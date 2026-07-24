- الشعبوية مفهوم غامض ومتعدد الاستخدامات، يُستخدم في الخطاب السياسي لوصف قادة وأحزاب مختلفة، خاصة في البيئات السياسية المضطربة مثل العالم العربي، حيث تُستخدم لتجريم الخصوم أو تفسير التحولات السياسية. - يستعرض الكتاب تاريخ الشعبوية عبر أربع موجات عالمية، ويحلل أسباب صعودها من خلال اتجاهات سياسية، اقتصادية، وثقافية، محذراً من إسقاط هذه التفسيرات على العالم العربي، مع التركيز على "اللحظة الشعبوية" في تونس. - يحلل الكتاب خطاب قيس سعيّد، الذي يعكس عناصر الشعبوية الأكاديمية، ويربط بين هذا الخطاب والتحولات السياسية في تونس، مشيراً إلى نجاحه بسبب إخفاقات النظام السياسي والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

الشعبوية من أكثر المفاهيم تداولاً في الخطاب السياسي المعاصر وفي وسائل الإعلام، لكنه في الوقت نفسه من أكثرها غموضاً والتباساً. فهو يُستعمل لوصف قادة وأحزاب وحركات متباينة، ومتناقضة أحياناً، حتى غدا في كثير من الأحيان وصفاً إعلامياً جاهزاً يمكن استخدامه دون أدنى تدقيق في محتواه. وازداد هذا الالتباس في البيئات السياسية المضطربة، كالواقع العربي، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع الاستقطاب السياسي، فتُستخدم تهمة الشعبوية لتجريم الخصوم أو لتفسير التحولات السياسية من دون اتفاق واضح على معناها وحدودها.

ينطلق الباحث السوري عبد الكريم بدرخان في كتابه "الشعبوية في العالم العربي ــ حالة تونس 2019-2024" (دار صُحف، قونيا، 2026) من فكرة أساسية مفادها أن الشعبوية ليست أيديولوجيا متماسكة، بل طريقة خاصة في فهم السياسة تقوم على تقسيم المجتمع إلى معسكرين متقابلين: "الشعب الحقيقي" من جهة، و"النخبة الفاسدة" من جهة أُخرى، مع ادعاء أن الزعيم الشعبوي وحده قادر على التعبير عن الإرادة العامة. ومن هذه التحديدات، يسعى إلى اختبار مدى انطباق هذا المفهوم على التجربة التونسية في عهد الرئيس قيس سعيّد بين عامي 2019 و2024.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز أوجه الاختلاف بين الشعبوية الغربية والشعبوية في حالة تونس كما يراها عبد الكريم بدرخان؟ كيف يفسر عبد الكريم بدرخان مفهوم "اللحظة الشعبوية" لشانتال موف في سياق التجربة التونسية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يستعرض الكتاب تاريخ الشعبوية، فيقسمها إلى أربع موجات عالمية، تمتد من الحركات الزراعية في الولايات المتحدة وروسيا القيصرية في القرن التاسع عشر، مروراً بالشعبويات القومية في أميركا اللاتينية والعالم العربي خلال خمسينيات القرن العشرين وستينياته، ثم الشعبويات اليمينية الأوروبية منذ سبعينيات القرن الماضي، وصولاً إلى الشعبويات المعاصرة التي برزت بعد الأزمة المالية العالمية وصعود شخصيات مثل دونالد ترامب وفيكتور أوربان، إلى جانب حركات يسارية مثل حزبي بوديموس في إسبانيا وسيريزا في اليونان.

يناقش المؤلف أسباب صعود الشعبوية، ويعرض ثلاثة اتجاهات تفسيرية رئيسية: الأول سياسي، يربطها بأزمات الديمقراطية التمثيلية؛ والثاني اقتصادي، يركز على آثار العولمة والبطالة وتراجع الطبقات الوسطى؛ والثالث ثقافي، يفسرها برد فعل محافظ تجاه التحولات القيمية. لكنه يحذر من إسقاط هذه التفسيرات الغربية على العالم العربي بصورة آلية، ويرى أن مفهوم "اللحظة الشعبوية" الذي طورته شانتال موف هو الأكثر قدرة على تفسير الحالة التونسية، حيث أدى تراكم الأزمات الاقتصادية والسياسية إلى انهيار الثقة بالمؤسسات التقليدية، وفتح المجال أمام قائد يقدم نفسه بوصفه الممثل المباشر للشعب.

شعبوية سعيّد تقدّمه بوصفه "المترجم الوحيد لإرادة الشعب



وفي القسم التطبيقي، يحلل المؤلف خطاب قيس سعيّد تحليلاً مفصلاً، ويخلص إلى أنه يستوفي العناصر الأساسية للشعبوية الأكاديمية. فالخطاب يقوم على ثنائية أخلاقية واضحة بين شعب نزيه ونخبة فاسدة، ويمنح الرئيس موقع المترجم الوحيد لإرادة الشعب، مع انتقاد مستمر للأحزاب ومجلس النواب. لكنه يلاحظ أيضاً أن شعبوية سعيّد تختلف عن كثير من الشعبويات الغربية؛ فهي أقل اعتماداً على الخطاب الإعلامي الصاخب أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثر ميلاً إلى اللغة القانونية والدستورية.

ثم يربط المؤلف بين هذا الخطاب والتحولات السياسية التي بدأت بعد 25 تموز/ يوليو 2021، معتبراً أن تونس دخلت مساراً من "الردة الديمقراطية"، حيث جرى تركيز السلطة تدريجياً في يد الرئيس، مع تراجع دور المؤسسات المنتخبة. ويستند في ذلك إلى تحليل الخطاب وإلى مؤشرات دولية تقيس أوضاع الديمقراطية والحريات وسيادة القانون. ومع ذلك، يرفض الكتاب اختزال هذه التحولات في شخصية قيس سعيّد وحدها، ويؤكد أن نجاح الخطاب الشعبوي ارتبط أيضاً بإخفاقات النظام السياسي بعد الثورة، وبالأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وبفقدان المواطنين الثقة بالأحزاب والمؤسسات.