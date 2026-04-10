طبقات التصوف في الفن الإسلامي داخل المتحف البريطاني

- يقدم معرض "حياة الصوفية وفنهم" في المتحف البريطاني تجربة فريدة للتصوف كمسار روحاني، معروضاً من خلال قطع فنية وأثرية من مجتمعات صوفية متنوعة، مما يعكس انتشار التصوف في ثقافات متعددة. - تتنوع المعروضات بين أدوات رمزية مباشرة وأخرى تحمل معاني صوفية، مثل أوعية الدراويش والناي، وتقدم قراءة رمزية للسرد الديني والأدبي، حيث تتحول القصص إلى استعارات للعشق الإلهي. - يعرض المعرض تفاعل الفن الحديث مع التراث الصوفي، ويبرز دور الشيخ الصوفي كمرشد روحاني، مع تحدي تمثيل التصوف في فضاء عرض ثابت مقابل طبيعته الحركية.

يقدّم معرض "حياة الصوفية وفنهم" في المتحف البريطاني بلندن مقاربةً متحفية للتصوف باعتباره مساراً روحياً يسعى فيه الإنسان إلى القرب من الله عبر تهذيب النفس وتجاوز التعلّق بالعالم المادي، في تجربةٍ تقوم على مفاهيم الزهد والفقر الصوفي الاختياري والصبر والذكر والتأمل. ويضع المعرض، المُقام في قاعة مؤسسة البخاري للعالم الإسلامي، الذي يتواصل حتى 26 يوليو /تموز المقبل، هذا المسار في سياق بصري واسع يضم قطعاً فنية وأثرية تمثل مجتمعات صوفية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، على نحو يعكس انتشار التصوف داخل فضاءات ثقافية وجغرافية متعددة.

ينطلق المعرض من تعريف التصوف باعتباره رحلة داخلية نحو "تجربة شخصية مع الله"، تتأسس على مجاهدة النفس وتدرّجها عبر مقاماتٍ روحية تشمل التوبة والصبر والرجاء والخوف والتوكل، وصولاً إلى محبة إلهية تتجاوز حدود الذات، كما يوضح ذلك المتحف المحتضن للحدث على موقعه الرسمي. وضمن هذا التصور، تتحول المعروضات إلى شواهد على هذه الرحلة أكثر من كونها مقتنيات تاريخية صامتة.

تتوزع القطع المعروضة بين أدوات ذات دلالة رمزية مباشرة، وأخرى تحمل معاني صوفية متضمنة، ومن بينها أوعية الدراويش المعروفة بالكشكول، التي ترتبط بفكرة الفقر الاختياري والانقطاع عن التملك، والناي الذي يحضر كرمزٍ صوتي للحنين الروحي والتعبير عن الشوق إلى المطلق. كما تشمل المعروضات بلاطات خزفية وزخارف عثمانية تحمل كتابات دينية صوفية، استُخدمت في فضاءات التكايا والزوايا، حيث تمارس طقوس الذكر والجماعة الروحية.

وضمن هذه القطع أيضاً بلاطات خزفية عثمانية مزخرفة من القرنين السابع عشر والثامن عشر، إضافة إلى صفحات من مخطوطات صوفية مصورة تعكس البعد الرمزي للسرد الديني.

التصوف كحقلٍ رمزي مفتوحٍ على التأويل، تتقاطع فيه النصوص الدينية مع التجربة الجمالية

ويبرز في المعرض، كذلك، حضور المخطوطات المصورة التي تقدم قراءات رمزية لقصص دينية وأخرى متصلة بالأدب، من بينها قصص يوسف وزليخة وليلى والمجنون، حيث تتحول الحكاية العاطفية إلى استعارة للعشق الإلهي، ويصبح السرد وسيلة لتجسيد فكرة التعلق بالمطلق عبر اللغة الرمزية.

وفي أحد أبرز الأعمال المعروضة، تأتي طباعة "أنا الحق" على الحرير للفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بُلّاطة، المستندة إلى العبارة المنسوبة إلى الحلاج، التي يعيد تأويلها بصريا، باعتبارها بوحا وتعبيرا عن لحظة الفناء الصوفي، إذ تتلاشى الأنا في تجربة الحضور الإلهي. ويضع المعرض هذا العمل ضمن سياقٍ أوسع يعرض تفاعل الفن الحديث مع التراث الصوفي باعتباره مصدراً للغةٍ بصرية وتأملية معاصرة.

هذا العرض المتحفي يقوم على مبدأ المجاورة البصرية بين القطع التاريخية والأعمال الفنية الحديثة داخل الفضاء نفسه. كما يتناول بنية التصوف الاجتماعية عبر إبراز دور الشيخ الصوفي بوصفه مرشداً روحانياً يرافق المريد في طريقه، داخل منظومات تعليميةٍ وروحية تقوم على الصحبة والتلقين والممارسة الجماعية. وتظهر هذه البنية في تكايا وزوايا شكلت عبر التاريخ فضاءات للعبادة والتعليم والإيواء والممارسة الطقسية.

ويتيح المعرض، أيضا، قراءة التصوف كحقلٍ رمزي مفتوحٍ على التأويل، تتقاطع فيه النصوص الدينية مع التجربة الجمالية كما تندمج الممارسة الروحية مع التعبير الفني. غير أن هذه المقاربة المتحفية، كما يقدمها المعرض نفسه، ويوضحها على موقعه الرسمي، تضع التصوف في فضاء عرضٍ ثابت، مقابل طبيعته الحركية القائمة على التجربة والمعايشة، وهو ما قد يخلق توتراً بين "الخبرة الروحية الحية" و"تمثيلها البصري".

ومع ذلك، فالمعرض يقدم التصوف باعتباره شبكةً من المعاني الممتدة عبر الزمن والجغرافيا، تتجلى في الفن والمخطوط والطقس والمكان، وتبقى قابلة لإعادة القراءة داخل الحاضر دون ادعاء الإحاطة النهائية بتجربة روحية معقدة ومتعددة الطبقات.