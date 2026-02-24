صباح نعيم: دفاتر مهندس التراكم والتكرار

- تستعرض الفنانة صباح نعيم في معرض "رائحة النور" أعمالاً تجمع بين الزخرفة التقليدية والطابع المعاصر، حيث تُعاد صياغة الوحدات التشكيلية داخل بناء حديث يعتمد على الإيقاع والتناظر. - يتميز المعرض بتقديم أعمال صغيرة منفذة بالأقلام والأحبار، مع ستة دفاتر مرسومة، تركز على التكرار الدقيق للوحدات النباتية والزخرفية، مما يخلق إيقاعاً بصرياً متدرجاً. - تتنوع الأعمال زمنياً منذ 2012، وتُعرض بترتيب زمني يتيح للمتلقي متابعة التحولات البصرية، مع استخدام محسوب للألوان يمنح اللوحات توازناً بصرياً.

تبدو أعمال الفنانة المصرية صباح نعيم قريبة من عالم الزخرفة التقليدية أو التوريقات النباتية المعروفة في الفنون الإسلامية، غير أن طريقة المعالجة تمنحها طابعاً معاصراً، فالعناصر لا تُستعاد بوصفها اقتباساً تراثياً، بل بوصفها وحدات تشكيلية تُعاد صياغتها داخل بناء حديث يعتمد على الإيقاع والتناظر والاختلاف الطفيف بين وحدة وأخرى.

كما أن الاشتغال اليدوي الكثيف في معرضها "رائحة النور" الذي افتتح في "غاليري ضفاف" بالقاهرة نهاية الشهر الماضي ويتواصل حتى نهاية مارس/ آذار المقبل، يمنح الأعمال بعداً حسياً واضحاً، ويمكن ملاحظة أثر اليد في كل خط، وفي كل وحدة مكررة، ما يعزز حضور العمل بوصفه نتاج عملية زمنية ممتدة، لا صورة منجزة دفعة واحدة.

تقدم الفنانة مجموعة من الأعمال الصغيرة المنفذة بالأقلام والأحبار على الورق، إلى جانب ستة دفاتر مرسومة، ويركز المعرض على تجربة تقوم على التكرار الدقيق للوحدات النباتية والزخرفية، ضمن تكوينات تعتمد على التراكم والاشتغال الهادئ على السطح.

تتوزع الأعمال زمنياً ابتداءً من عام 2012، وقد رتبت نعيم عرضها داخل القاعة وفق هذا التسلسل، بحيث ينتقل المتلقي من مجموعة إلى أخرى عبر مسار زمني واضح، ما يتيح قراءة التحولات في الإيقاع البصري، وكيف تتبدل كثافة الخطوط، وتتنوع العلاقات بين العناصر، وتختلف درجات الاشتغال بين عمل وآخر. الأعمال المعروضة تعتمد على مقاسات صغيرة نسبياً، ما يمنحها طابعاً حميمياً ويجعل مشاهدتها أقرب إلى تجربة شخصية. فالمتلقي مدعو إلى الاقتراب من السطح الورقي لاكتشاف تفاصيل الخطوط الدقيقة، وتجاورات اللون، وتكرار الوحدات النباتية التي تتوزع على السطح في شبكات منتظمة أو في تشكيلات دائرية.

التكرار هنا لا يؤدي وظيفة زخرفية خالصة، بل يصنع إيقاعاً بصرياً متدرجاً، أما الخطوط الرفيعة التي تتقاطع وتتراكب بكثافة، فتحول المساحة إلى نسيج مرسوم، أقرب إلى قطعة دانتيل أو سطح مشغول يدوياً. اللون حاضر في الأعمال بوضوح محسوب، فالأزرق يحتل مساحة بارزة في عدد من الأعمال، وهو يتجاور مع الأخضر في تنويعات هادئة، بينما يظهر الأحمر والأصفر في نقاط أو مساحات مركزية تضبط التكوين. هذا الاقتصاد في استخدام اللون يمنح اللوحات توازناً، ويجعل العين تتحرك بين التفاصيل من دون ازدحام بصري.

الخطوط الدقيقة تتقاطع وتتراكم كما لو كانت خيوطاً تُغزل

في بعض الأعمال تتشكل دوائر أو بؤر مركزية، تتجمع حولها الوحدات النباتية في انتظام واضح، ما يمنح التكوين إحساساً بالتركيز والانضباط، وفي أعمال أخرى تتوزع العناصر على كامل السطح من دون مركز محدد، لتخلق إحساساً بالامتداد والاستمرارية.

إلى جانب اللوحات المفردة، تعرض صباح نعيم ستة دفاتر فنية، تبدو كأنها أعمال قائمة بذاتها. الدفتر هنا يبدو مساحة زمنية تكشف عن طبيعة الاشتغال اليومي، وعن العلاقة بين الرسم كفعل مستمر وبين النتيجة المعروضة. مشاهدة هذه الدفاتر تمنح المتلقي تصوراً أكثر وضوحاً عن آلية العمل، وعن الصبر الذي يتطلبه تنفيذ هذه المساحات الدقيقة. بيان المعرض الذي كتبته الفنانة يتوقف عند مفردات مثل الصمت، والنور الذي لا يُرى بل يُشم.