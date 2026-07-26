فاطمة مرتضى وأسئلة اللوحة... الأجساد أم ظلالُها؟

- تركز أعمال فاطمة مرتضى على المرأة كموضوع مركزي، حيث تُصوَّر بوجه ويدين بالأبيض والأسود، بينما يُشكِّل الجسد زخرفة قماشية، مما يثير تساؤلات حول الهوية والذات. - تطورت تجربة مرتضى الفنية لتشمل الأساطير والذاكرة، مع رؤية شمولية للجسد، مستخدمة الرسم والحياكة والتطريز والنحت لتناول قضايا المرأة والحرية والهوية الاجتماعية. - في معرضها الأخير ببيروت، تبرز اللوحات من خلال التركيز على الوجه واليدين، مما يخلق سردية بصرية تتجاوز الزخارف الجسدية، حيث يمثل الوجه السؤال واليدان تقدم الجواب.

المرأة هي ذاتها، أو هكذا يُوحَى لنا، في أعمال الفنانة التشكيلية اللبنانية فاطمة مرتضى. ففي اشتغالاتها خلال السنوات الأخيرة يقتصر حضور المرأة على نفسها، واقفة أو منحنية، بوجه ويدين مرسومين بالأسود والأبيض، بأقدام وغالباً بدونها، وبجسد هو عبارة عن زخرفة ووشي متشكِّلَين من قماش ومخيطات. الجسد هو هذا التشكيل القماشي المخيط، إنه بخلاف الوجه واليدين ذو فسيفساء لونية وتركيب هندسي يختلفان من لوحة الى أُخرى، هُما، في اللوحات منتظمان حاويان لشتّى الألوان، فيما هما في لوحات غيرها أكثر اختلاطاً وتركيباً عجينياً وأقل ألواناً.

عُرفت مرتضى بتجاربها الفنية التي تمزج بين الرسم، والحياكة، والتطريز، والنحت، حيث تتناول في معارضها قضايا المرأة والحرية والهوية الاجتماعية من خلال لغة بصرية تجمع بين الحرفة التقليدية والتشكيل الفني. تطورت تجربتها من التركيز على الجسد والهوية في معرضها الأول، إلى استحضار الأساطير في معرض "إنانا" (2022)، ثم الذاكرة في "حرّاس الذاكرة" (2023)، وصولاً إلى رؤية أكثر شمولاً للجسد في "حياة متخيّلة" (2025)، و"أسلاف المستقبل" (2026).

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العلاقة بين الزخارف القماشية والجسد غير المرئي في أعمال فاطمة مرتضى؟ كيف يعكس استخدام الأبيض والأسود في الوجوه والأيدي رسالة الفنانة حول المرأة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

زخارف تلبس جسداً غير مرئي تبدو وكأنها أنصابٌ منحنية

في معرضها الأخير الذي أُقيم في "غاليري LT" ببيروت، نحن أمام لوحات سرعان ما يبدو لنا، أنها بالدرجة الأولى الوجه واليدان، أي أنها حركة الوجه الذي يميل غالباً على الكتف، واليدين اللتين تغمران الوجه وتلتفّان حولَه، أو تخرجان من الزخارف الجسدية لتتحرّكا في فراغ اللوحة. أي أن اللوحة هي هذا الرسم الظلّي الأبيض والأسود للوجه واليدين رفيعتي الأصابع. هي ليست تماماً الألوان التي تشكّل الجسد الذي يبدو مخفيّاً تحت زخارفه، راقداً بالكامل تحتها.

من معرض "أسلاف المستقبل" (الموقع الإلكتروني لغاليري LT)

هذه الزخارف التي تلبس جسداً غير مرئي، تبدو وكأنها أنصاب أو شبه أنصاب منصوبة أو ماثلة أو منحنية. ذلك لا يخفي أنها بكماء صامتة، بل هي بيت الجسد وغطاؤه، زينته ولباسه، أي أنها ليست الجسد بل رداؤه وظاهره. هكذا لا نلبث أن نتجافاها، أن نشعر أن ليس هنا بيت القصيد ولا نواة اللوحات، لا حركتها ولا سرديتها ولا تواليها وتتابعها. لا نلبث أن نشعر أن هذه الزخرفة، وإن تكن متنوعة متباينة، وإن تكن لها قصتها وأطوارها وفصولها، نشعر أن القصة ليست هنا، وأن اختلاف الألوان والأشكال فيها ليس قلب اللوحة ولا بؤرتها، وأن قصة المعرض وصميمه في مكان آخر، أي المكان الذي ليس ما تُعورف على أنه الأصل والمرجع والعنوان، ليس في السردية اللونية التي تغطّي الجسد، ليس في الحركة الزخرفية السخية بالألوان والأشكال، وليس في القماش والمخيطات، بما لها من حياكة ولون وتفاصيل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العلاقة بين الزخارف القماشية والجسد غير المرئي في أعمال فاطمة مرتضى؟ كيف يعكس استخدام الأبيض والأسود في الوجوه والأيدي رسالة الفنانة حول المرأة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

نتوقف عند البوب الآتي هنا من أنواع القماش، اللوحة لا تختصر بهذا البوب، بل إن تواتر الزخارف في اللوحات وتنوعها وتعدّدها، يبدو لنا خلفية للوحة، مجرد وقت لها، نوعاً من توطئة وتقديم لحكاية لا تتوقف هنا. الحكاية هي في هذا الوجه الظلّي، في تلك الأصابع التي تخرج من الثوب أو تلتفّ على الوجه. يتراءى لنا أن هنا تتحرك اللوحات، هنا تنتقل سردية المعرض. هُنا سرّ المعرض، وهُنا تسلسل حكايته. نفهم أن ظلّية الوجه واليدين لم تكن بدون قصد. هذه الظلّية التي تتابعت بأَسودها وأبيضها من لوحة إلى لوحة، هي سردية المعرض وهي حكايته.

ننتبه للوجه والأصابع الملتفّة عليه بشعور من أن هذه دعوة اللوحة، أن الشَّعر المستلقي على الكتفين يدعونا إلى أن ننتبه ونسمع، كذلك الأصابع الملتفّة على الوجه أو المتحركة خارج الثوب. نشعر أن هنا القصة، أن هنا الحركة والمشهد واللحظة والسرّ. بل نشعر بأن الوجه بشعره المائل على الكتفين، ليس هنا بلا سبب. إنه القضية والمنتدى، بل هنا سؤال اللوحة، أو أن اللوحة به تغدو سؤالاً. هنا الموضوع، هنا تتكلّم اللوحة، تطرح سؤالاً، هنا عنوانها ومسألتها.

الوجه هو إذن السؤال، أما الجواب فهو في اليدين، بالتفافهما على الوجه، بأصابعهما الرفيعة. هنا نرى ردّاً على الوجه، جواباً على ما يمثّله من سؤال. في حركة الأصابع نجد لحظات اللوحة، بل لحظات المعرض. نجد تسلسله وتواليه وحكايته وإشاراته. هكذا نحضر المعرض وكأنه وحدة متوالية، وكأنه حوار موصول. سؤال الوجه وجواب الأصابع، وهذا الوقت الخفي في الزخرفة والخفاء والجسد النائم. هكذا يُمكننا أن نحضر المعرض كلوحة واحدة، كموضوع واحد، أن ننتقل من لوحة إلى لوحة، من لحظة إلى لحظة، من سؤال إلى سؤل، ومن جواب إلى جواب.

* شاعر وروائي من لبنان