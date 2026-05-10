"فاصل مؤقت"... أحدث روايات سالي روني تصدر بترجمة عربية

أصدرت دار طباق للنشر والتوزيع الترجمة العربية لرواية "فاصل مؤقت" للروائية الإيرلندية سالي روني، وهي الترجمة العربية لعملها الأخير (Intermezzo)، الذي صدر بالإنكليزية عام 2024 وحقق انتشاراً واسعاً على مستوى عالمي، متصدراً قوائم الكتب الأكثر مبيعاً خلال فترة قصيرة من صدوره.

وجاءت الترجمة العربية بتوقيع الكاتبة والمترجمة إيمان معروف، لتُضاف إلى المكتبة العربية واحدة من أبرز روايات الأدب المعاصر في السنوات الأخيرة، في وقت تواصل فيه أعمال سالي روني جذب اهتمام القرّاء والنقاد حول العالم، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته رواياتها السابقة، والتي رسخت مكانتها صوتاً أدبياً مؤثراً في جيلها.

وتدور أحداث "فاصل مؤقت" حول شقيقَين يعيشان مرحلة اضطراب نفسي وعاطفي بعد وفاة والدهما، إذ يواجه كل منهما أشكالاً مختلفة من الحزن والوحدة وإعادة ترتيب العلاقات الشخصية. وتستمر الرواية في الاشتغال على الثيمات التي اشتهرت بها روني، خصوصاً العلاقات الإنسانية المعقدة والهشاشة العاطفية، من خلال سرد يعتمد على التفاصيل اليومية الدقيقة وتوترات الحياة الداخلية للشخصيات.

كما تتنقل الرواية بين مسارات عاطفية متعدّدة، تربط بين الحب والفقد والارتباك النفسي، مقدمة صورة مكثفة عن جيل يعيش تحولات اجتماعية وعاطفية معقدة، وهو ما جعلها تحظى باهتمام نقدي واسع منذ صدورها، إذ اعتبرها عدد من النقاد امتداداً متطوراً في مشروع روني الأدبي، الذي يركز على التقاط التفاصيل الصغيرة التي تكشف عمق التجربة الإنسانية. وتتميز الرواية أيضاً بأسلوب سردي يعتمد على الحوار الداخلي وتيار الوعي.

تُعرف سالي روني بمواقفها العلنية الداعمة للحقوق الفلسطينية، إذ سبق أن أعلنت تأييدها لحركة المقاطعة الثقافية لإسرائيل، ورفضت التعاون مع بعض دور النشر الإسرائيلية، معتبرة أن مواقفها تنبع من قناعات أخلاقية وإنسانية مرتبطة بقراءة سياسية أوسع للواقع العالمي، وهو ما أضاف بُعداً لحضورها في النقاشات الثقافية خارج الإطار الأدبي البحت.