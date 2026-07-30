علي الشدوي يحلل السّافل والمضحك في الثقافة العربية

- يستكشف علي الشدوي في كتابه "السَّافل والمُضحك في الثقافة العربية" كيف يمكن للهزل وكلام الجسد في التراث العربي أن يكشفا ما حجبته الرقابة، محولاً "الأسفل المادي" إلى أداة لتفكيك قسوة الواقع وتعرية استبداد السلطة. - يتناول الشدوي نصوصاً تراثية مثل "مقامات بديع الزمان الهمذاني" و"ألف ليلة وليلة"، موضحاً كيف استخدمت هذه الأعمال الضحك كوسيلة لتفكيك الواقع الاستبدادي والاجتماعي، مستنداً إلى أفكار نقدية وفلسفية متنوعة. - يبرز الكتاب دور المقامة والقصة الشعبية في نقد السلطة عبر الرمز والتورية، مشيراً إلى أن الأسلوب الهزلي لا يهدف إلى دحض الحقيقة بل يقدم الوجه الآخر الأكثر صدقاً وواقعية.

هل يمكن للهزل وكلام الجسد في التراث العربي أن يكشفا ما حجبته الرقابة وأخفاه الوقار الرسمي؟ وكيف يتحول "الأسفل المادي" من مساحة مهمشة ومحرمة إلى أداة تفكك قسوة الواقع وتعرّي استبداد السلطة؟ عبر هذه الأسئلة في المساحات المغفلة، يقدّم الناقد والروائي السعودي علي الشدوي كتابه "السَّافل والمُضحك في الثقافة العربية" (منشورات حياة، الرياض، 2026)، لينقل القارئ إلى مساحة جمالية غير رسمية في التراث الأدبي العربي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف استخدمت "ألف ليلة وليلة" و"مقامات الهمذاني" الضحك لتعرية الواقع؟ ما هي الاستراتيجيات الكتابية التي مكنت من نقد السلطة عبر حجب المعنى الصريح؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يتناول الكاتب نصوصاً تراثية، وفي مقدمتها "مقامات بديع الزمان الهمذاني" وحكايات "ألف ليلة وليلة". ويرى أن كلا العملين نجح باقتدار في نقل ما هو عالٍ وروحي ومجرد إلى مستوى الأسفل المادي والجسدي، وربطت هذه النصوص أغراضها بالضحك بصفته فعلاً مبهجاً يفكك قسوة الواقع الاستبدادي والاجتماعي. ويستند الشدوي في طرحه إلى مقولات نقدية وفلسفية متنوعة، فيستحضر أفكار ميخائيل باختين حول كشف الجانب غير الرسمي من العالم، ومفهوم ليو شتراوس عن الاضطهاد وفن الكتابة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف استخدمت "ألف ليلة وليلة" و"مقامات الهمذاني" الضحك لتعرية الواقع؟ ما هي الاستراتيجيات الكتابية التي مكنت من نقد السلطة عبر حجب المعنى الصريح؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كما يلاحظ الكاتب أن المجتمع العربي يفرض تابوهات لغوية وثيقة على الأعضاء الجسدية التي تدخل ضمن مفهوم العورة. ويؤدي هذا التحفظ الرقابي بالضرورة إلى نشوء استعارات وكنايات فريدة يتوسل بها الأديب للتحايل على الرقابة الاجتماعية والدينية والتعبير عما لا يقال صراحة. ومن هنا كانت المقامة والقصة الشعبية في التراث العربي استراتيجيتين كتابيتين تتيحان للكاتب والمجتمع ممارسة نقد السياسات والسلطة من وراء ظهرها عبر حَجب المعنى الصريح والتخفّي تحت ستار اللغة المزدوجة.

يرى أن المقامة والقصة الشعبية نقدتا السلطة عبر الرمز والتورية

ويعرج الشدوي على تحليلات دقيقة لبنية المقامة عند بديع الزمان الهمذاني، مستحضراً شخصية أبي الفتح الإسكندري بوصفها تجسيداً حيّاً لفلسفة القلب والتعريض بالزمان. فالزمن لدى الهمذاني هو زبون يتعامل معه أبطال المقامات بذكاء الأحمق الذي يسقط أوهام الجد والوقار الرسمي. وتتأسس المقامة لديه على بنية ثلاثية تتضمن السرد، ثم التعليق الساخر، وأخيراً الهزل الذي يكشف عُري الواقع المتردي.

وللتدليل على أطروحته حول ازدواجية الرؤية، حتى خارج قوس الأدب والتراث العربي، يعقد الكاتب مقارنة بين صورة سقراط الجادة والمقدامة كما رسمها أفلاطون في محاوراته، وصورته الخائفة والباكية عند الموت كما صورها لوقيانوس السميساطي في "مسامرات الأموات". ويهدف الشدوي من هذه المقارنة إلى التوضيح أن الأسلوب الهزلي لا يهدف إلى دحض الحقيقة أو الانتقاص منها، بل يقدم الوجه الآخر الأكثر صدقاً وواقعية والتصاقاً بالطبيعة البشرية.

علي الشدوي كاتب وناقد وروائي سعودي، وُلد عام 1966 في جبل شدا الأعلى بمنطقة الباحة. حصل على بكالوريوس اللغة العربية من جامعة أم القرى عام 1988. أصدر العديد من الروايات والدراسات الفكرية التي تناولت قضايا المجتمع السعودي والحداثة والثقافة العربية، من أبرزها: "الحداثة والمجتمع السعودي" و"المجتمع السعودي: الحفظ-التذكر-النسيان"، وروايات "سماء فوق إفريقيا" و"الشدوي". نال جائزة عجمان في الإبداع عن روايته "سماء فوق إفريقيا" عام 2009، وجائزة الباحة للإبداع والتفوق في القصة القصيرة عام 2017.

