- فاز الشاعر والفنان الياباني غوزو يوشيماسو بجائزة "سربنتاين × مؤسسة فلاج للفنون" بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، وهي أكبر جائزة بريطانية للفن المعاصر تُمنح لفنان واحد، مع معرضين فرديين في لندن ونيويورك في 2027 و2028. - أُطلقت الجائزة كشراكة عابرة للأطلسي تُمنح كل عامين، واختير يوشيماسو لمساهماته في توسيع مفهوم الفن المعاصر، حيث دمج بين اللغة والصوت والفن البصري، مما جعله أحد أبرز وجوه الطليعة الشعرية اليابانية. - ارتبطت أعمال يوشيماسو بموضوعات المكان والفقد، خاصة بعد زلزال وتسونامي 2011، وحاز على جوائز ثقافية يابانية بارزة، وشارك في معارض دولية مثل بينالي ساو باولو.

في أولى دوراتها، أُعلن مساء أمس فوز الشاعر والفنان الياباني غوزو يوشيماسو بـ"جائزة سربنتاين × مؤسسة فلاج للفنون"، البالغة قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني، والتي تُقدَّم بوصفها أكبر جائزة بريطانية للفن المعاصر تُمنح لفنان واحد. وإضافة إلى الجائزة، تستضيف "سربنتاين نورث" في لندن معرضاً فردياً ليوشيماسو في خريف 2027، ثم "مؤسسة فلاج للفنون" في نيويورك في ربيع 2028، ضمن عرضين كبيرين، هما أول حضور مؤسسي فردي كبير له في بريطانيا والولايات المتحدة.

وقد أُطلقت الجائزة بوصفها شراكة عابرة للأطلسي بين المؤسستين، على أن تُمنح كل عامين على مدى عقد، بمجموع مليون جنيه إسترليني يذهب إلى خمسة فنانين. واختارت لجنة ضمت ميشيل كو، وفينوس لاو، وهانس أولريخ أوبريست، وجوناثان رايدر، والفنان ريكريت تيرافانيا، يوشيماسو، كما جاء في بيان التحكيم، بوصفهِ: "أكثر الشعراء اليابانيين جرأة، أمضى ستة عقود في تفكيك الحدود بين اللغة والصوت والفن البصري. وعلى الرغم من بلوغه 87 عاماً، فإنه يواصل دفع ممارسته نحو آفاق جديدة"، ويوشيماسو أحد الأسماء التي جعلت من التجريب اللغوي والبصري حقلاً واحداً.

أصدر يوشيماسو مجموعته الأولى "رحيل" عام 1964، ويُعرف بوصفه أحد أبرز وجوه الطليعة الشعرية اليابانية منذ الستينيات. لكن حضوره لم يبقَ مقتصراً على كتابة الشعر، إنما طوّر أساليب متنوعة في أدائه، عبر تقديم القصائد في مخطوطات بصرية، وقراءات أدائية، وتسجيلات صوتية، وتصوير فوتوغرافي، وأفلام قصيرة، وجاء اختياره للجائزة، لمساهماته في توسيع مفهوم الفن المعاصر نفسه، بحيث يشمل العمل الفني، إلى جانب المادة المكتوبة؛ النبرة والأثر الصوري والأداء الحركي. إذ تظهر اللغة في أعماله مادةً قابلة للتكرار والتقطيع والترجمة في وسائط مختلفة، ويستخدم الكتابة بوصفها مادة تشكيلية، فتظهر الكلمات والحروف والفراغات والهوامش في تكوينات قريبة من الخرائط أو الطبقات البصرية، وتحضر القراءة الصوتية جزءاً أساسياً من العمل.

ارتبطت بعض أعمال يوشيماسو بموضوعات المكان والفقد، خصوصاً في السنوات التي تلت زلزال وتسونامي اليابان عام 2011، حيث واصل الاشتغال على الكتابة اليومية، وعلى تحويل التجربة الشخصية والمكانية إلى مواد شعرية وبصرية. وحاز خلال مسيرته جوائز وتكريمات ثقافية يابانية بارزة، من بينها جائزة أكاديمية الفنون اليابانية، وجائزة الإمبراطور، ووسام الشمس المشرقة. كما شارك في معارض وفعاليات دولية، بينها بينالي ساو باولو، وفعاليات فنية وشعرية في أوروبا والولايات المتحدة.