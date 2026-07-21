- تطالب غينيا فرنسا بإعادة المصحف الشخصي لألمامي ساموري توري، الذي استولى عليه الجيش الفرنسي عام 1898، ضمن جهود دولية لاستعادة التراث الثقافي من الحقبة الاستعمارية. - تتضمن المطالبات الغينية استعادة مخطوطات ووثائق تاريخية مكتوبة بالعربية، تعكس تقاليد علمية ودينية وأدبية ازدهرت في غرب أفريقيا قبل الاستعمار، وتسعى كوناكري لجمعها في متحف للكتاب والأبجديات. - يأتي التحرك الغيني في سياق نقاش دولي حول إعادة الممتلكات الثقافية، حيث شهدت دول مثل نيجيريا وإثيوبيا مطالبات مماثلة، مع تطور النقاش الفرنسي حول إعادة الممتلكات الثقافية.

تنضم غينيا إلى عددٍ من الدول التي تطالب باستعادة جزءٍ من تراثها الثقافي الموجود خارج حدودها، بعد تقديمها طلباً إلى فرنسا لإعادة المصحف الشخصي لألمامي ساموري توري، أحد أبرز قادة المقاومة ضد التوسع الاستعماري الفرنسي في غرب أفريقيا. ويحفظ هذا المخطوط في متحف الجيش بباريس، بعدما استولى عليه الجيش الفرنسي عقب أسر ساموري توري سنة 1898 ونفيه إلى الغابون، إلى جانب مقتنياتٍ أخرى مرتبطة به.

وتأتي المطالبة الغينية في سياقٍ دولي يشهد نقاشاً متواصلا حول مصير الوثائق والمخطوطات والكتب التي خرجت من بلدانها الأصلية خلال الحقبة الاستعمارية. فقد طالبت نيجيريا بإعادة برونزيات مملكة بنين التي استولت عليها القوات البريطانية خلال الحملة العسكرية على المملكة سنة 1897، كما أعادت فرنسا إلى بنين سنة 2021 عددا من القطع الملكية التي خرجت من البلاد خلال الفترة الاستعمارية. وشهدت دول أخرى، بينها إثيوبيا وإندونيسيا، مطالبات باستعادة مقتنيات ووثائق تاريخية محفوظة في مؤسسات أوروبية، في إطار مراجعة أوسع لعلاقة المتاحف والأرشيفات الغربية بالتراث الذي خرج من البلدان المستعمرة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه غينيا في استعادة تراثها المكتوب من فرنسا؟ ما هي الآليات التي تعتمدها غينيا لتوثيق وحفظ المخطوطات والوثائق التي تسعى لاستعادتها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولا يرتبط الطلب الغيني بمصحف ساموري توري فقط، إذ يشكل جزءاً من مسعى أوسع لاستعادة التراث المكتوب الموجود في فرنسا، حسب ما ذكرته "لوموند" في تقرير لها، إذ تقدمت كوناكري بطلبٍ لإعادة مخطوطات ووثائق متصلةٍ بتاريخ البلاد، بعضها مكتوب بالعربية أو بالحرف العربي، وترى السلطات الغينية أنها تشكل جزءاً من تقاليد علميةٍ ودينيةٍ وأدبية ازدهرت في غرب أفريقيا قبل المرحلة الاستعمارية.

تقدمت كوناكري بطلبٍ لإعادة مخطوطات ووثائق متصلةٍ بتاريخ البلاد، بعضها مكتوب بالعربية

وجاء هذا التحرك بعد زيارة وزير الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية الغيني موسى موسى سيلا إلى متحف الجيش في باريس منتصف الشهر الماضي، حيث اطلع وفد غيني على المصحف المحفوظ ضمن مجموعات المؤسسة. ويضم المخطوط تعليقات قرآنية، وظل محفوظاً في فرنسا لعقودٍ إلى جانب مقتنيات أخرى تعود لساموري توري، بينها قبعته ومروحة يدوية وسترة حربية.

وتكشف المطالبة الغينية اهتماما خاصا بالمخطوطات والوثائق، إذ لا تستهدف فقط القطع الرمزية المرتبطة بالقادة التاريخيين، وإنما تسعى إلى استعادة كتب ونصوص تشكل جزءا من تاريخ إنتاج المعرفة في المنطقة. وتشمل عملية الجرد التي باشرتها غينيا وثائق موزعة في مؤسسات فرنسية عدة، من بينها مخطوطات دينية وأعمال مكتوبة بالعربية أو بالحرف العربي، إضافةً إلى وثائق مرتبطة بعلماء وشخصيات تاريخية غينية.

وتسعى كوناكري لجمع هذه المخطوطات في مشروع متحف للكتاب والأبجديات، يرمي إلى تقديم جانبٍ من تاريخ الكتابة والمعرفة في البلاد. ويأتي هذا التحرك في ظل تطور النقاش الفرنسي حول إعادة الممتلكات الثقافية، بعد اعتماد الدولة إجراءاتٍ جديدة تسمح بدراسة طلبات الاسترجاع.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه غينيا في استعادة تراثها المكتوب من فرنسا؟ ما هي الآليات التي تعتمدها غينيا لتوثيق وحفظ المخطوطات والوثائق التي تسعى لاستعادتها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويعود ملف مصحف ساموري توري إلى سنة 1968، حين طالب الرئيس الغيني الأول أحمد سيكو توري فرنسا، بمناسبة الذكرى العاشرة لاستقلال البلاد، بإعادة مصحف القائد وسيفه ولباسه التقليدي. أما الطلب الحالي فيتجاوز هذه المقتنيات الرمزية إلى المطالبة باستعادة جزء من التراث المكتوب الغيني، بما يشمله من مخطوطات ووثائق محفوظة في مجموعات فرنسية.