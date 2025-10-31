صدى الألم في الكتابة.. من ثربانتيس إلى أورويل

- تستعرض المقالة كيف أن الألم الشخصي للكتاب العظماء مثل جورج أورويل وميغيل دي ثربانتيس وفكتور هوغو، قد تحول إلى أعمال أدبية خالدة، حيث كتب أورويل "1984" أثناء معاناته من المرض، وكتب ثربانتيس "دون كيخوته" في السجن، بينما حوّل هوغو منفاه إلى منبر للحرية في "البؤساء". - تشارلز ديكنز وفرانز كافكا مثالان آخران على تأثير الظروف الصعبة على الإبداع، حيث كتب ديكنز عن الفقر في "أوليفر تويست"، واستخدم كافكا الكتابة كوسيلة للتنفس في عالم خانق. - يربط الناقد باتريك ويست بين الألم والإبداع، مشيراً إلى أن الأدب يعيد صياغة الألم في لغة جديدة، محولاً التجربة الفردية إلى تجربة إنسانية أوسع، ويشيد بقدرة الأدب على تحويل المعاناة إلى فعل تواصلي.

قد نختلف على جودة رواية من أخرى، أو على أحقية عملٍ ما بأن يتربّع على عرش الأدب، لكننا نتفق على أن وراء كل كتاب خالد كاتباً عاش معركته الخاصة مع ذاته، أو المرض، أو الفقر، أو العزلة. فما الذي يدفع إنساناً لأن يواصل الكتابة وهو يرى جسده ينهار وواقعه يضيق؟ ما الذي يجعل الحبر يغلب الألم، ويجعل من الكلمات فعل نجاةٍ لا ترفاً؟

يذهب جورج أورويل في مقالته الشهيرة "لماذا أكتب" إلى أن الكاتب لا يُفهم دون معرفة جذوره، لأن كتاباته امتداد لزمنه وتجربته. ويصف الكتابة بأنها ضرورة داخلية ودافع قهري يرتبط بالصدق ومواجهة الأكاذيب، والكشف الأخلاقي، ويحدّد أربعة دوافع للكتابة: الأنانية والرغبة في الخلود، تقدير الجمال ومتعة اللغة، والحاجة إلى توثيق الحقيقة، ثم الغاية السياسية لتغيير العالم. لكنه يعترف بأن الكتابة ليست شغفاً بريئاً، بل "نضال فظيع مُنهِك، مثل صراع طويل مع مرضٍ مؤلم، ما كان لأحد أن يُقدِم عليه لولا شيطانٌ لا يستطيع مقاومته ولا فهمه". ذلك الشيطان هو ما أبقاه حيّاً وهو يكتب روايته "1984" في جزيرة جورا النائية في إسكتلندا. حيث كان يصارع السل الرؤي في أصعب مراحله، في بيتٍ رطب معزول بلا كهرباء تقريباً، يصل إليه الطعام بالقوارب، لكن عزيمته ظلت أقوى من المرض والعزلة. كتب الرواية بين نوبات السعال وضيق التنفّس، وأرسل مخطوطها إلى الناشر وهو لا يعلم إن كان سيعيش ليراها مطبوعة. ورحل بعد صدورها بعام واحد؛ وكأن الرواية انتزعت ما تبقّى من حياته لتبقى هي على قيدها.

قبل أورويل بثلاثة قرون، عاش ميغيل دي ثربانتيس حياة شقية وإن اختلفت الأزمنة. كتب دون كيخوته بين السجن والمنفى، وأُسر خمس سنوات في الجزائر، ثم عاد إلى إسبانيا ليُلقى به في السجن بسبب الديون. وهناك، في زنزانةٍ ضيّقة، بدأ كتابة الرواية التي ستُعدّ أول رواية حديثة في التاريخ. كانت السخرية طريقته في المقاومة، والخيال خلاصه الوحيد من واقعٍ يزداد قسوة وظلماً. من زنزانته خرج حلم الفارس الحالم الذي يقاتل طواحين الهواء، رمزاً للإنسان الذي يصرّ على النبل في عالم فقد اتزانه.

