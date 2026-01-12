"ع خطوط التماس" لجوليا قصار... إدانة عبثية الحرب

- مسرحية "ع خطوط التماس" تُعرض ضمن مهرجان المسرح العربي في القاهرة، وتتناول زيارة أب وأم لابنهما المقاتل، حيث يواجهان مقاتلاً معادياً، مما يحول المواجهة إلى حوار إنساني يرفض الحرب ويبرز المفارقات الإنسانية في الحرب الأهلية اللبنانية. - جوليا قصار، التي تخوض تجربة الإخراج لأول مرة، تسعى لتخليد ذكرى ريمون جبارة، مشيرة إلى تأثير انشغالها بالدراما التلفزيونية والسينما على حضورها المسرحي، وتعمل في تدريس المسرح لربطها بالحركة المسرحية. - تواجه المسارح اللبنانية تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تُغلق مسارح يومياً، لكن الفنانين يسعون لخلق مساحات جديدة رغم غياب الدعم الكافي، مما يبرز الحاجة إلى تمويل مستمر لدعم المسرح.

اضطرابات ما بعد الحرب هي التي شغلت الكاتب والمخرج المسرحي اللبناني الراحل ريمون جبارة منذ أكثر من ربع قرن، في مسرحية "بيكنيك على خطوط التماس"، وشاركت في أدائها آنذاك الفنانة اللبنانية جوليا قصار التي تعيد تقديمها في نسخة جديدة، لكن بوصفها مخرجة.

مسرحية "ع خطوط التماس" تُعرض مساء اليوم ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي تتواصل في القاهرة حتّى الجمعة المقبل. ويشارك في العرض كل من جوزيف آصاف، مايا يمين، وجوليان شعيا، ولين بواب، وجورج عون، وتدور أحداثه حول أب وأم يقرّران زيارة ابنهما المقاتل على خط التماس، لكنهما يواجهان مقاتلاً معادياً يقع أسيراً لديهما، لتتحول المواجهة إلى حوار إنساني يكشف رفضهما للحرب، مسلطاً الضوء على المفارقات الإنسانية والعبثية في زمن الحرب الأهلية اللبنانية. وتحوّل المسرحية مشاهد الحرب القاسية إلى لحظات إنسانية عميقة ورمزية.

في حديثها لـ"العربي الجديد"، أشارت قصار التي تخوض تجربة الإخراج للمرة الأولى، إلى أن للعمل بمثابة تخليد لذكرى جبارة الذي كان مشغولاً بسؤال التحرّر، وإلى أي حد يمكن للإنسان أن يسعى لتغيير حياته مهما واجهه من عقبات، وظل يكتب حتى في أصعب مراحل المرض الجسدي، بينما بقي ذهنه وخياله متقدَين.

يضيء العمل المفارقات الإنسانية والعبثية في زمن الحرب الأهلية اللبنانية

وتطرقت جوليا قصار إلى تجربتها ممثلة في الدراما التلفزيونية والسينما، وأثر ذلك على عملها المسرحي، موضحة أن انشغالها بالتلفزيون والسينما أثّر على حضورها كممثلة مسرحية، إذ كان آخر ظهور لها على خشبة المسرح منذ فترة طويلة، كما أشارت إلى أنها تعمل في تدريس المسرح، وهو ما يستغرق وقتاً كبيراً من حياتها، لكنه في المقابل يربطها بالحركة المسرحية وبالشباب المسرحيين.

وفي ختام حديثها، تناولت جوليا قصار أوضاع المسرح اللبناني في ظلّ الظروف الراهنة؛ إذ تُغلَق مسارح يومياً، بينما يحاول البعض خلق مساحات جديدة للطلبة والفنانين الشباب، لكنها سرعان ما تغلق بسبب الأزمات الاقتصادية. وأشارت إلى وجود إرادة قوية لدى الفنانين لمقاومة هذه الظروف من خلال مبادرات لافتتاح مسارح جديدة، رغم غياب الدعم الكافي، لافتة إلى أن المسرح لا يوفّر دخلاً ثابتاً للعاملين فيه، ويحتاج إلى دعم وتمويل مستمرَّين.

يُذكر أن "بيكنيك على خطوط التماس" مستوحاة من نص للكاتب الإسباني فرناندو آرابال بعنوان "نزهة في ميدان المعركة" التي تدين وقائعها الحرب، وما تتركه من أهوال لا تُمحى في الذاكرة الإنسانية.