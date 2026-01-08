"عبق منمنم" لفاطمة عمران.. تجاور المقدّسِ واليومي

تبدو فاطمة عمران كأنها تكتب سيرة موازية للصورة في التراث الإسلامي؛ سيرة لا تتكئ على الحنين وحده، ولا على التجريب الشكلي المجرد، بل على محاولة جريئة لإعادة التفكير في المنمنمة باعتبارها كياناً يتقاطع فيه الفن والمعرفة والذاكرة.

هكذا يقترب معرضها "عبق مُنمنم" الذي افتتح في غاليري آزاد بالقاهرة أول من أمس الثلاثاء ويتواصل حتى 20 من الشهر الجاري، من تجربة تأملية، تُعيد تعريف الجمال بوصفه توتراً خلاقاً بين زمنين، زمن يندثر، وآخر يحاول أن يولد من داخله. تعود الفنانة التشكيلية المصرية إلى المنمنمة الإسلامية، لكن من زاوية لا تتعامل معها باعتبارها أثراً محفوظاً في المتاحف، أو قالباً جمالياً مكتملاً، بل فضاء مفتوحاً لإعادة التفكير في الصورة ومعناها، وفي العلاقة الملتبسة بين النص والزمن.

لا تستعيدُ الفنانة هُنا المنمنمة بالمعنى الحرفي أو الزخرفي، بقدر ما تقوم بتفكيك بنيتها الجمالية ثم إعادة تركيبها داخل سياق بصري معاصر. هنا، لا نرى الحكايات المرسومة باعتبارها مجرد مشاهد تاريخية مستقرة، بل بوصفها طبقات من الوعي الجمعي، تتجاور فيها اليوميات مع المقدّس، واللعب مع الطقس، والفتنة البصرية مع أثر الزمن والتآكل.

في عدد من الأعمال المعروضة، تتوزع الشخصيات داخل مساحات ملونة تهيمن عليها درجات الأزرق والأحمر والأخضر، غير أن هذه الدرجات اللونية تبدو مغطاة ببقع الصدأ وأثر الماء، كأن اللوحات عُثر عليها بعد زمن طويل من الإهمال. هذا التضاد بين النقاء المفترض للمنمنمة، وبين إحساس القِدم الذي يلفها والشروخ التي تتسلل إلى سطحها، يمنح المشاهد إحساساً بأن الصورة ليست نهائية، بل مهددة دائماً بالاندثار وإعادة التشكّل في الوقت ذاته.

كما أن الإيحاء بأثر الرطوبة والعَطب يكسب الأعمال حالة من السيولة والاحتمال، فتبدو ذاكرة ثقيلة، تُعلن مرور الزمن وتآكلَ السرديات المستقرة. بهذه الطريقة، يصبح العمل الفني مساحة يتجاور فيها الحاضر مع الماضي، من دون أن يعلو أحدهما على الآخر. فأثر الزمن لا يطمس الصورة تماماً، بل يترك آثاراً أشبه بما يبقى عالقاً في الذاكرة بعد محو طويل.

ويبدو الحرف العربي لاعباً محورياً في التجربة، غير أن عمران لا تتعامل معه باعتباره نصاً يُقرأ، بل جسداً بصرياً يتحرك داخل اللوحة، ويتحوّل إلى شكل مستقل عن وظيفته اللغوية. تتجاور الأبيات الكلاسيكية مع إشارات يومية عابرة، فتنتج طبقات من المعنى، يتداخل فيها الحنين مع الحاضر. هذه المقاربة تفتح المنمنمة على إمكانات جديدة، تجعلها قادرة على طرح أسئلة معاصرة حول معنى الجمال، وحدود اللغة، ومصير الصورة نفسها.

من هذا المنظور، لا يبدو المعرض دعوة إلى العودة للماضي، بقدر ما هو محاولة لقراءته من الداخل، وإعادة صياغته من دون توقير زائد أو قطيعة كاملة. فالفنانة لا تحتفي بالتراث كمرجع ثابت، بل تنظر إلى منطقه الجمالي بما هي أثر حي ومهم، يمكن إعادة صياغته في كل مرة وفق شروط اللحظة الراهنة. ذلك ما يجعل أعمالها أقرب إلى مختبر بصري، تُختبر فيه العلاقة بين التراث والحداثة، بعيداً عن فكرة التمسك أو القطيعة.

في بعض الأعمال التي تتجاور فيها مشاهد الصيد، أو حلقات الرقص، أو مواكب الفرسان، يطل الجانب الحِكائي للمنمنمة، لكن من دون مركز واضح للرؤية. تتحرك العين بين التفاصيل، تتوه أحياناً في الشبكة الزخرفية، ثم تعود لتصطدم ببقع الصدأ ومساحات الفراغ. هنا لا تُقدَّم الصورة باعتبارها مشهداً جاهزاً يمكن التقاطه من نظرة واحدة؛ بل يدعو العمل المتلقي إلى التحرك داخل تفاصيله خطوة بعد أخرى، بحيث تُقرأ اللوحة على مراحل، كما لو أننا ننقّب في طبقات ذاكرة قديمة نكتشفها تدريجياً.

ربما تكمن قوة الأعمال في هذا التوتر الدائم بين ما يُمحى وما يبقى. المعرض لا يقترح جمالاً صافياً أو متسقاً، بل جمالاً هشّاً، يتأسس على الخلل والشرخ، وعلى الإحساس بأن كل ما نراه يمكن أن يتلاشى في أي لحظة. تلك الرؤية البنائية تمنح الأعمال بُعداً مختلفاً يسمح بتأمل علاقتنا بالتراث، كيف نحمله، وكيف يثقل علينا، وكيف نعيد تشكيله بحيث يصبح جزءاً من الحاضر، لا ظلاً طويلاً فوقه.