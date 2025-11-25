طقوس الاستسقاء وحكايات المطر المؤجَّل

- يعكس البيت الشعري الجاهلي حالة الترقب لشتاء متأخر، حيث يبرز القلق من غياب المطر في شرق المتوسط، متزامناً مع مؤتمر المناخ العالمي "كوب 30"، وتساهم الفنون في التعبير عن هذا القلق الجمعي. - كتاب "نشيد الطيور" يبرز دور الفنون في تمثيل الاستسقاء، حيث يتعاون فنانون لبنانيون وسوريون في مشروع يجمع بين التراث والبحث الفني، مستلهمين أغنية أسمهان "يا طيور" لتجسيد العلاقة الروحية مع الماء. - تتنوع الطقوس بين المشرق والمغرب، حيث تتجلى في "تاغنجة" و"أمّ الغيث"، مما يعكس استمرارية التراث الشفوي في مواجهة الجفاف، مؤكداً على العلاقة العاطفية والثقافية مع الماء.

"يا مَن لبرقٍ أبيتُ الليلَ أرقبُه/ من عارضٍ كبياضِ الصُّبحِ لمّاح". ربّما يلخّص هذا البيت الشعري الجاهلي حالة الاستنفار والترقّب في انتظار شتاءٍ قد تأخّر كثيراً هذا العام. الجميع، على الأقلّ هنا شرقي المتوسط، في سيرة هذا الغياب الثقيل للمطر. وبين الحكايات الميثولوجية التي سبق أن لبّت متطلبات التاريخ الشفوي في التعامل مع ظاهرة الجفاف، وبين الهموم البيئية الراهنة (بالتوازي مع انعقاد مؤتمر المناخ العالمي "كوب 30")، تبرز مساهمة الفنون في التعبير عن هذا القلق الجمعي.

يلفتنا في هذا السياق، كتابٌ فني بعنوان "نشيد الطيور"، كان قد صدر خلال تريينالي ميلانو عام 2019، ويشكّل نموذجاً لدرس ظاهرة نُشدان الناس (الفلّاحين) لماء السماء وتمثيلها؛ الاستمطار أو الاستسقاء بعد جفاف طويل. أربعة فنانين لبنانيين: جنى طرابلسي وألفريد طرزي وسليم القاضي وخالد ملص (مجموعة سِجلّ)، اشتركوا مع كُتّاب وفنانين من الجولان السوري المحتل، وآخرين، متّخذين من "أُمّ الغيث" ثيمةً مركزيةً لهذا النشيد الذي تتقاطع فيه مفاهيم السَّلب الاستعماري الاحتلالي، مع تأويلات الجفاف وانقطاع الغيث. يحمل الأطفال أمّ الغيث (الفزّاعة)، في زيّاح شتوي هو مراس قديم في الجولان، كما في بقاع سورية الأُخرى، يجول الأطفال من بيت إلى آخر، يجمعون الحبوب ويرتّلون الأغاني، تتبع الزيّاح مأدبة، ومن ثم تُغرس أمّ الغيث في الحقل.

تقف النساء في صميم هذه الطقوس بوصفهنّ حارسات للخصب والرعاية

يلتقط الكتاب إشارات هذا الخصب الأنثوي في "مسرحية أُمّ الغيث"، إن جاز التعبير، ومن هنا استلهم الباحثون المشاركون في المشروع أغنية أسمهان "يا طيور"، وقسّموها إلى أربعين مقطعاً موزّعاً على أربعين صفحة، وفي كلّ صفحة نصٌّ حول الماء من تاريخ الحضارات القديمة، أو التراث الإسلامي، أو التقاليد الشعبية والشفوية، مُرفقٌ بعمل فنّي فيه صورة أو نقش أو تمثيل عن الطيور. هذه العناصر الفنية والبحثية كلّها تبدو ظاهرة، لكن الخيط الحقيقي الذي يشدّها إلى بعضها هو الحُبّ. فـ"يا طيور" هي قبل أي شيء أغنية رومانسية حديثة تُغنّيها امرأة انتهت حياتُها نهايةً مأساوية، وقد لعب الحُبّ دوراً في التكهّن بحدود تلك النهاية وخلفياتها.

ومن المشرق إلى المغرب، تتغيّر الأسماء من دون أن تنزاح الطقوس كثيراً، فها هي عروس المطر "تاغنجة" المصنوعة من القصب، تلبّي نداءات النساء والأطفال الذين يهرعون في مناداتها أيام الشح وانقطاع المطر. يمنح هذا التوازي بين المشرق والمغرب معنى إضافياً لفعل الاستسقاء الشعبي، بين أغنية أسمهان التي جرى توليفها لتتلاءم مع حكاية أمّ الغيث، و"تاغنجة" التي تجوب الأزقة، تمتدّ ممارسة واحدة تنقض الجفاف بفعل الحكاية وبحضور النساء المُخصِب.

عند هذا الحدّ، تستعيد الكتب والأغاني والرسوم المعاصرة دورها كمساحة لالتقاط تراث شفوي آيل إلى التلاشي. ومع كل موسم يتأخر فيه المطر، تعود هذه الطقوس لتذكّرنا بأن العلاقة مع الماء لم تكن يوماً علاقة مادية فقط، بل عاطفية وروحية وثقافية.