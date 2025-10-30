غونكور 2025.. أربعة روائيين على خط النهاية

- أعلنت أكاديمية غونكور عن القائمة النهائية لجائزة "غونكور" لعام 2025، والتي تضم أربعة روائيين بارزين، من بينهم ناتاشا أباناه بروايتها "الليل في القلب"، وإيمانويل كارير بروايته "كولخوز"، وكارولين لامارش بروايتها "الظلام الجميل"، ولوران موفينييه بروايته "البيت الفارغ". - تتناول رواية ناتاشا أباناه العنف الزوجي ضد النساء، بينما يمزج إيمانويل كارير بين السرد الذاتي والعائلي، وتستعرض كارولين لامارش تعقيدات الهوية النسوية، ويركز لوران موفينييه على ذاكرة عائلية تمتد لأربعة أجيال. - يرأس لجنة التحكيم الكاتب فيليب كلوديل، وتضم أعضاء بارزين مثل ديدييه ديكوان والطاهر بن جلون، ويأتي الإعلان بعد فوز كمال داوود بجائزة 2024 عن روايته "الحوريات".

تتتجه الأنظار مجدداً إلى الأدب الفرنسي مع إعلان أكاديمية غونكور، أول أمس الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة "غونكور" لعام 2025، قبل أسبوع واحد من تتويج الرواية الأبرز، يوم الثلاثاء المقبل، في مقهى Chez Drouant بالعاصمة الفرنسية باريس.

تضم القائمة أربعة روائيين، هم ناتاشا أباناه بروايتها "الليل في القلب" (دار غاليمار)، وإيمانويل كارير بروايته "كولخوز" (دار P.O.L)، وكارولين لامارش بروايتها "الظلام الجميل" (سويل)، ثم لوران موفينييه بروايته "البيت الفارغ" (مينوي).

ناتاشا أباناه، المولودة في جزيرة موريشيوس وهي صحافية إلى جانب كونها روائية، تحمل الجنسية الفرنسية، تتناول في روايتها ظاهرة العنف الزوجي ضد النساء من منظور شخصيٍّ، مستعرضةً تجارب ثلاث نساء، إحداهن الناجية وهي الكاتبة نفسها، في مزيجٍ متقنٍ بين السرد الشخصي والتحليل الاجتماعي.

إيمانويل كارير مترشح بروايته "كولخوز"، تمزج بين السرد الذاتي والسرد العائلي عبر أجيال

أما إيمانويل كارير، الروائي وكاتب السيناريو ومخرج الأفلام، الفرنسي المولد في باريس، فتمزج روايته بين السرد الذاتي والسرد العائلي، عبر أجيال، مستعرضاً علاقة الكاتب بأمه المؤرخة وأصوله العائلية المرتبطة بجورجيا وروسيا، مع معالجةٍ دقيقةٍ لذاكرة العائلة وتأثيرها على تكوين الفرد.

من جانبها، تقدّم الكاتبة البلجيكية كارولين لامارش روايتها، التي تجمع بين التحقيق الشخصي في شجرة عائلية مهملة واكتشاف الزوجة بعد سنوات الزواج أن زوجها مثلي الجنس، مستعرضة الأبعاد النفسية والاجتماعية للهوية النسوية وتعقيدات العلاقات الأسرية.

ويشارك الكاتب الفرنسي لوران موفينييه بروايته التي تتتبع ذاكرةً عائليةً تمتد لأربعة أجيال، مستعرضاً الحروب والتحولات الاجتماعية والانزواء، مع تركيزٍ خاص على حياة النساء داخل الأسرة، وقد نالت هذه الرواية جائزة "لوموند الأدبية" لعام 2025، ما يعزز مكانتها في المنافسة على الجائزة.

وترأس لجنة التحكيم للعام الحالي الكاتب والمخرج السينمائي فيليب كلوديل، وتضم أعضاء بارزين من المشهد الأدبي الفرنسي، من بينهم ديدييه ديكوان، الكاتب والسينارست، وفرانسواز شانديرناجور، والطاهر بن جلون، الكاتب والشاعر المغربي-الفرنسي، والكاتب بيير أسولين، إضافة إلى باسكال بروكنر، وهو روائي وكاتب مقالة فرنسي، والكاتبة الناقدة بول كونستانت، وكاميل لورنس، الكاتبة والأكاديمية، وإريك إيمانويل شميت، الروائي والكاتب المسرحي من أصول بلجيكية، والروائية كريستين أنغوت.

ويأتي هذا الإعلان بعد نسخة 2024 التي منحت جائزة "غونكور" للكاتب الفرنسي، من أصل جزائري، كمال داوود عن روايته "الحوريات"، والتي تجاوزت مبيعاتها 450 ألف نسخة منذ صدورها.