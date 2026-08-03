غسان كنفاني والأدب المقاوم بالإنكليزية

- الأدب الفلسطيني المقاوم: وصف غسان كنفاني الأدب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بأنه أدب مقاوم لا يستسلم، مشيداً بوعي الشعراء مثل توفيق زياد ومحمود درويش وسميح القاسم الذين عبروا عن حزنهم بعد هزيمة 1967 دون نواح. - التحديات والسياسات الإسرائيلية: تناول كنفاني السياسات الإسرائيلية التي هدفت لتجهيل الفلسطينيين، مثل منع التعليم واعتقال المثقفين، مما أدى لظهور الأدب المقاوم الذي واجه الاحتلال بوعي. - التبشير بالأدب المقاوم: سعى كنفاني لنشر الأدب الفلسطيني المقاوم في المجلات العربية، مؤكداً على أهمية المقاومة الثقافية، وساهم في كسر حصار المحتل وانفتاح الشعراء الفلسطينيين على العالم.

وصَف غسان كنفاني الأدب الذي كُتب في فلسطين المحتلة، منذ نهاية الخمسينيات تحديداً، بأنه أدبٌ "لا يستسلم ولا ييأس"، في إشارة إلى امتلاك الشعر الفلسطيني وعياً عميقاً جنّبه الانتكاسات الذاتية التي شهدها معظم الشعر العربي في تلك الفترة الحرجة. ولاستيعاب هذا التمايز، يستعرض ما كتبه توفيق زياد ومحمود درويش وسميح القاسم رداً على هزيمة يونيو/ حزيران 1967.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز السمات التي ميّزت الشعر الفلسطيني المقاوم عن الشعر العربي في الفترة المذكورة؟ كيف ساهمت سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الداخل في صعود الأدب المقاوم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ذاك الحزن الذي تملّك هؤلاء الشعراء الثلاثة من دون أن يذهب بهم إلى النواح والعويل هو ما استوقف صاحب "عالم ليس لنا"، خلافاً للقصائد التي كتبها شعراء عرب آنذاك وعبّرت عن حالة من التيه والانكسار وانغلاق الأفق. مقارنة لا تبدو عابرة في كتابه "الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 1948-1968"، والذي صدر بالإنكليزية الشهر الماضي بترجمة طريف الخالدي عن دار فيرسو بالاشتراك مع فرع مؤسسة الدراسات الفلسطينية في واشنطن، وتقديم رشيد الخالدي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز السمات التي ميّزت الشعر الفلسطيني المقاوم عن الشعر العربي في الفترة المذكورة؟ كيف ساهمت سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الداخل في صعود الأدب المقاوم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

لا تنزع دراسة كنفاني صعود الأدب المقاوم عن سياقه التاريخي المرتبط بسياسات التجهيل التي انتهجتها إسرائيل ضدّ الفلسطينيين في الداخل، لمنعهم من الحصول على تعليم ثانوي وجامعي، وكذلك اعتقال المثقفين وفرض الإقامة الجبرية عليهم. في ظلّ هذه الظروف، وُلدت أولى التعبيرات المقاومة في فلسطين المحتلة، وبدت واقعية ومدركة أنها تواجه المحتل على أكثر من جبهة، بموازاة الوهم الذي استبدّ بالجوار العربي؛ أنظمة ونخباً، في تلقيهم النكبة عام 1948، ومواجهتها بشعارات ولغة رومانسية قبل أن يستفيقوا على هزيمتهم بعد أقل من عقدين.

بشّر كنفاني بأهم شعراء فلسطين المحتلة ونشَر نصوصهم في المجلات العربية

التقط كنفاني تلك التعبيرات الأولى ليس بوصفها مادة للدراسة فحسب، إنما أراد أن يبشّر بها لدوافع متعددة؛ أولها إبراز فعل المقاومة الثقافية في الأرض المحتلة الذي بدا متراجعاً، أو هكذا تراءى لكثيرين، قياساً بما قدّمه الكتّاب الفلسطينيون في بلدان اللجوء، وثانيها تأكيد عدم انفصال هذا الفعل عن محيطه العربي والعالمي، إذ شكّل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 نقطة تحوّل لدى شعراء الداخل في منظورهم للقضية الفلسطينية، وتبلور مفهوم التضامن في كتاباتهم دعماً لحركات التحرر في أفريقيا وثوار الجزائر وفيتنام وللموسيقي والناشط الأفروأميركي بول روبسون الذي ناضل ضد التمييز العنصري في بلاده.

التبشير بهذه القصائد ربما دفع كنفاني إلى الاستعجال في الحكم على تطور بنائها الفني، نظراً إلى أن نضج تجارب بعض أصحابها أتى متأخراً بعد استشهاده عام 1972. لكن سعيه الحثيث إلى التعريف بأهم شعراء فلسطين المحتلة ونشر نصوصهم في المجلات العربية ساهم في كسْر حصار المحتل، وانفتاحهم على فضاء أكبر؛ فضائهم الحقيقي والأصيل، حيث كانت تصل أشعارهم بشقّ الأنفس عبر رسائل ومكاتيب لم يكن نقلها سهلاً في تلك الأيام.

يضيء كتاب "الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال" لقرّاء الإنكليزية، جذور مجزرة بدأت ولم تنته فصولها حتى اليوم، وكأن سميح القاسم يكتب عن طفلٍ في غزّة والضفة الغربية، في قصيدته "التعاويذ المضادة للطائرات" التي تصف ما حلّ عام 1948، ويقول فيها: "كنت طفلاً آنذاك/ كنت أمتصّ حليب التاسعة/ وحليب الفاجعة/ كنت جدياً حالم العينين/ من حولي آلاف الشباك/ يوم قالت لي أمي بارتباك:/ ’هذه الليلة لا تخلع ثيابك/ ساعة النومِ/ ولا تخلع حذاءك‘/ لم أكن أفهم ما تعنيه بالضبط/ ولكني بكيت!".