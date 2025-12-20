"طانيوس شاهين: ماذا فعلت لأستحق هذا؟" لحسان الزين... الملحمة اللبنانية

- رواية "طانيوس شاهين: ماذا فعلت لأستحق هذا؟" للكاتب حسان الزين تمزج بين التاريخ والأدب، مقدمةً شخصية طانيوس شاهين كثائر لبناني استثنائي في سياق تاريخي مليء بالصراعات والتدخلات الأجنبية، معتمدةً على بحث دقيق في التاريخ اللبناني. - الكاتب يستخدم أسلوباً أدبياً يمزج بين اللغة العامية والمفردات التاريخية، مما يضفي طابعاً ملحمياً على الرواية، حيث تُقدَّم شخصية طانيوس شاهين كبطل ملحمي يقاتل من أجل الفلاحين المظلومين دون غاية شخصية. - الرواية تستعرض رحلة شاهين من النضال إلى الهزيمة، حيث يقبل الهزيمة بشجاعة، وتبرز شخصية الياس حبالين كمثقف قارئ بالفرنسية، مما يضيف بُعداً معاصراً للرواية.

"طانيوس شاهين: ماذا فعلت لأستحق هذا؟" (دار الريس، بيروت، 2025) رواية تاريخية، عنوانها يعلن ذلك، كذلك غلافها الذي يحمل بورتريهاً فريداً، وربما يتيماً، للثائر اللبناني.

حسان الزين، مؤلف الرواية، أحسن الاختيار، فمن داخل التاريخ اللبناني، لطانيوس شاهين حضور خاص. بل نحن لا نجد في زحام الأمراء والإقطاعيين والغزوات والتدخلات الأجنبية التي تعمر هذا التاريخ نظيراً لطانيوس شاهين. وحده الثائر، ووحدها عاميته، تستحق أن تُسمى الثورة.

ثمة قرى كثيرة انقلبت على إقطاعييها، لكن كسروان كلها قامت مع طانيوس شاهين، الذي كاد أن يستحق جميع لبنان لثورته. حدثٌ شمل طائفة واستجرّ طوائف غيرها، واستتبع دولاً عثمانية وأوروبية. إنه تاريخ كامل يخرج منه طانيوس شاهين بطلاً استثنائياً، لكن حسان الزين في روايته التي تنوف على الأربعمائة صفحة، وجد كل تلك المادة في بحث دؤوب، لا بد أنه اقتضى منه مطالعة عشرات المئات من الصفحات، من كل مطرح وصوب.



رواية تجمع التاريخ والأدب في شخصية ملحمية

نحن نتقدم في القراءة، ولا يساورنا شك في أن لكل تفصيل أو حادثة مرجعاً حقيقياً، بل نحن لا نزال نرى أن حسان الزين أوجد أدباً محاكياً للتاريخ، وأن الاثنين يتقابلان في كل فقرة. إن الأدب موجود هنا كتاريخ وإن بقي أدباً، بل زادت تاريخيته من أدبيته. الرواية بلسان طانيوس شاهين، وأسلوبها وحياكتها ليسا فقط من الأدب، بل هما، بالدرجة نفسها، نسيج تاريخي.

يريد حسان الزين أن يجعل للتاريخ كلاماً محاكياً له، من هنا تتغلغل في نصه وقفات عامية، تسترجع مفردات وأمثالاً وتعابير بعضها لا يزال جارياً في كلامنا، وبعضها اندثر من حينه، ويحتاج إلى تفسير وشرح. ذلك الأسلوب ليس بالطبع من ثلاثة قرون، لكنه، بإيحاء خاص، يبدو محاكاة تاريخية، عامراً بزمنه الأقدم.

رواية حسان الزين الضخمة، بحكايتها التي تحتشد فيها قوى من الخارج والداخل، بوثيقتها التاريخية واستخراجها التاريخ من بين محفوظات الحقبة، في قدرتها على ابتعاث التاريخ بأشخاصه في أوقاته وظروفه، في كل هذا الدأب التاريخي هي في ذات الوقت رواية، أدب لا يستند فقط إلى التاريخ، بل يعيد اختراعه، بل يحييه أدبياً.

