف الورق، إذ رحل غوغول وترك روسيا عالقة في الجزء الأول، عالقة في الجحيم. ومن هنا ولدت الأسطورة التي تُحرّك رواية شاروف فكل الدماء التي سالت في القرن العشرين، من فظائع الثورة وتدمير الفلاحين الميسورين المعروفين بـ"الكولاك" وجحيم معتقلات "الغولاغ"، ليست إلا ثقباً أسود خلّفه ذاك النص المنقوص. لقد بقيت روسيا مثل عربة "الترويكا" التي وصفها غوغول في نهاية روايته؛ تنطلق بسرعة جنونية صاعقة، لكنها لا تعرف وجهتها، لأن خريطة الخلاص، متمثلة في الجزء الثاني والثالث، قد احترقت.



وريث اللعنة والحكاية

في رواية شاروف، الفائزة بجائزة البوكر الروسية والمركز الثاني في جائزة الكتاب الكبير، نُتابع كوليا، حفيد عائلة غوغول، الذي يجد نفسه مكلفاً بمهمة لاهوتية وتاريخية تتجاوز طاقة البشر. بتشجيع من والدته ماريا، التي تعيش في قلب التراجيديا الروسية، وتؤمن بأن مآسي العائلة والأمة هي لعنة تسبّب فيها الجد، يبدأ كوليا محاولته لفك الشفرة.

تؤمن الأم بأن الطريقة الوحيدة لوقف نزيف الدماء في روسيا هي إكمال الرواية. هنا يصبح فعل الكتابة فعلاً علاجياً؛ فإذا كُتب الجزء الثاني المطهر، والجزء الثالث الفردوس، ستتحرر روسيا من زمنها الدائري وتخرج من تيه البرية. إنها محاولة لترميم الوعي الروسي المشوه الذي لم يعد قادراً على التفكير بعقلانية بعد صدمات الحروب والمجاعات، فلجأ إلى الميتافيزيقيا بوصفها حيلة دفاعية.

يكتشف الراوي أرشيفاً لرسائل عائلة غوغول تتناول محاولات كوليا الحفيد صياغة خلاصٍ لم يكتبه جده، لكن هذه المحاولة تصطدم بحقيقة أن التاريخ الروسي لا يتوقف ليعطي الكاتب فرصة للتأمل. فالشخصيات في الرواية، التي فقدت فردانيتها، تعيد تمثيل مآسي الماضي، حيث الضحية التي تشفق على جلادها، والنساء يتحولن إلى مومسات للجيش الأحمر في نوع من التعبئة القسرية التي تمنحهن حق البقاء. في هذا المناخ، تصبح محاولة كوليا للكتابة صراعاً مع الشر السائل الذي يغمر كل شيء، ومحاولة بائسة لإيجاد معنى في تاريخ يبدو كصراع أبدي بين الرب وفرعون، حيث الجميع ضحايا، وحيث موسى نفسه لم يدخل أرض الموعد.



سفينة للخلاص أو الغرق

تصل الرواية إلى ذروتها الدرامية والفلسفية في المحاولة الثالثة، التي تتجسد في مشهد السفينة ضمن رسالة كوليا إلى الخال بيوتر. حين تعجز الكلمات عن إكمال الفردوس، وحين يضيق المطهر التاريخي عن استيعاب كل تلك الخطايا، تظهر محاولة الإنقاذ عبر العزلة المقدسة والهروب الوجودي.

يعيش كوليا مع سونيا في منزل غريب، مُشيد فوق أربعة أحجار ضخمة على شكل سفينة. وعندما تفيض الأرض بشيء غامض ليس بماء عادي بل هو تجسيد للشر الذي تراكم عبر القرون، يقرر كوليا والربان (المنتمي لطائفة الهاربين الطوافين) أن الحل ليس في إصلاح العالم، بل في الطفو فوقه. يتحول المنزل إلى سفينة حقيقية بأشرعة، وتُكتب النجاة لهما وسط فيضان غامر.

هذا البيت/ السفينة يتجاوز كونه وسيلة للهرب إلى تصويره بتابوت العهد المقدس الذي استرده الرب من السماء، ليعيد بناء العهد مع شعبه. إنها محاولة إنقاذ يائسة ترى أن روسيا لا يمكن إصلاحها من الداخل، بل يجب النجاة منها عبر تحويل الحياة إلى رحلة طواف دائم لا تستقر في مصر القيصرية ولا في سيناء السوفييتية. في هذا المشهد، يتداخل الواقع بالأيديولوجيا، ويصبح الجنون هو المنطق الوحيد المتبقي لمواجهة واقع لا يُحتمل.

تكشف المحاولات الثلاث، في مجملها، عن مأزق عميق يفترض استحالة الخلاص عبر الأدب، واستحالة تجاوزه في الوقت ذاته. فالأدب، في تصور شاروف، ليس مجرد انعكاس للواقع، بل هو أحد شروطه. ومن ثم، فإن إخفاق غوغول في إكمال نصه لا يظل حدثاً معزولاً، بل يتحول إلى بنية تؤطر التاريخ الروسي. عبر عرض هذه المحاولات، تضع الرواية القارئ أمام سؤال جوهري: هل يمكن حقاً إنقاذ أمة عبر نص أدبي؟ أم أن هذا التصور، في ذاته، هو جزء من المشكلة؟

* ناقدة ومترجمة مصرية