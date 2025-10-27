طه حسين.. عشرون خطبة مجهولة تُنشر لأول مرة

يضم كتاب "خطب طه حسين المجهولة" الصارد حديثاً عن دار إشراقة في القاهرة، عشرين خطبة غير معروفة لعميد الأدب العربي، جمعها وصنّفها الروائي المصري سامح الجباس في ثلاثة أقسام رئيسية.

يوثّق الكتاب جانباً نادراً من نشاط طه حسين يتمثل في خُطبه الشفاهية التي ألقاها في مناسبات ثقافية وسياسية داخل مصر وخارجها، ولم تُجمع أو تُنشر من قبل في مؤلف واحد. وقد أمضى الجباس سنوات في تتبّع هذه النصوص المبعثرة في الصحف والمجلات القديمة، واصفاً رحلته البحثية بأنها أشبه بـ"تنقيب أثري في صحراء النسيان".

القسم الأول من الكتاب يشمل الخطب التي ألقاها صاحب "مع المتنبي" داخل مصر، في مؤتمرات ومجالس أدبية، من بينها كلماته في مجمع اللغة العربية ومؤتمر الأدباء العرب، وخطبته الشهيرة في استقبال الأديب توفيق الحكيم عام 1954، التي عكست روح الدعابة والذكاء اللغوي التي تميّز بها طه حسين. وتتناول هذه الخطب قضايا فكرية وثقافية ما زالت حاضرة حتى اليوم، مثل مكانة اللغة العربية وضرورة تبسيطها، وأهمية الشعر، والصعوبات التي تواجه الأدباء، إضافة إلى رؤيته المبكرة لأزمة التعليم ودور المثقف في نهضة المجتمع.

أما القسم الثاني، فيرصد الخطب التي ألقاها في عدد من الدول العربية، منها السعودية ولبنان وسورية وتونس، حيث عبّر فيها عن رؤيته لدور الأدب والثقافة في تعزيز الهوية العربية والانفتاح على العالم، محذّراً من المخاطر التي قد تواجه اللغة العربية ومستقبلها إن لم تُصن وتُجدَّد.

ويُخصّص القسم الثالث لردوده المكتوبة على قضايا فكرية وثقافية طرحتها مجلات وصحف عربية في خمسينات القرن الماضي، والتي عالج فيها موضوعات مثل العلاقة بين الشرق والغرب، ومستقبل الأدب العربي في ظل التحولات الحديثة.

ويقدّم الجباس نبذة سريعة عن كل مناسبة ألقيت فيها كل خطبة من الخطب الواردة في الكتاب، مع سياقها وتاريخها ومكان إلقائها، قبل عرض نص الخطبة نفسه، ما يمنح القارئ تجربة متكاملة لفهم خطاب طه حسين وموقفه من القضايا المختلفة.

يكشف الكتاب، في مجمله، عن صوت طه حسين المفكر والمنظّر والخطيب، وعن وعيه العميق بقضايا عصره، مقدّماً للقارئ وجهاً جديداً للعميد الذي ظلّ مدافعاً عن اللغة والعقل والحرية حتى آخر حياته.