غوستاف بادين مسيرة كاتب أسود من الهامش الكاريبي إلى البلاط السويدي

- يسلط معرض "بادين – ما وراء السطح والقناع" في المتحف الوطني باستوكهولم الضوء على سيرة غوستاف بادين، الذي تحرر من العبودية ليصبح جزءاً من البلاط الملكي السويدي في القرن الثامن عشر، مما يعكس تعقيدات اجتماعية وثقافية تتجاوز دوره الوظيفي. - يعتمد المعرض على مواد أرشيفية تعرض لأول مرة، تشمل يوميات بادين ورسائله وسيرته الذاتية، مما يكشف عن وعيه المتدرج بفعل الكتابة كوسيلة لإعادة تنظيم تجربته الفردية داخل نظام اجتماعي صارم. - يتضمن المعرض أعمالاً فنية مثل فيلم سالاد هيلولي، الذي يعيد تكوين نصوص بادين بصرياً وصوتياً، مما يثير تساؤلات حول كيفية تشكيل صورة بادين في الثقافة السويدية وتأثيرها على الوعي التاريخي.

في سياقٍ أوروبي يُعيد مساءلة أرشيفه الاستعماري عبر المتاحف باعتبارها فضاءات لإعادة إنتاج الذاكرة، يضيء معرض "بادين – ما وراء السطح والقناع" في المتحف الوطني باستوكهولم، سيرة شخصية تحرّرت من العبودية لتستقر داخل قلب البلاط الملكي السويدي في القرن الثامن عشر، حيث تتقاطع الوثيقة الشخصية مع البنية التاريخية الأوسع للسلطة والمعرفة.

يتمحور المعرض الذي افتُتح في فبراير/ شباط الماضي ويتواصل إلى التاسع من أغسطس/ آب المقبل حول غوستاف بادين، الذي وُلد في مستعمرة دنماركية بجزيرة سانت كروا الكاريبية قبل نقله إلى أوروبا. داخل هذا الفضاء، تدرّج في وظائف مرتبطة بجهاز القصر في السويد، من الخدمة المباشرة إلى مهام إدارية وثقافية، في سياق كان فيه تعلّم القراءة والكتابة امتيازاً نادراً، ما جعل حضوره داخل المؤسسة الملكية يحمل دلالات اجتماعية وثقافية مركّبة تتجاوز موقعه الوظيفي المباشر.

يرتكز المعرض على مواد أرشيفيةٍ تعرض مجتمعةً للمرة الأولى، تشمل يوميات بادين ورسائله وسيرته الذاتية، إلى جانب وثائق متفرقة تعود إلى محيطه داخل البلاط. تتبع هذه المجموعة تفاصيل الحياة اليومية من الداخل، من الملاحظات الشخصية إلى الإشارات المتعلقة بالعلاقات داخل القصر مروراً بتأملات مرتبطة بالذات والموقع الاجتماعي واللغة.

تكشف نصوص بادين وعياً متدرجاً بفعل الكتابة باعتباره وسيلة لإعادة تنظيم التجربة الفردية داخل نظام اجتماعي صارم البنية، والانخراط في محيط ثقافي أوسع، ما يمنح النص بعداً يتجاوز التوثيق إلى إنتاج معنى ذاتي داخل شروط غير متكافئة.

يضمّ المعرض يوميات بادين وسيرته الذاتية ومجموعة من رسائله



في خلفية هذا التشكل، يحضر المناخ الفكري للقرن الثامن عشر، حيث انعكست التيارات التنويرية داخل القصر، بما في ذلك تصورات تربوية وفكرية مرتبطة بجان جاك روسو. كما يُعرض عمل الفنان سالاد هيلولي، وهو فيلمٌ جديد أُنتج خصيصاً للمشروع، يعتمد على نصوص بادين باعتبارها مادةً أوليةً لإعادة التكوين البصري والصوتي، حيث تُستعاد العبارات في فضاء معاصر يمزج بين السرد والمحاضرة والتجسيد الصوتي، بما في ذلك توظيف عناصر أوبرالية لإعادة إحياء بعض النصوص داخل المتحف نفسه.

يمتد هذا الاشتغال الفني إلى إعادة مساءلة الطريقة التي تشكّلت بها صورة بادين في الثقافة السويدية لاحقاً، حيث حضر في أعمال أدبية ومسرحية، شخصية مرئية أكثر من كونه كاتباً، ونُظر إليها نظرة عنصرية في أحيان كثيرة.

وتشير الخلفية التاريخية التي يستند إليها المعرض إلى محدودية حضور الأفراد من أصول أفريقية في السويد خلال القرن الثامن عشر، وإلى ندرة الأرشيفات المرتبطة بتجاربهم، الأمر الذي يمنح حالة بادين وضعاً استثنائياً باعتبارها واحدةً من الحالات القليلة التي تسهل الوصول إلى كتابة ذاتية من داخل تلك المرحلة.

ويمزج المعرض بين المخطوطات والأعمال البصرية، حيث تتجاور الوثيقة مع الصورة ضمن مسار قراءة يسمح بتعدد مستويات الفهم من دون فرض سردية واحدة، ويجعل الأرشيف نفسه جزءاً من التجربة الحسية داخل الفضاء المتحفي.