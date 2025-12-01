صيدا عاصمة متوسطيّة للثقافة والحوار لـ2027

بتاريخ متواصل لما يزيد على ستة آلاف عام، اُختيرت مدينة صيدا في لبنان عاصمة متوسّطية للثقافة والحوار لعام 2027، إلى جانب مدينة قرطبة في إسبانيا، في مبادرة تجمع ضفّتي المتوسّط باختيار مدن تاريخية سنوياً. وقد أُعلن عن اختيار صيدا وقرطبة في ختام أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لدول الاتحاد من أجل المتوسّط، الذي انعقد في برشلونة نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب الإعلان، فقد اختيرت صيدا لتراكم طبقاتٍ من الإرث الفينيقي والروماني والعربي والصليبي والعثماني، ولمعالمها الأثرية مثل القلعة البحرية، وخان الإفرنج، والأسواق العثمانية القديمة. كما أنها تجمع نسيجاً اجتماعياً يضم لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، وتعدّ إحدى أقدم المدن المأهولة على الساحل الشرقي للمتوسّط. وبموجب اختيارها، تستضيف على مدى عامٍ كامل فعالياتٍ ثقافية وحوارية ذات بُعد أورومتوسطي.

يحمل برنامج صيدا لعام 2027 عنوان "خيوط البحر"، ويركز على تحويل المدينة إلى مختبر ثقافي مفتوح عبر جولات تراثية في الأحياء القديمة، ومهرجانات للحكاية الشفوية، وبيناليات للشباب، وجلسات حوار بين الأديان، إضافة إلى إقامة مختبرات للحكايات الرقمية، والفنون البيئية، والمنتديات حول الاقتصاد المتوسّطي. كما يتضمّن البرنامج استخدام تقنيات الواقع المعزّز في المسارات التراثية، وإنشاء أرشيفات مجتمعية رقمية تعيد وصل ذاكرة صيدا بسرديات الجوار المتوسّطي، بما تمثّله صيدا تاريخياً من عقدة وصل بين أوروبا والعالم العربي، ومن الفعاليات المقرّرة أيضاً: مهرجان صيدا الدولي، وماراثون صيدا، إلى جانب عدد من المبادرات الشبابية.

على الضفة الأخرى للمتوسّط، تجمع قرطبة كذلك إرثاً متعدّد الطبقات، مع أربعة مواقع مدرَجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وباعتبارها حاضرة الأندلس. ويحمل برنامج قرطبة لعام 2027 عنوان "المتوسّطية المتّسعة"، ويضم فعاليات ثقافية عبر المتوسّط مع مدينة صيدا، في مجالات الموسيقى والفنون البصرية وبرامج الشباب.

تنظم هذه المبادرة بالشراكة بين الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات. وقد انطلقت باختيار الإسكندرية المصرية وتيرانا الألبانية كأول عاصمتين متوسّطيتين للثقافة والحوار لعام 2025، ثم تطوان المغربية وماتيرا الإيطالية لعام 2026.