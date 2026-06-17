عبد اللطيف اللعبي وجيمس نويل يفوزان بجائزة مالارميه الشعرية 2026

- حصل الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي على جائزة مالارميه الأجنبية للترجمة لعام 2026 عن ترجمته لديوان "مخالب" للشاعرة الفلسطينية جمانة مصطفى إلى الفرنسية، وسيتم تسليم الجائزة في ديسمبر المقبل في باريس. - جمانة مصطفى، شاعرة وصحافية مستقلة، أصدرت خمس مجموعات شعرية وتعمل في قضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي، و"مخالب" هو أول ديوان لها يُترجم إلى الفرنسية. - فاز الشاعر الهايتي جيمس نويل بجائزة مالارميه الرئيسية عن ديوانه "طواويس"، وسيتم تكريمه في نوفمبر ضمن معرض كتاب بريف، وتُعد الجائزة من أعرق الجوائز الشعرية الفرنسية.

في إطار جهوده في ترجمة الأدب الفلسطيني إلى اللغة الفرنسية، أعلنت أكاديمية مالارميه منح جائزة مالارميه الأجنبية للترجمة لعام 2026 للشاعر والكاتب المغربي عبد اللطيف اللعبي، عن ترجمته ديوان "مخالب" للشاعرة الفلسطينية جمانة مصطفى إلى الفرنسية، ومن المقرر أن تُسلَّم الجائزة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل في دار الشعر في باريس.

و"مخالب" أول مجموعة شعرية لجمانة مصطفى تصدر بالفرنسية. وكان القارئ الفرنسي قد تعرّف إلى قصائدها من خلال "أنطولوجيا الشعر الفلسطيني اليوم"، التي أعدّها وترجمها عبد اللطيف اللعبي، وصدرت عن دار "بوان" عام 2022. وأصدرت مصطفى خمس مجموعات شعرية، من بينها: "فرح وحشي"، و"عشر نساء"، و"أكتم ما رأيت"، و"اعتدت أن أكون غير مرئية"، و"ليست أجمل ما في قريش". وتعمل صحافية مستقلة، وتنشط في قضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي. وجاء اختيار ترجمة اللعبي من ضمن قائمة قصيرة ضمّت أيضاً "سأذهب حتى ضفة الشمس" للشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد، بترجمة ليلي أنفار عن الفارسية، و"100 قصيدة" للشاعر الأيرلندي شيموس هيني، بترجمة باتريك هيرسان عن الإنكليزية، و"فن في وقته" للشاعرة الأميركية كول سوينسن، بترجمة حبيب تنغور.

وفي الفرع الرئيسي من الجائزة، أعلنت الأكاديمية فوز الشاعر الهايتي الفرنكوفوني جيمس نويل بالجائزة عن ديوانه "طواويس"، ومن المقرر أن يتسلّم نويل الجائزة في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ضمن معرض كتاب بريف. وقد أصدر جيمس نويل ثلاثة عشر ديواناً شعرياً، من بينها "الدم المرئي للزجاج"، و"المراهق مشعل الحرائق"، و"قبضات محماة حتى البياض"، إضافة إلى "بريكست يتبعه هجرة الجدران". كما حصلت روايته "جميلة عجيبة" على الجائزة الكبرى للأدب في برلين عام 2020، وترأس سوق الشعر في باريس عام 2024.

وتُعد جائزة مالارميه، التي تمنحها أكاديمية مالارميه منذ عام 1937، من أعرق الجوائز الشعرية الفرنسية، وتُمنح لشاعر يكتب بالفرنسية عن ديوان شعري. أما جائزة مالارميه الأجنبية للترجمة، فأُطلقت عام 2022، وتهدف إلى الاحتفاء بالشعر الأجنبي المترجم إلى الفرنسية، والتنويه بدور المترجمين في فتح مسارات جديدة أمام الشعر العالمي في الفضاء الفرنكوفوني.