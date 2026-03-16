فرنسا تمنح دان براون وسام الفنون والآداب بدرجة فارس

- منحت فرنسا الروائي دان براون رتبة فارس في وسام الفنون والآداب، تكريماً لإسهاماته الأدبية، خاصة بعد النجاح العالمي لروايته "شيفرة دافنشي" التي تدور أحداثها في باريس وتستند إلى تاريخ الفن والرموز الدينية. - "شيفرة دافنشي" أثارت جدلاً واسعاً بفضل فرضياتها حول المسيح ومريم المجدلية، وحققت شهرة كبيرة بعد تحويلها إلى فيلم سينمائي، مما عزز مكانتها في أدب التشويق. - تزامن تكريم براون مع مشاركته كضيف شرف في "اللقاءات الكبرى لهاشيت"، حيث تُرجمت أعماله إلى 56 لغة وبيعت منها أكثر من 250 مليون نسخة.

بعد أكثر من عقدين على النجاح العالمي لرواية "شيفرة دافنشي" التي تحضر فيها باريس ومتحف اللوفر وكنيسة سان سولبيس فضاءً للأحداث، منحت فرنسا الروائي الأميركي دان براون رتبة فارس في وسام الفنون والآداب خلال مراسم أُقيمت أول من أمس في باريس.

ويُعدّ وسام الفنون والآداب من أبرز الأوسمة الثقافية الفرنسية، وقد أُنشئ سنة 1957 لتكريم الشخصيات التي تميّزت بإسهامها في مجالي الفنون والآداب داخل فرنسا وخارجها. ويتألف الوسام من ثلاث درجات: فارس، وضابط، وقائد. وتُكرَّم الشخصيات الأجنبية عادةً ضمن ترقية سنوية يُعلن عنها في الربيع، وهو الإطار الذي جاء فيه تكريم براون هذا العام.

وتبقى رواية "شيفرة دافنشي" (2003) العمل الأكثر التصاقاً باسم براون. تبدأ أحداثها من باريس، حيث يُستدعى بطل الرواية بعد مقتل أمين متحف اللوفر داخل المتحف، ثمّ يبدأ، برفقة خبيرة تشفير فرنسية، في تتبّع سلسلة من الشيفرات والقرائن المخبوءة في أعمال ليوناردو دافنشي. ومن خلال هذا المسار، تنتقل الرواية من فضاء الجريمة إلى لعبة تأويل واسعة تجمع بين اللغز البوليسي والمرجعيات الفنية والتاريخية والدينية. وتحضر مدينة باريس في نسيج الرواية السردي عبر استثمار تاريخ الفن والرموز الدينية والعمارة الباريسية داخل حبكة بوليسية.

وتطرح الرواية فرضيات تتصل بالمسيح ومريم المجدلية والكأس المقدسة، كما تستحضر جمعيات سرية، وتدور أحداثها حول تاريخ الفن وأصول المسيحية. وقد أثارت هذه العناصر، منذ صدور الكتاب، سجالاً واسعاً، مع رفض عدد من اللاهوتيين ومؤرخي الفن أطروحاتها، بينما احتفظت الرواية بمكانتها بوصفها عملاً بارزاً في أدب التشويق. وساهم تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي عام 2006، من إخراج رون هاورد وبطولة توم هانكس، في توسيع حضورها العالمي، كما تُنظَّم في باريس جولات سياحية مستوحاة من عالم الرواية ومواقعها الأساسية.

وتزامن وجود براون في العاصمة الفرنسية مع مشاركته ضيفَ شرف في "اللقاءات الكبرى لهاشيت"، التي أُقيمت بين 13 و15 مارس/آذار بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس مجموعة هاشيت. وقد تُرجمت أعماله إلى 56 لغة، وبلغ عدد نسخها المطبوعة أكثر من 250 مليون نسخة حول العالم. وتبقى رواية "شيفرة دافنشي" أشهر أعماله، إذ باعت عشرات الملايين من النسخ.