عودة "آرت دبي" بنسخة معدّلة بعد تأجيله بسبب الحرب

- تنطلق الدورة العشرون من "آرت دبي" في مدينة جميرا بين 15 و17 مايو، بعد تأجيلها بسبب الحرب، مع تعديل في عدد المشاركين والبرامج الثقافية والمشاريع الفنية. - تضم النسخة المعدّلة 75 عرضاً فنياً وبرنامجاً ثقافياً يشمل "ونمضي" و"المنتدى الفني العالمي"، ومعرضاً للفن العربي الحديث من "مؤسسة برجيل للفنون"، وبرنامجاً أدائياً بالتعاون مع "مؤسسة الشارقة للفنون". - يشارك فنانون بارزون مثل خالد البنّا وهاشل اللمكي، مع عروض للصورة المتحركة وتعاونات مع "السركال أفنيو" وفن جميل، وتعديل في رسوم الأجنحة لتعزيز الشراكات غير التجارية.

بعد تأجيلها شهراً عن موعدها الأصلي في إبريل/ نيسان الجاري، بسبب الحرب في المنطقة، أعلن "آرت دبي" انطلاق دورته العشرين بين 15 و17 مايو/ أيار المقبل في مدينة جميرا، وذلك في نسخة خاصة، بعد تعديل شملَ عدد المشاركين، والبرامج الثقافية المرافقة، والمشاريع الفنية والتعاونات المؤسسية.

وتضمّ النسخة المعدّلة نحو 75 عرضاً فنياً، مع مشاركة واسعة من صالات عرض إقليمية ودولية، إلى جانب برنامج ثقافي يشمل: "ونمضي"، وهو عرض رئيسي من مقتنيات دبي، أول مجموعة مؤسسية للفن الحديث في المدينة، إضافة إلى الدورة العشرين من "المنتدى الفني العالمي" التابع لـ"آرت دبي". ويشتمل البرنامج أيضاً معرضاً للفن العربي الحديث من "مؤسسة برجيل للفنون"، يضم مختارات من مجموعتها، وبرنامجاً أدائياً بالتعاون مع "مؤسسة الشارقة للفنون"، إلى جانب برنامج للتركيبات الفنية واسعة النطاق، وأعمال تكليف جديدة، وأعمال مصمَّمة خصيصاً للموقع وموزّعة في أرجاء المعرض.

ويشارك في هذه المشاريع فنانون، من بينهم: خالد البنّا، وهاشل اللمكي، وكيفورك مراد، وياو أووسو، وراشد وأحمد بن شبيب، وسودارشان شيتي. ويشمل البرنامج عروضاً للصورة المتحركة تُقدَّم بالتعاون مع "السركال أفنيو"، إلى جانب تعاونات إضافية مع فن جميل، والجناح الوطني لدولة الإمارات، وبينالي البندقية، ووزارة الثقافة، وبيت الفنون، فضلاً عن برنامج يومي من الجلسات الحوارية والفعاليات والتجارب الحيّة في مختلف أنحاء المعرض.

وتعتمد هذه النسخة صيغة رسوم معدّلة تقوم على إلغاء كلفة الأجنحة الثابتة، واستبدالها بنسبة من المبيعات، على أن تبقى ضمن سقف يعادل رسوم الجناح الأصلية. ويأتي هذا التعديل ضمن إعادة تنظيم شاملة للدورة بعد التأجيل، شملت أيضاً توسيع الشراكات غير التجارية داخل المعرض.

ويأتي هذا الإعلان عقب التأجيل الذي فُرض بسبب الحرب في المنطقة، وما نتج منها من اضطراب في الشحن والسفر وتبدّل في أجندات المعارض الدولية. ويعد "آرت دبي" أحد أبرز معارض الفن المعاصر في المنطقة، تأسس عام 2007 بوصفه منصة تجمع صالات العرض والفنانين والجامعين والمؤسسات الثقافية في دبي، ويربط فنانين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بشبكات أوسع في العالم، وتُظهر القائمة الرسمية للمشاركين حضور عدد من أبرز صالات العرض في الإمارات والمنطقة، إلى جانب معارض عربية وإقليمية مثل "أثر" من جدة، و"صالح بركات" من بيروت، و"غاليري ون" من رام الله.