في القرن التاسع عشر، واصل فكتور هوغو المعركة نفسها على نحوٍ آخر. نُفي من فرنسا بسبب مواقفه السياسية، فحوّل منفاه في جزيرة غيرنسي إلى منبرٍ للحرية، وهناك كتَب "البؤساء"، رواية القرن عن الفقر والعدالة والكرامة. وفي مقدمتها دوّن وصيته الأدبية الخالدة "ما دامت الجهالة والبؤس باقيين على هذه الأرض، فلن تكون كتب كهذا الكتاب بلا جدوى". تحوّل الألم في منفاه إلى التزام إنساني، وصار الأدب عنده وعداً بالعدالة، لا بكاءً على المظلومين، بل نهوضاً باسمهم.

أما تشارلز ديكنز، فقد حمل ندوبه منذ الطفولة. في الثانية عشرة من عمره، سُجن والده بسبب الديون، واضطر الفتى للعمل في مستودعٍ موبوء بالجرذان لصناعة عبوات ملمّع الأحذية. لم يدم عمله هناك أكثر من عام، لكنه ترك فيه أثراً غائراً شكّل وعيه الأدبي والاجتماعي. كتب لاحقاً عن الفقراء والأطفال المنسيّين لأنه كان واحداً منهم. في "أوليفر تويست" و"ديفيد كوبرفيلد" نسمع صدى صبي صغيرٍ يكدّ في المصنع وهو يحلم بأن يكتب يوماً عن كل أولئك الذين لم يجدوا صوتاً.

وفي براغ، كان كافكا يعيش عزلةً من نوعٍ آخر. موظف بسيط في شركة تأمين، يقضي نهاره بين الملفات وليله بين الأوراق، يكتب بعد منتصف الليل في غرفة ضيّقة تطل على جدار رمادي. هرباً من سلطة الأب القاسي، تقوقع في عالمه، كما لو أنه يتنفس من خلال الكلمات "في عالمٍ لا هواء فيه" كان يرى الكتابة صلاةً مستمرة، لكنها أيضاً لعنة تستنزف روحه.

تلك المعاناة التي رافقت هؤلاء جميعاً وغيرهم من الكتاب على مر العصور، وجعلت من أدبهم الممزوج بالألم خالداً حتى يومنا هذا، تؤكد العلاقة التي تربط الألم والإبداع إذا ما كانت الكلمة هي الوسيط، وفي هذا المعنى العميق بين الأدب والألم، يأتي ما كتبه الناقد الأسترالي باتريك ويست ليمنح المعاناة بعداً فلسفياً ففي دراسته "الصوت الأدبي للألم والمعاناة، مجلة الحوارات المزدوجة، جامعة ملبورن، 2004". يرى أن الألم ليس النقيض للحياة، بل هو الشرط الأول لوعيها، وأن الأدب هو الوسيط الذي يمنح هذا الوعي شكله الإنساني. يستحضر ويست في تحليله شخصية نيتشه كما قدّمها الطبيب بروير في رواية "عندما بكى نيتشه" لإرفين يالوم، ويرى أن المعاناة ليست مرضاً، بل طاقة خلقٍ فكرية؛ أو حسب تعبير نيتشه نفسه "محرّر الروح الأخير، ومعلّم الشكّ الذي يحوّل كل نعمٍ إلى لا، وكل أنا إلى سؤال".

يرى ويست أن الأدب، حين يتناول هذه الحالة، لا يكتفي بسردها، بل يعيد صياغة الألم في لغة جديدة، تجعل من التجربة الفردية نواة لتجربة إنسانية أوسع. فكما أن نيتشه حوّل عزلته الجسدية والنفسية إلى مشروعٍ للتفلسف في معنى القوة والإرادة، فإن أي الكاتب يعيد عبر اللغة تشكيل جراحه لتصبح نصّاً قابلاً للمشاركة، لا للشفقة. ومن هنا، يربط ويست بين التحليل النفسي والفلسفة والأدب بوصفها أصواتاً متداخلة تسعى جميعها إلى فهم الألم لا إنكاره، ويشيد بقدرة الأدب على إعادة اختراع المعاناة، بتوسيع أو تضييق الحدود التي تفصل الإنسان عن جرحه، فيحوّل العجز إلى فعل تواصلي، واليأس إلى لغة.