عبد العزيز السريع... المسرح ودوره الاجتماعي في الكويت

- برز عبد العزيز السريع في ستينيات القرن الماضي ككاتب مسرحي كويتي رائد، حيث ساهم في تشكيل الهوية الثقافية للكويت من خلال أعماله المسرحية التي كانت أدوات مساءلة اجتماعية، مما جعله شخصية محورية في المشهد المسرحي الكويتي والخليجي. - تعاون السريع مع المخرج صقر الرشود لتقديم مسرح يتفاعل بعمق مع قضايا المجتمع، حيث دعما المسرح الذي يشتبك مع التحولات الاجتماعية، وظهر ذلك في "خلاف الستينيات" داخل فرقة مسرح الخليج العربي. - ركزت أعمال السريع على أزمة العائلة في المجتمع الخليجي المتحول، متناولة التصدعات في بنية الأسرة والسلطة الأبوية، مؤكدًا على دور المسرح كأداة نقدية لمعالجة القضايا الاجتماعية.

في العمق من المشهد المسرحي الكويتي والخليجي عموماً، وفي مرحلة التأسيس التي شهدها عقدُ الستينيات برزت تجربة الكاتب المسرحي عبد العزيز السريع الذي رحل أمس السبت عن 87 عاماً، بعد أيام قليلة من قرار سحب الجنسية منه. وهو الذي ارتبط اسمه بتشكّل الهوية الثقافية للكويت، وأسهم في بناء ذاكرتها الفنية منذ ما قبل الاستقلال، في مفارقة مؤلمة بين حجم المنجز الثقافي ومآلات التقدير الرسمي.

لم تكن الساحة المسرحية في الكويت فارغة في الستينيات، بل محتشدة بحضور أربع فرق مسرحية: فرقة المسرح العربي، وفرقة مسرح الخليج العربي، ومسرح الكويت، وفرقة المسرح الشعبي. حيث سعت كل واحدة منها إلى الاستحواذ على حصتها من جمهور يتوق إلى الحضور والتفاعل مع ما يقدمه هؤلاء الممثلون من الكويتيين والعرب ممن جاؤوا للمساهمة في دفع العجلة إلى الأمام.

تتحدّث المراجع التي وثقت تجربة السريع (1939-2026) عن صقلها ضمن مناخ محتدم، فالمسرح هنا لم ينشأ بوصفه نشاطاً ترفيهياً هامشياً، بل بوصفه جزءاً من تحول اجتماعي عميق رافق تشكّل الدولة الحديثة والصدمة النفطية. وعليه كان التعدد علامة على صراع جمالي وفكري حول وظيفة المسرح ومعناه، فضلاً عن كونه دلالة رفاه ثقافي أيضاً.

داخل هذا المناخ المتوتر، برز اسم عبد العزيز السريع فقد كتب مبكراً، في لحظة تأسيسية، ويمكن اعتباره من الرواد أو من الجيل الذي أسّس للكتابة المسرحية بوصفها أداة مساءلة اجتماعية لا مجرد نص للعرض. وأهميته تنبع من غزارة إنتاجه، ومن وضوح الثيمة التي اشتغل عليها بإصرار ووعي.

تجاوز مشروعه حدود الترفيه إلى مواجهة أعمق مع قضايا الواقع

ارتبطت تجربة السريع ارتباطاً وثيقاً بشراكته مع الكاتب والمخرج الراحل صقر الرشود، الذي شكّل حضوره الجمالي والتقني مماحكة مع الأشكال التقليدية في العرض المسرحي. الرشود، الذي رحل مبكراً عام 1978، كان صاحب رؤية إخراجية مغايرة، والسريع لم يكن مجرد كاتب نصوص، بقدر ما كان شريكاً فكرياً في مشروع مسرحي يسعى إلى تجاوز المباشرة والسطحية. هذه الشراكة أسهمت في ترسيخ تجربتهما، حيث يحتل النص موقعاً مركزياً بوصفه حاملاً للسؤال الاجتماعي، بعد أن خاضا في البحث عن التوجه الأنسب لهما، وهكذا فإن ما سُمّي بـ"خلاف الستينيات" داخل فرقة مسرح الخليج العربي لم يكن صراع أشخاص، بل خلاف حول طبيعة المسرح: هل هو مسرح ترفيهي يستجيب لذائقة جمهور يتشكل في ظل الطفرة النفطية، أم مسرح قضايا يشتبك مع التحولات العميقة التي تعصف بالمجتمع؟ في هذا الخلاف، كان موقف السريع واضحاً وحاسماً.

الثيمة المركزية في مسرح عبد العزيز السريع هي أزمة العائلة في المجتمع الخليجي المتحوّل. المجتمع الذي انتقل بسرعة من اقتصاد ما قبل نفطي إلى آخر استهلاكي مرفّه، وجد نفسه أمام تصدعات حادة في بنية الأسرة، في السلطة الأبوية، وفي منظومة القيم. العائلة في نصوص السريع ليست رمزاً أخلاقياً، بل ساحة صراع بين أجيال وقيم متناقضة، عاجزة عن استيعاب سرعة التحول.

هذا الوعي كان فنياً وفكرياً أيضاً، كما يظهر في كتاباته ومداخلاته النظرية، ومنها بحثه حول القضية الاجتماعية في المسرح. من هنا، فإن التفكير في تجربة عبد العزيز السريع اليوم استعادة وتذكير بأن المسرح، في لحظاته التأسيسية، وُلد بوصفه أداةً نقدية.