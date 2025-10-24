صالون الجزائر الدولي للكتاب يحتفي بمئوية فرانز فانون

- تنطلق الدورة الـ28 من صالون الجزائر الدولي للكتاب في 29 أكتوبر وتستمر حتى 8 نوفمبر، وتستضيف 1254 دار نشر من 49 دولة، مع عرض 240 ألف عنوان في 565 جناحًا، متوقعة جذب أكثر من خمسة ملايين زائر. - يركز الصالون على إرث فرانز فانون بمناسبة مئوية ميلاده، ويشمل 55 فعالية تتناول قضايا الذاكرة والتاريخ والهوية، مع تكريم رموز الأدب الجزائري مثل عبد الحميد بن هدوقة ورشيد بوجدرة. - يتضمن البرنامج ندوات حول الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، وملتقى دولي بعنوان "الجزائر في الحضارة"، مع تخصيص فضاء للأطفال والشباب وورشات متنوعة، ويختتم بمنح جائزة أدبية للكتّاب الشباب.

تُخصص الدورة الـ28 من صالون الجزائر الدولي للكتاب، التي تنطلق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، في قصر المعارض بالجزائر العاصمة، وتتواصل حتى الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ندوة حول المفكر والمناضل فرانز فانون بمناسبة مرور مئة عام على ميلاده، ضمن جلسات حوارية تتناول إرثه الفكري وتأثيره على حركات التحرر الوطني في العالم.

وتشارك هذا العام 1254 دار نشر من 49 دولة، يعرضون نحو 240 ألف عنوان داخل 565 جناحاً على مساحة تقارب 23 ألف متر مربع، في ما يُتوقع أن تستقطب التظاهرة أكثر من خمسة ملايين زائر، بحسب المنظمين. ويحمل الصالون شعار "الكتاب: لقاء الحضارات"، بمشاركة نحو 250 كاتباً ضمن الأنشطة الثقافية، ويستضيف موريتانيا ضيف شرف، في سياق إبراز العلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين.

يشتمل البرنامج على 55 فعالية، منها ندوات وموائد مستديرة وأمسيات شعرية، وتتناول المحاور قضايا الذاكرة والتاريخ والهوية، إلى جانب التحولات الفكرية والتكنولوجية التي يشهدها العالم. إلى جانب تكريماتٍ خاصة لعدد من رموز الأدب والفكر الجزائري؛ أبرزهم الكاتب عبد الحميد بن هدوقة بمناسبة مئوية ميلاده، مع ندوة حول روايته "الريح الجنوب" وإرثه الأدبي، ورشيد بوجدرة تقديراً لمسيرته الإبداعية. كما ينظّم لقاء تحت عنوان "الأمير عبد القادر وفكره وتنظيمه الوطني".

وتُعقد أيضاً ندوات متعلقة بذاكرة الاحتلال والجرائم الاستعمارية، وندوة حول قضايا التحرر الوطني، إلى جانب نقاشات حول الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي ودورهما في صناعة الوعي والثقافة. وتُفتتح في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أعمال ملتقى دولي تحت عنوان "الجزائر في الحضارة"، بمشاركة باحثين وكتّاب يناقشون الإسهام الجزائري في الفكر الإنساني. كما يُخصص فضاء للأطفال والشباب يتضمن ورشات للقراءة والكتابة والرسم، فيما يُختتم الصالون بمنح جائزة أدبية للكتّاب دون الثلاثين عاماً.