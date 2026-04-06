فان غوخ على أبواب طهران

- لوحة "على أبواب الخلود" لفان غوخ تعكس حالته النفسية المعقدة قبل انتحاره، حيث تصور محارباً متقاعداً في غرفة موحشة، مما يعكس رغبته في الخلود بعد سلسلة من الإخفاقات. - اللوحة انتقلت بين مقتنين مختلفين حتى وصلت إلى فرح ديبا في عام 1975، لتكون جزءاً من مجموعة متحف طهران للفن الحديث، لكنها أُهملت بعد الثورة الإسلامية. - رغم التهميش، أُتيحت بعض الأعمال الفنية للجمهور في مناسبات نادرة، حيث تعكس لوحة فان غوخ مشاعر اليأس والإحباط التي قد يختبرها سكان طهران اليوم.

قبل شهرين من رحيله، عاد فان غوخ إلى إحدى رسوماته غير المكتملة التي تصور محارباً متقاعداً يجلس في غرفةٍ خالية موحشة ويداه تغطيان وجهه، في رغبةٍ بعزل نفسه عن العالم الخارجي أو ربما عن المشاهد، واختار "على أبواب الخلود" عنواناً للوحة، لينتحر بعد إتمامها بثلاثة أشهر. جملة مصادفات ترتبط بهذه اللوحة التي تُحفظ الآن في مخزن متحف طهران للفن الحديث تحت الأرض.

أولى هذه المصادفات تتعلّق بإحساس الفنان الهولندي بأن الرجل الذي رسمه قبل سنوات، يعكس حالته ووضعية جلوسه في أواخر أيامه حيث أقام في مصحّ للأمراض النفسية، وعادةً ما كان يجلس ورأسه بين يديه، وإذا تحدث إليه أحد بدا كأن الأمر يؤلمه، فيشير إلى الناس أن يتركوه وشأنه، وجلّ ما تمنّاه لحظتها أن يخلد اسمه بعد سلسلة إخفاقات رافقت حياته القصيرة التي أنهاها في السابعة والثلاثين دون أن يحظى فنّه باعتراف وتقدير، فكان له ما أراد وبدت اللوحة وعنوانها بمثابة تعويذة انتقاله إلى العالم الآخر فيما ذكراه بقيت إلى الأبد.

نقطة ثانية تتصل بالعمل الذي أهداه غوخ إلى صديقه الفنان أنطون فان رابارد، لكنه تنقّل بين العديد من المقتنين قبل أن يصل إلى نيلسون روكفلر نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية في عهد جيرالد فورد، الذي باعه لتاجر أعمال فنية، ومنه إلى فرح ديبا زوجة الشاه محمد رضا بهلوي التي اشترته مقابل 65 ألف دولار عام 1975، ليُعرض مع مجموعة ضخمة من اللوحات لفنانين مثل غوغان وشاغال وبيكاسو وكاندينسكي ووارهول ودالي وبولوك يقدر ثمنها اليوم بنحو ثلاثة مليارات دولار، في المتحف الذي أسسته الملكة السابقة في العاصمة الإيرانية عام 1977، ليكون مصير هذه الأعمال ومنها "على أبواب الخلود" أن تقبع في المخازن دون أن يشاهدها أحد، بعد الثورة الإسلامية التي أهملت الفنون وهمشتها.

يعيش سكّان المدينة اليوم هواجس شبيهة بما عاشه الفنان الهولندي

النهاية الحزينة للعمل، وللفنون بشكل عام، في إيران عقب سنة 1979، تستدعي عادةً مشاعر الحنين لدى الليبراليين من المثقفين الإيرانيين الذين كثيراً ما يتباكون على طهران بوصفها مركزاً للفن والأدب والانفتاح خلال السبعينيات، إلا أن هذه الصورة ليست دقيقة لأن نظام الشاه لم يلتفت للفنانين والكتّاب ممن حملوا توجهات حداثوية، وغابت صالات العرض الفنية في العاصمة والمدن الإيرانية آنذاك إلا القليل منها الذي يتقاطع مع رؤية سلطةٍ كرّست هوية قومية تفتخر بالفنون التقليدية التي تعبّر عن إرث الإمبراطورية الساسانية، ودليل ذلك التأخر في إنشاء متحف وطني على غرار إسطنبول والقاهرة اللتين عرفت متاحف الفن الحديث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

لم تهمّش السلطات الإيرانية، بعد الثورة، الفن كلياً، إذ أُتيح للجمهور مشاهدة بعض هذه الأعمال، وتحديداً التي لا تحتوي أجساداً عارية أو رموزاً تسيء للدين من منظور تلك السلطات، لكن ذلك حدث في مناسبات قليلة خلال العقود الخمس الماضية، بينما تمّكن رضا بهلوي نجل الشاه من رؤية مجموعة أعمال منها تمّت استعارتها في معرض أقيم في برلين عام 2018.

بالعودة إلى لوحة فان غوخ التي يوجد منها سبع مطبوعات حجرية مماثلة بعناوين مختلفة، فإن موضوعها يحمل رمزية جديدة خلال الحرب الجارية، فهي رسم من سلسلة رسوم/ دراسات عنوانها "worn- out"؛ بمعنى مُنهك أو مهدود، وتمثّل عسكرياً متقاعداً اسمه أدريانوس جاكوبوس زويدرلاند قاده الحظ السيّئ بعد بطولات وأمجاد إلى أن يقضي بقية حياته في دار رعاية بمدينة لاهاي الهولندية، وليس لديه سوى إيمانه لينجو من إحساسٍ طاغٍ باليأس والإحباط حيث لا يعرف ماذا ينتظره بعد موته، بحسب ما كتبه الفنان نفسه تعليقاً على عملٍ استقر في آخر المطاف في قبو متحف العاصمة الإيرانية، التي ربما يختبر سكّانها حالياً هواجس وأفكار عاشها زويدرلاند وفان غوخ قبل أكثر من مئة وثلاثين عاماً.