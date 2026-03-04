علاء اللامي: "الأبواب الخمسة" إلى الفكر العربي المعاصر

- يستعرض علاء اللامي في كتابه "الأبواب الخمسة" مشاريع فكرية لخمسة مفكرين عرب، حيث يفتح كل منهم "باباً" معرفياً جديداً، ويعيد اختبار مسلمات الفكر العربي المعاصر، مع التركيز على منهجياتهم وأدواتهم التحليلية. - يتناول الكتاب هادي العلوي ونصر حامد أبو زيد، حيث يبرز اهتمام العلوي بالتصوف وتجربة يسوع الفلسطيني، بينما يركز أبو زيد على تحليل المجاز والتأويل لدى المعتزلة وابن عربي، مع دراسة العلاقة بين التراث والعلوم الحديثة. - يناقش الكتاب مشاريع محمد أركون، محمد عابد الجابري، وجورج طرابيشي، حيث يركز على تحديث أدوات دراسة التراث الإسلامي، مفهوم التسامح، وتفكيك مقولة "الإسلام والتخلف"، مع إبراز العلاقة بين الفلسفة والإسلام.

يطرح الكاتب العراقي علاء اللامي تساؤلات حول كيفية اشتغال بعض المفكرين العرب في مشاريعهم الفكرية، ومن أي موقع معرفي انطلقوا، وما المسافة التي تفصل بين ما أرادوه وبين الصورة التي رسخت عنهم في التداول الثقافي، في كتابه "الأبواب الخمسة.. مقاربة تحليلية نقدية في كتابات: هادي العلوي، محمد عابد الجابري، نصر حامد أبو زيد، محمد أركون، جورج طرابيشي" (دار أنساق، 2026).

يتتبع الكتاب أطروحات كل واحد منهم باعتبار كل منهم "باباً" على المعنى، يفتح أفقاً معرفياً جديداً ويعيد اختبار مسلمات الفكر العربي المعاصر، حيث يتناول هادي العلوي بوصفه حالةً منهجية معقدة، ويحلل تصنيفه المنهجي والسيري، كما يستعرض مفهوم "المثقف الكوني" الذي بلوره ويضعه ضمن حوارٍ فكري مع مناهج الفكر السياسي والاجتماعي. يبرز اهتمام العلوي بالتصوف القطباني وتجربة يسوع الفلسطيني باعتباره نموذجاً للمشاعية الشرقية، ويناقش دوره في معالجة الحكمة الصينية وفلسفة التاو كونها رافداً معرفياً لتوسيع الأفق النقدي.

مع نصر حامد أبو زيد، يركز الكتاب على بداياته التأسيسية وثمن الريادة في ميادين البحث، ويتناول مشروعه في تحليل المجاز والتأويل لدى المعتزلة وابن عربي، إضافةً إلى دراسة العلاقة بين التراث والعلوم الحديثة، بما يعكس حرصه على إعادة بناء فهم التراث العربي ضمن سياقٍ معاصر وتحريك البنية الدلالية للنص.

ويحضر محمد أركون صاحب مشروعٍ لتحديث أدوات دراسة التراث الإسلامي عبر علوم الإنسان الحديثة، ويتابع الكتاب حدود هذا التحديث ومصادرات أورومركزية في بعض مقارباته، ويعرض معالجة أركون لمسألة "الصراع السني الشيعي" ومفهوم "العقل" في الدراسات التراثية العربية الحديثة، مركّزاً على منهجيته وأدواته التحليلية.

أما محمد عابد الجابري فيُناقش من منظورٍ أخلاقي للعقلانية، ويعرض مفهوم التسامح كما صاغه في سياق محنة المثقف في التراث العربي الإسلامي، ويدرس معارضة فكر الدولة وبدايات موضوعة التكفير لأسباب سياسية وأيديولوجية، وصولاً إلى محنة ابن حنبل وقراءة نكبة ابن رشد، ما يعكس العلاقة المعقدة بين السلطة والمعرفة في التراث والفكر العربي.

الجابري يجد صدى له في مشروع جورج طرابيشي، الذي يركز فيه الكتاب على تفكيك مقولة "الإسلام والتخلف"، وتحليل السياق المعرفي والتاريخي الذي تشكلت فيه أفكاره، وإعادة تركيب العلاقة بين الفلسفة والإسلام وفق منهجيةٍ دقيقةٍ، بعيداً عن الاختزال أو التبسيط، مع إبراز تواشج أفكاره مع مشروع الجابري في قراءة التراث والنقد العقلاني.

ويشير المؤلِّف في مقدمته لهذا الكتاب إلى أن هذه القراءة لا تمثل حكماً نهائياً، بقدر ما هي محاولةٌ استقرائية تفكيكية للاقتراب من الحقيقة التي تبقى نائية دوماً، مضيفاً أن "عالم الفكر لا يقبل السكون، وإنما يعيش خلال اعتمالات نقيضه"، ما يختصر الروح التي تحكم "الأبواب الخمسة" من بدايته حتى نهايته.