"طروس المنفى" لبشرى أخنافو.. التراكم والمحو في اللوحة

تلعب المادة دوراً محورياً في بناء تجربة الفنانة التشكيلية المغربية بشرى أخنافو، بوصفها حاملاً دلالياً يشكّل جوهر العمل التشكيلي. فالقماش، الورق، والأقمشة البالية، ومن بينها نسيج الحايك البجعدي (نسبة إلى مدينة أبي الجعد وسط المغرب)، المحمّل برموز الهوية والذاكرة الشعبية تحضر بخصائصها الفيزيائية والبصرية والروحية. ملمس المادّة، لونها، وأثرها الزمني تحتفظ بقدر من المقاومة دون تلاشيها داخل التكوين، كأنها ترفض الامّحاء الكامل في الصخب اللوني. هكذا تتحوّل اللوحة إلى مساحة توتر بين العنيف والهشّ، بين الجسد المتجسّد في ضربات الفرشاة الحادّة، والذاكرة المتجسّدة في مادة تحمل عبق تاريخها الخاص.

يعكس معرضها "طروس المنفى" الذي يستمر بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، اشتغالاً واعياً على اللون والمادة والفراغ، ضمن رؤية ترى في اللوحة حدثاً بصرياً قائماً بذاته.

منذ الوهلة الأولى، يبدو أن أعمال أخنافو تنتمي إلى مناخ بصري واحد، حيث تتكثف الألوان في انفجارات وتتراكم الطبقات، وتتقاطع المساحات بين الإضمار والكشف. غير أن هذا البُعد السطحي يُخفي اختلافات دقيقة في المنطق الداخلي لكل عمل، كما في الطريقة التي تُصاغ بها العلاقات بين عناصره، بما يجعل المعرض أقرب إلى تنويعات متعددة على سؤال بصري واحد يتعلّق بالهوية، والذاكرة، والزمن.

يُطرح اللون في الأعمال المعروضة بوصفه لغة تعبيرية كثيفة، فالألوان الدافئة (الأحمر، البرتقالي، الأصفر) تندفع بحركة واضحة، بينما تدخل الألوان الداكنة أو الباردة (الأزرق، البنفسجي، الأسود) بما هي قوى مضادّة تمتصّ هذا الاندفاع أو تعيد توجيهه وتحقق توازنه في الفضاء. لا يهيمن لون على آخر، بل ينشأ بينهما حوار بصري مشحون، أقرب إلى تفاوض دائم بين حالات شعورية متباينة. توتر يمنح اللوحة نبضها الداخلي، ويدفع العين إلى حركة وتأمل مستمرين، في تجاوز صريح لفكرة الجمال القائم على التطابق والانسجام السهل.

من حيث العرض، يعتمد المعرض على تنظيم شبكي صارم، تتجاور فيه الأعمال داخل إطارات سوداء متشابهة، ما يفرض انضباطاً شكلياً خارجياً يقابل تلك الفوضى الداخلية. تناقض بين انتظام العرض وتحرّر الداخل يُبرز استقلالية كل عمل على حدة، وفي الوقت نفسه يُدرجه ضمن سرد بصري في اشتغال صباغي لا يكتمل إلا بتجاور الأعمال وتفاعلها. فكل لوحة تشكّل حدثاً بصرياً قائماً بذاته، لكنها أيضاً جزء من بنية مفتوحة على قراءات متعدّدة.

على مستوى البناء التشكيلي، تتجلّى عملية تفكيك متعمّدة لسطح اللوحة. القطع، فتح فجوات داخلية، الطبقات، وإعادة اللصق تُنتج إحساساً بالتشظي. فالسطح عبارة عن أرخبيل من اللحظات، أو أثر لعملية مستمرة من الهدم والوصل، وإعادة البناء. في بعض الأعمال، تبدو الحركة انفجارية ومباشرة، أقرب إلى صرخة مفتوحة على الخارج، بينما تميل أعمال أخرى إلى انطواء تأملي، حيث يغدو التراكم والمحو هما المحرّك الأساسي. بذلك يتحوّل اللون الفاتح إلى أثر مسح، وتصبح الكتل الداكنة بقايا زمنية، أشبه بما يتبقى بعد احتراق أو بعد تآكل الذاكرة.

للفراغ، في هذا السياق، حضورٌ فعّال يلغي ما يحيل على الغياب أو على المساحة الصامتة. إنّه الضوء الذي يتنفّس بين الكتل، ويمنحها إمكانية الظهور والتجلّي. من خلاله، تنفتح اللوحة على الفضاء الذي تُعرض فيه، وتتفاعل مع الضوء والمكان ونظرة المتلقي. المعنى، تبعاً لذلك، لا يكون ثابتاً أو مكتملاً، بل يتشكّل عبر هذا التفاعل المستمر، بحيث يتحوّل العمل الفني إلى كيان حيّ يتغيّر بحسب سياق القراءة.

على مستوى الهوية، لا يُقدّم المنفى بوصفه قطيعة أو إحالة على معاناة، بل بكونه إعادة تشكيل للذاكرة. فبُعد الفنانة عن بلدها أعاد صياغة علاقتها بجذورها؛ لتظهر الرموز والألوان والضوء في أعمالها بعمق أكثر هدوءاً ونُضجاً، وهذا المزج الثقافي ينعكس في الأعمال ديناميكية مفتوحة على التجريب، لكنها متجذرة في وعي بالهوية والاختلاف.

يمكن النظر إلى "طروس المنفى" بوصفها تجربة في تحويل اللون والمادة والفراغ إلى لغة مفتوحة بلا مركز وبلا يقين. إنها أعمال لا تقدّم معنى جاهزاً، لكنها تتركه معلّقاً، قابلاً للتوليد داخل عين المتلقي. قوّتها تكمن في قدرتها على تجاوز قول شيء واحد إلى إنتاج معان متعددة، تجعل من العمل الفني مساحة مشتركة بين فعل الخلق وفعل الرؤية، بين الذاكرة والمنفى، وبين الداخل والخارج.