يمكننا من هنا أن نفكر بالملحمة، أن نجد، من وراء التاريخ، بل ومن إعادته قصداً، بعداً ملحمياً. هذا ما يمكن أن نستخلصه من معترك أحداث، وقوع بعضها على بعض، وانفجار بعضها من بعض، ودويها الذي يفوق حقيقتها، وضراوتها المصنوعة، وتفرقها وتوزعها وانتشارها. كل هذا يوحي بفضاء ملحمي، بل ويحول التاريخ الصغير والجزئي إلى مدارات ملحمية. الرواية تبني على المناوشات والحوادث والاشتباكات والهجمات هذه حروباً تخترق الرواية وتتوالى فيها. العامية تغدو حرباً، وكذلك الصراع المستشري بين الموارنة والدروز. إنها حروب بكل المعاني، حروب متلاحقة نتابعها لاهثين خلفها. إنها حروب، ولو كان الجبل المحدود ساحتها ومجراها. ليست الملحمة هنا فحسب، بل إن شخصية طانيوس شاهين هي، بالدرجة الأولى، ملحمية.

رغم أن حسان يعتمد على أخبار موثوقة ومعلومات معروفة، إلا أنه وهو يروي، فالرواية من كلامه وكلامه عن نفسه وعما حوله. طانيوس شاهين في ما يرويه بطل ملحمي. إنه من اللحظة الأولى، منذ ولد لأب سممه شيخ إقطاعي من آل الخازن، ومنذ ذلك وهو يرنو إلى مبدأ لا يحيد عنه، إنه نصير الفلاحين المظلومين، ويقاتل معهم ومن أجلهم، من دون أن تكون له غاية خاصة، حتى حين يقبل البيكوية، وحين يتصدى للمأمورية ويقبل أن يكون مأموراً، لا يفعل ذلك لغاية شخصية، إنه فيه كله مندوب ليفعل ما يوافق مبدأه، وهو لا يبالي بشيء في سبيل أن يفعله. سرعان ما يستغني عن المأمورية التي طلبها من حيث المبدأ، طلبها أو طلبت له ليكون من العامة مأموراً.

أما الهزيمة فكانت في خروجه من المعركة، في تنازله عن المبدأ، في قبوله عودة المشايخ إلى أرزاقهم وسلطاتهم، عند هذه اللحظة نرى حقاً الهزيمة التي لا يلبث طانيوس شاهين أن يصحو منها، لكن هذه المرة ليخوض معركة انتحارية. يستمر في القتال، لكن ليكون بطلاً في الهزيمة كما كان بطلاً في النصر. نراه في الصفحات الأخيرة ميتاً حياً، بل حياً في هيئة ميت، لا يبالي بالموت ويهجم مراراً عليه، إنها الهزيمة التي يقبلها، البطولة التي بلا موضوع، المعركة الخاسرة سلفاً. إنه البطل الذي يحارب دون غرض خاص، دون مصلحة، أي دون سياسة، أما من حوله فسياسيون، جميعهم يخدمون مصالحهم، إنهم السياسة بكل مآربها، الواقع بكل عاديته.

طانيوس شاهين ليس من هذا الصنف، ليس سياسياً ولا عادياً، الآخرون هم كذلك. لا مثيل له إلا الياس حبالين، الذي هو بخلافه مثقف قارئ بالفرنسية. الياس حبالين، ولو من ذلك الزمن قريب من أن يكون شخصية معاصرة، قريب من أن يكون غيفارا ماضياً، لكنه لا يلبث أن يختفي من الرواية، وكأنه لم يكن فيها. لربما خرج منها إلى عصر آخر، إلى زمننا، فيما بقي طانيوس شاهين يكمل أسطورته، ويحيا المقلب الآخر، الشقي المغلوب منها.