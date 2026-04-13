فريدا كاهلو.. تأويلات الألم في أيقونة عالمية

بحاجبين كثيفين يلتقيان مثل قوسٍ مشدود، وعينين تحملان ظلاً لا يزول، يطل وجه فريدا كاهلو؛ وجه يمتزج فيه الألم بالزهو، والصلابة بالهشاشة. صورتها المتداولة صُقلَت عبر التجربة والمعاناة، حتى غدت علامة قابلة للتأويل. من هذا الوجه، الذي يبدو ساكناً للوهلة الأولى، تنفتح طبقات من السرد، من سيرة ذاتية متشابكة مع الجسد، ومع الهوية، ومع السياسة، لتتحول الفنانة المكسيكية إلى ما يتجاوز حدود اللوحة.

كيف تحوّلت هذه الفنانة، التي عاشت حياة قصيرة ومضطربة، إلى واحدة من أكثر الأيقونات حضوراً في العصر الحديث؟ هذا السؤال يشكّل المدخل الأساسي لمعرض "فريدا: صناعة أيقونة"، الذي افتُتح منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي في متحف الفنون الجميلة بمدينة هيوستن الأميركية، ويستمر حتى 25 مايو/ أيار 2026، ويسعى لتفكيك الكيفية التي صُنعت بها صورتها، وتحوّلت إلى رمز إنساني يتجاوز حدود الفن والتاريخ.

يقدّم المعرض محاولة مختلفة لقراءة تجربة الفنانة بوصفها ظاهرة ثقافية معقّدة تشكّلت عبر الزمن، ويبتعد عن الصيغة التقليدية للمعارض الاستعادية التي ترتّب الأعمال زمنياً أو أسلوبياً، ويقترح بدلاً من ذلك مساراً تحليلياً يتتبّع كيف تحوّلت كاهلو من فنانة كانت شبه مجهولة خلال حياتها (1907–1954)، إلى واحدة من أكثر الشخصيات حضوراً في الثقافة البصرية المعاصرة منذ سبعينيات القرن العشرين.

يُعرض أحد البورتريهات الذاتية التي رسمتها الفنانة (Getty)

يضم المعرض أكثر من ثلاثين عملاً أصلياً لكاهلو، إلى جانب ما يزيد على مئة وعشرين عملاً لفنانين من خمسة أجيال مختلفة، استلهموا تجربتها أو أعادوا تأويلها في سياقات اجتماعية وسياسية متباينة. هذا التداخل بين الأصل والأثر يضيء تأثير كاهلو، مُسائلاً الكيفية التي تُستعاد بها صورة الفنانة، ومن يعيد إنتاجها؟ ولأي غرض؟

يقدّم المعرض كاهلو بوصفها بناءً ثقافياً، لا مجرد سيرة ذاتية، فشخصيتها، كما تشير القيّمة على المعرض ماري كارمن راميريز، لم تكن معطى ثابتاً، بل كانت نتاجاً واعياً لعملية تشكيل ذاتي، أعادت كاهلو من خلالها صياغة صورتها عبر الملابس، والرموز، والعلاقات السياسية، وحتى الألم الجسدي الذي تحوّل إلى عنصر مركزي في أعمالها.

ولا يقتصر العرض على اللوحات، بل يمتد إلى مواد أرشيفية وشخصية، من صور فوتوغرافية وملابس وحُلي وأغراض يومية من مقتنياتها. هذه العناصر جميعها تُعرض بكونها جزءاً من خطاب بصري متكامل، يكشف كيف كانت كاهلو تدير حضورها العام، وتحوّل حياتها الخاصة إلى مادة فنية.

محاولة مختلفة لقراءة تجربة الفنانة بوصفها ظاهرة ثقافية معقّدة

أحد المحاور اللافتة في المعرض هو تتبّع استقبال كاهلو عبر الحركات الفنية والاجتماعية المختلفة. فمن السرياليين في ثلاثينيات القرن الماضي، إلى حركات "الشيكانو" في السبعينيات، وصولاً إلى الحركات النسوية في العقود اللاحقة، تظهر كاهلو شخصيةً قابلة لإعادة التوظيف، تُستدعى كل مرة بوصفها رمزاً لقضية ما، كالهوية، أو الجندر، أو الجسد، أو المقاومة.

فهل ما نراه اليوم هو فريدا الفنانة، أم فريدا الرمز؟ هنا يأتي أحد أقسام المعرض الأكثر إثارة للجدل، وهو القسم المخصص لما يُعرف بـ"فريدامانيا"، حيث تُعرض مئات المنتجات الاستهلاكية التي تحمل صورتها، من الملابس إلى الدمى. هذه القاعة لا تحتفي بالانتشار الجماهيري للفنانة المكسيكية، بقدر ما تضعه موضع نقد، كاشفةً كيف يمكن أن تتحول سيرة فنية معقّدة على هذا النحو إلى علامة تجارية قابلة للتداول.

يبرز المعرض كيف أن انتشار صورة كاهلو ساهم في ترسيخ حضورها في الوعي العالمي، حتى باتت، في العقود الأخيرة، الفنانة الوحيدة تقريباً التي تضاهي شهرتها أسماء مثل فان غوخ وبيكاسو ووارهول. ومن جهة أخرى، يطرح المعرض تساؤلات عمّا يُفقد في هذه العملية من تعقيد وتجربة إنسانية.