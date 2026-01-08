صورة المرأة المثقفة في الرواية العربية

- تستعرض هدى العطاس في كتابها "المرأة المثقفة في الرواية العربية" الصراعات بين الذكورة والأنوثة، والتقاليد والحداثة، من خلال تحليل صورة المثقفة في الأدب العربي، مركزة على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والجندرية. - يتناول الكتاب تأثير جنس الكاتبة في تشكيل صورة المثقفة، مع دراسة موضوعات الحب والجنس في سياق التحرر أو التقييد، وعلاقة المثقفة بجسدها، مع تحليل التأطير السياسي والثقافي لشخصياتها. - تكشف العطاس عن تحول في خطاب الروائيات العربيات، حيث تصبح الكتابة فعلاً تحررياً، مع تصوير الجسد الأنثوي كمساحة طاهرة، وتأكيد الرغبة الأنثوية كحق مشروع.

في الرواية العربية الحديثة، تظل صورة المرأة المثقفة واحدة من القضايا الإشكالية التي تدلل على عمق الصراعات بين الذكورة والأنوثة، وبين التقاليد والحداثة. وهي القضية التي تعالجها الباحثة اليمنية هدى العطاس باستفاضة في كتابها "المرأة المثقفة في الرواية العربية: انتحال الذكورة وتحرير الجسد" (دار رياض الريس، 2025). الكتاب يقدم قراءة نقدية معمقة لصورة المثقفة التي يرسمها الروائيون العرب في أعمالهم، مع التركيز على ما تحمله هذه الصورة من أبعاد اجتماعية وثقافية وجندرية.

ينقسم الكتاب إلى سبعة فصول تشمل مناقشة نماذج المثقفة في التراث والنهضة، ودورها في المنظومة الاجتماعية، والعنف الممارس ضدها، وصولاً إلى تحليل التأطير السياسي والثقافي لشخصياتها في الروايات. كما يتناول تأثير جنس الكاتبة في تشكيل هذه الصورة، مع دراسة موضوعات الحب والجنس في سياق التحرر أو التقييد، وعلاقة المثقفة بجسدها.

تبدأ العطاس برصد نماذج متعددة للمثقفة في الخطاب الروائي الذكوري، حيث تظهر المثقفة بوصفها فكرة مستحدثة في الجسد الاجتماعي التقليدي الذي أُغلق على أدواره الراسخة. في هذه التصويرات، يُمنح العقل والمنجز الذهني غالباً للرجال، بينما تكون المرأة المثقفة حالة مقلقة، تهدد بنية النظام الاجتماعي الذكوري. لذلك، يدفعها الروائي إلى التعلم والعمل والاستقلال الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه لا يترك لها حيزاً مستقلاً إلا لتعيد تأكيد أصولها الذكورية. فالمثقفة في هذه النصوص قد تكون متمردة، لكن مصيرها غالباً ما يكون التهشيم أو القمع، إذ يخضع جسدها للتدنيس والعقاب.

على النقيض من ذلك، تكشف العطاس عن تحول كبير في خطاب الروائيات العربيات، اللاتي يعدن إنتاج صورة المثقفة من منظور مختلف تماماً. فالكتابة عند النساء تصبح فعلاً تحررياً وذاتياً، تعبيراً عن تجربة أنثوية ثرية ووعي متجدد بالجسد الذي لا يعد مجرد معطى بيولوجي، بل إنه خطاب ثقافي وجمالي وجودي. تصف الروائيات الجسد الأنثوي بما هو مساحة طاهرة تعود إلى أصالتها، متحررة من وصمة التدنيس التي فرضها الخطاب الذكوري. ويتجلى هذا التحرر في تصوير الرغبة الأنثوية بوصفها حقاً مشروعاً، بدلاً من أن تكون خطيئة أو مصدر خوف وحرج، كما هو شائع في الروايات الذكورية.

هدى العطاس صحافية وناشطة مجتمعية ذات تجربة طويلة في المجتمع المدني اليمني. تحمل دكتوراه في اجتماعيات الأدب والثقافة وتحليل الخطاب من الجامعة اللبنانية، وتركز في أبحاثها على القضايا النسوية والسوسيولوجية الثقافية. أسست وأدارت المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية التي نفذت بحوثاً مهمة في مواضيع مثل الفساد ودور النساء في السلطة. نشرت مجموعات قصصية عدة، وترجمت أعمالها إلى لغات متعددة، وحصلت على جوائز أدبية عربية.