"عيّاش" يفتتح المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي

- انطلقت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من "المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي" في باتنة، الجزائر، تحت شعار "المسرح نبض هويتنا"، بمشاركة فرق مسرحية من مختلف الولايات، وتكريم الفنان صالح حوش لدوره في تأسيس المسرح الأمازيغي. - تتضمن النسخة الحالية سبعة عروض مسرحية من ولايات تيزي وزو، البويرة، تقرت، وأم البواقي، مع عروض متنوعة مثل "كازا لوبال" و"بلد العميان"، بالإضافة إلى ندوات وورش تدريبية للهواة. - تتنافس العروض على جوائز متعددة تشمل أفضل عرض متكامل وأفضل إخراج، مما يعزز من مكانة المهرجان كحدث رئيسي للمسرح الأمازيغي في الجزائر.

على خشبة المسرح الجهوي في مدينة باتنة، شرقي الجزائر، انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة عشرة من "المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي"، وتتواصل حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، تحت شعار "المسرح نبض هويتنا"، بمشاركة فرق مسرحية من مختلف الولايات الجزائرية. وحملت نسخة هذا العام من المهرجان اسم الفنان المسرحي صالح حوش، وهو أحد روّاد المسرح الأمازيغي، لمساهمته في تأسيس عدّة فرق مسرحية، إضافة إلى تجربته في الإخراج المسرحي. وقد افتُتحت أعمال هذه الدورة بعرض مسرحية "عياش" من إخراج حسن شيبة.

تشارك في النسخة الجديدة سبعة عروض مسرحية لفرق من ولايات: تيزي وزو، التي تشارك بثلاثة عروض مسرحية، وولاية البويرة بعرضين مسرحيين، وولاية تقرت بعرض واحد، إضافة إلى عرض من ولاية أم البواقي. والعروض المشاركة هي "كازا لوبال" لجمعية مسرح الشباب، و"جسد واحد لنا" لفرقة الجمعية الثقافية ثانكرا، و"بلد العميان" لفرقة الجمعية الثقافية ثيرا والنادي الثقافي الجامعي ثيلوفا، ومسرحية "لوالي أذرار" تقدّمها الجمعية الثقافية ابتورن، و"بنكا بروماكس" للمسرح الجهوي أم البواقي، و"الغولة وجبل بوجلجل" لجمعية الواحة للفنون، إضافة إلى عرض الافتتاح.

كذلك ينظّم المهرجان، على هامش العروض المسرحية ندوتين لاختصاصيين في حقل المسرح، تحمل الأولى عنوان "الخطاب البصري في المسرح الأمازيغي"، والثانية "توظيف التراث الشعبي في صناعة الفرجة المسرحية". إضافة إلى ورشتين للهواة، الأولى عن "السينوغرافيا والإخراج"، والثانية عن فن "التمثيل"، ويحضر هذه الورش هواة من مختلف الولايات الجزائرية، على خلاف النسخ السابقة من المهرجان، إذ كانت الورش مقتصرة على مسرحيي المدينة.

تتنافس العروض المشاركة على جوائز تشمل مختلف جوانب العرض المسرحي، وهي أفضل عرض متكامل، وأفضل نص، وأفضل إخراج، وأفضل أداء تمثيلي في فئتين، وأفضل توظيف موسيقي، إضافة إلى جائزة خاصة تمنحها لجنة التحكيم لأحد العروض. ويُعدّ المهرجان التظاهرة الرئيسية التي تُعنى بالمسرح الناطق باللغة الأمازيغية في الجزائر.