شيهارو شيوتا... مفاتيح وكراسٍ معلقة في "خيوط الحياة"

- تقدم الفنانة اليابانية شيهارو شيوتا معرض "خيوط الحياة" في غاليري هايوارد بلندن، حيث تخلق التركيبات الضخمة من الخيوط الصوفية تجربة حسية وعاطفية متكاملة، محولةً الأشياء اليومية إلى رموز للتواصل الإنساني والوجود. - يشمل المعرض مجموعة شاملة من التركيبات الضخمة الجديدة وأعمال شيوتا المعاد تصورها، مع منحوتات ورسومات وفيديوهات أداء وصور فوتوغرافية، مما يبرز العلاقة بين الجسد والمكان والذاكرة. - يحظى المعرض بدعم مؤسسات فنية بارزة، مما يعزز مكانة شيوتا كواحدة من أبرز الفنانات المعاصرات في الفن التركيبي وفن الأداء.

تقدم الفنانة اليابانية شيهارو شيوتا معرضها "خيوط الحياة" في غاليري هايوارد بلندن، الذي يفتتح بعد غدٍ الثلاثاء ويتواصل حتى 3 مايو/أيار المقبل، تجربة فنية غامرة تمتد من الأرض إلى السقف، تجمع بين الذاكرة والوعي الإنساني والوجود، حيث الجدران الخرسانية المكشوفة والأسقف العالية، تتفاعل التركيبات الضخمة من الخيوط مع بنية المكان لتخلق تجربة حسية وعاطفية متكاملة.

يعتمد المعرض على شبكاتٍ ضخمة من الخيوط الصوفية تغطي المساحات بالكامل وتلتف حول الأشياء اليومية مثل الأحذية والمفاتيح والأسرّة والكراسي والملابس، محوّلةً هذه المواد البسيطة إلى رموزٍ للتواصل الإنساني والتجربة الوجودية.

يشمل المعرض مجموعةً شاملة من التركيبات الضخمة الجديدة والإصدارات المعادِ تصورها من أعمال شيهارو شيوتا السابقة، التي يصبح معها كل عنصرٍ رمزاً للهشاشة الإنسانية، كما يضم المعرض منحوتات كبيرة الحجم، ورسومات، وفيديوهات أداء مبكرة، وصوراً فوتوغرافية، مقدمةً رؤية متكاملة لمسار الفنانة وتطور أسلوبها الفني، مع إبراز العلاقة بين الجسد والمكان والذاكرة.

يحظى المعرض بدعم مؤسسة عائلة هوو وهيرويوكي ماكي، إضافة إلى دعم ماكس ومونيك بورغر وعائلة توي ونيكولا تشو، لافتاً إلى مكانة شيهارو شيوتا بوصفها واحدة من أبرز الفنانات المعاصرات في مجال الفن التركيبي وفن الأداء.