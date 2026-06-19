"طنجة صورة" يفتح أسئلة الفوتوغرافيا في دورته الأولى

- تنطلق الدورة الأولى من مهرجان "طنجة صورة" الدولي للتصوير الفوتوغرافي، بتنظيم مؤسسة "طنجة صورة" برئاسة الطاهر بنجلون، وتضم معارض وندوات وعروض سينمائية، مما يجعل الصورة وسيلة للتوثيق وإعادة النظر في ذاكرة المدينة البصرية. - يشمل المهرجان معارض لفنانين ومصورين مغاربة ودوليين، وندوات تناقش مواضيع مثل "نزع الاستعمار عن الصورة"، وتحولات الفوتوغرافيا في السياقات الثقافية الجديدة، ومستقبل الفوتوغرافيا والذكاء الاصطناعي. - يتقاطع البرنامج الفكري مع عروض سينمائية في سينما "الكازار"، ويعرض أفلاماً مغربية، مما يعزز العلاقة بين الصورة الفوتوغرافية والسينمائية، ويحول طنجة إلى فضاء مفتوح للصورة.

تنفتح مدينة طنجة، من السادس عشر من الشهر الجاري إلى الحادي والثلاثين من أغسطس/ آب المقبل، على الدورة الأولى من المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي "طنجة صورة"، وتنظمه مؤسسة "طنجة صورة" برئاسة الكاتب المغربي الطاهر بنجلون، في برمجة تتوزع بين المعارض والندوات والعروض السينمائية واللقاءات الفنية، ضمن تصورٍ يجعل من الصورة مساحةً للتوثيق والقراءة وإعادة النظر في علاقة المدينة بذاكرتها البصرية.

وتتواصل، اليوم الجمعة، فعاليات الأسبوع الافتتاحي للمهرجان، الذي انطلق في السادس عشر من الشهر الجاري، ويتواصل حتى بعد غدٍ الأحد، بعدما شهدت الأيام الماضية افتتاح معارض في فضاءات متعددة داخل المدينة، فيما ستتجه برمجة اليوم وغدٍ السبت نحو الجانب الفكري من خلال سلسلة من الندوات واللقاءات.

ويتضمن برنامج اليوم الجمعة لقاءات في رواق "الدريسي" تتناول موضوع "نزع الاستعمار عن الصورة"، إلى جانب نقاشٍ حول الممارسات الفوتوغرافية المعاصرة، في سياقٍ يفتح أسئلةً تتعلق بتحولات الصورة داخل السياقات الثقافية الجديدة، وشروط إنتاجها وقراءتها.

وتتواصل، يوم غدٍ السبت، الندوات بطرح موضوع مساهمة المصورين المغاربة في العالم داخل المشهد الفني، إضافة إلى نقاشٍ حول مستقبل الفوتوغرافيا والذكاء الاصطناعي، ثم لقاء يتناول حضور المصورات في العالم العربي وتجاربهن داخل الحقل الفوتوغرافي.

تشمل برمجة المهرجان معارض لفنانين ومصورين مغاربة ودوليين من تجارب مختلفة

ويتقاطع هذا المسار الفكري مع برنامج سينمائي تحتضنه سينما "الكازار"، ويعرض أفلاماً مغربية ضمن برمجة توسع العلاقة بين الصورة الفوتوغرافية والصورة السينمائية.

وكان المهرجان قد افتتح برمجته بمعرض "طنجة... لماذا طنجة؟" في مؤسسة التصوير، كما شهد أول أمس الأربعاء افتتاح معرض خليل النيماوي في مارينا طنجة، الذي اشتغل على البحر باعتباره موضوعاً بصرياً قابلاً لإعادة بناء الدلالة داخل الصورة، إلى جانب معرض يوراياس الذي قدم قراءة للحياة اليومية والشارع داخل المدينة.

كما تضم البرمجة معارض أخرى لفنانين ومصورين من تجارب مختلفة، من بينهم رشيد وتاسي، داود أولاد السيد، إيزابيل مونيوث، دلفين واران، عثمان صخي، جمال محساني، وإبراهيم بنكرين وألكسندر شابلييه، إلى جانب معرض "نظرات مصورين مغاربة من العالم" الذي جمع أسماء من تجارب متعددة داخل المغرب وخارجه.

وتكشف البرمجة العامة للدورة الأولى أن المهرجان لا يراهن على تقديم معارض متفرقة داخل المدينة، بقدر ما يسعى إلى بناء مسارٍ بصري يمتد على أسابيع، تتحول معه طنجة إلى فضاء مفتوح للصورة، إذ يلتقي الأرشيف بالمعاصر وتتقاطع التجارب الفردية مع أسئلة الذاكرة والتحولات التقنية التي تعيد رسم موقع الفوتوغرافيا اليوم.